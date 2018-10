Más de 200 dirigentes de diferentes sectores y religiones participaron del encuentro desarrollado en el salón Eloy Próspero Camus de San Juan.



Los principales dirigentes empresariales, sindicales, políticos, religiosos y sociales se dieron cita en el Centro Cívico para participar del Encuentro por el Bien Común bajo el lema "Argentina nos necesita a todos"; en donde además hubo un espacio especial para la oración interreligiosa.



"Necesitamos un cambio inclusivo de la economía nacional" y "debemos apostar al liderazgo por valores", fueron las frases más escuchadas a dirigentes empresariales y profesionales del sector agroindustrial como Jorge Suárez Oro de Federación Agraria Argentina, Alejandro Bórbore de la Cámara Olivícola de San Juan, José Molina Usín de la Cámara Vitícola local, y Carlos Carbajo por el Consejo de Profesional de Enólogos y Gerardo Palacios de Federación de Viñateros de San Juan; entre otros de los más de 200 asistentes al evento organizado en el marco de las XXIX Asambleas Federales de la Acción Católica Argentina -ACA-, presidida en San Juan por el contador Carlos Zucal. También Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO participó activamente en la coordinación, promoción y desarrollo de este encuentro.



El arzobispo Jorge Lozano dio la bienvenida a los dirigentes foráneos y locales y junto a Héctor Allende y el doctor Zucal "marcaron la cancha del encuentro", coincidiendo en que en la "construcción de esta Patria hay una fuerte motivación religiosa de todos lo que profesan algún culto a lo largo y a lo ancho del país y que por gracias de Dios y el trabajo de muchos experimentamos todo este gozo con libertad religiosa".

Diálogo

Para lograr salir de la actual crisis económica, cultural y social del país, confirmada por los testimonios brindados en el encuentro y la conferencia magistral de Agustín Salvia, director del observatorio social de la UCA; todos los dirigentes apostaron al diálogo entre todos los sectores.



Así lo confirmó el arzobispo Lozano en su alocución y entre otros conceptos: "Es parte de nuestra misión, no sólo hablar sino también escuchar y no sólo escuchar sino también poder celebrar la alegría de la fe. Quiero agradecerle al señor Gobernador que nos esté acompañando esta tarde y también a todos sus ministros, no sólo por estar hoy presentes sino por el acompañamiento que nos han brindado en esta asamblea que gracias a Dios ha comenzado de una manera muy linda, con mucha alegría de todas las delegaciones que han venido de distintos lugares del país e incluso de algunos países hermanos de América Latina".



También el gobernador Sergio Uñac coincidió: "Durante mucho tiempo los argentinos hemos tenido ciertos ejes que se han repetido en distintos sectores y lugares donde confluye la sociedad argentina. Quizá nos han enseñado a tener un pensamiento absolutamente individualista y nos olvidábamos de que vivimos en sociedad. Por ende durante mucho tiempo nos ha interesado qué nos pasa a nosotros de manera individual sin interesarnos qué les pasa a los demás. Pero nadie se realiza en una comunidad que no se realiza en su conjunto, no hay realizaciones individuales con una expectativa de vivir en sociedad. Por eso creo que este encuentro va a dejar la posibilidad de tener un pensamiento colectivo, nacional, que nos incluya a todos, aun con diferencias".



Pero sin lugar a dudas fueron las palabras de Rafael Corso, presidente de la ACA, las que generaron eco: "'Con todos y para todos' no es un eslogan, es una exigencia, un paradigma donde no hay excluidos y desechables, hay hijos de Dios y hermanos llamados a una vida digna y plena".