Fotos: Colaboración Guadalupe Bolaños



Cuando Guadalupe Bolaños se puso a hacer su balance personal de este 2020 se dio cuenta que tenía sobradas razones para agradecer en este atípico año. Es que su resumen resultó más positivo que negativo y esto le generó la necesidad de materializar su gratitud por lo vivido. En definitiva, todos los integrantes de su familia están sanos, nadie se contagió de Coronavirus, pasaron este tiempo complicado sin mayores problemas. Y ella, a sus 26 años, está a una materia para convertirse en Licenciada en Administración. Por todo esto, ella decidió agradecer, haciendo algo por los demás. Quiso sentirse útil. Ese fue el puntapié inicial que dio vida a Navidar, nombre de la iniciativa que la tiene trabajando sin descanso para llegar antes de la Nochebuena con donaciones de 200 canastas navideñas e inclusive arbolitos, hasta el merendero "Copa Alegre' en ruta 141, en Bermejo. Ese será su modo de agradecer y, por supuesto, compartir. De hecho el slogan de la campaña que encabezó resumen su espíritu: para ella Navidar es ni más ni menos que "algo lindo para dar'. Por eso recolecta alimentos sanos y ricos, por supuesto. Pero además adornos y elementos propios de estas fechas. "Siempre me ha gustado hacer actividades solidarias, sobre todo tratando de darle una mano o ayuda o intentando hacer feliz a alguien en cualquier tipo de situación. Hace muchos años participo de una fundación que lleva juegos y juguetes al Hospital de Niños. Pero este año tan particular ameritaba hacer algo más. La verdad es que toda la gente la ha pasado tan mal, cada uno ha estado tan enfocado en salir adelante, que me propuse ya acercándose fin de año hacer algo que no sólo me haga sentir bien, sino útil, algo que transmita un poco de alegría y esperanza a la gente que peor lo ha pasado', cuenta esta chica que pronto contagió a sus hermanos Ventura y Catalina quiénes le ayudaron a difundir su idea en las redes sociales, herramienta más que eficaz para conseguir muchas manos y por supuesto, donaciones para alcanzar su objetivo. También su gran amiga del secundario, Julieta García, fue de las primeras que no sólo se sumó a la activamente a la organización, sino que aportó algo que significa mucho más que un detalle. Es que ella tiene un taller de creación de objetos, vajilla y utilitarios de cerámica. Entonces a través de su taller Mangata le propuso hacer unos colgantes o medallones navideños para adornar arbolitos o para que sirvan para colocar en las puertas o en algún rincón de la casa como símbolo. Y a su vez, incentivó a dos amigas más a hacer arbolitos de origami, que será otra de las sorpresas que llevarán al paraje caucetero que tiene tantas necesidades.

La unión hace la fuerza. Guadalupe Bolaños (la segunda chica, sentada a la derecha) encontró muchos aliados en el camino para llevar adelante su proyecto Navidar. Una de ellas, fue su incondicional amiga Julieta García, que hizo piezas navideñas en cerámica para decorar las casas de Bermejo.

Multiplicar una buena iniciativa



Por supuesto que si bien las decoraciones conseguidas hasta ese momento cumplían ampliamente con su anhelo de "dar algo lindo'', faltaba recolectar lo más importante y suculento. Por eso, con los elementos que tenía a mano, Guadalupe buscó una imagen navideña y generó un texto que subió a sus redes. Más rápido y eficaz de lo que había imaginado, su propuesta se propagó en Facebook e Instagram (se la encuentra como @NavidarSanJuan). Esa misma imagen, ese mismo texto y uno más con el listado de necesidades del lugar, fue repartiendo en distintas empresas. Y así se fue sumando mucha gente. Además, nobleza obliga decirlo, han concretado muchas colaboraciones de comercios y firmas. Pero además muchos generaron canjes con sus clientes, proponiendo que a cambio de regalos o donaciones para Navidar, obtienen descuentos o promociones especiales que van detallando en la página oficial de la iniciativa.



A esta altura de las circunstancias se ha formado un grupo de 40 voluntarios, algunos adultos como su mamá pero en su mayoría muchos de ellos jóvenes a los que ni Guadalupe, ni sus hermanos ni su amiga Julieta, conocían pero con los que comparten la misma inquietud de llegar a Bermejo, el sitio al que eligieron ayudar por sugerencia del padre Eduardo Gutiérrez, un cura que trabaja en Emaus. "Al hablar con Miguel, que es quien se encarga del merendero en Bermejo, conocimos la realidad de esas 100 familias y esos 200 niños que concurren allí buscando alimento. Me impactó mucho como ese señor, con lo poco que tiene y en las condiciones que vive, hace tanto por ayudar a los niños del lugar con una copa de leche. Esos nos incentivó a redoblar las energías', asegura Guadalupe, quien ya viajó al lugar para ver de cerca las necesidades. "Nuestra campaña está enfocada en armar canastas navideñas con alimentos no perecederos (fideos, arroz y latas de conserva, azúcar, té, yerba, leche), elementos de higiene y limpieza (desinfectante, alcohol, lavandina) y fundamentalmente alimentos navideños (como pan dulce y garrapiñadas) para que haya un festejo para todos. Además estamos juntando donaciones para dejar en el merendero como libros, juguetes o artículos de trabajo. Por supuesto que todo suma, así es que seguimos recibiendo donaciones. La gente puede sumar lo que esté a su alcance y acompañarnos en esta iniciativa que ya nos está haciendo felices a todos. La sensación de gratitud y de satisfacción que uno tiene al ver que pequeñas fuerzas pueden unirse para hacer algo más grande, es impresionante'', dice esta joven solidaria que ha hecho campañas en la Universidad Católica de Cuyo y que es Miembro de la Juventud Unión Cultural Argentino Libanesa.



Ya han puesto fecha para llevar todo lo que les han donado: el 20 de diciembre partirán en caravana con una caja de alimentos, un arbolito y adornos para cada familia, además de una bolsita con golosinas y útiles escolares. Se han propuesto compartir un almuerzo con la gente del lugar y una charla para acordar entre lugareños y visitantes una próxima acción común a desarrollar. Es que ahora Guadalupe y los voluntarios de Navidar sueñan con hacer compost, mejorar los suelos y armar una huerta, la que seguramente con trabajo y voluntad, verán crecer y cosechar buenos frutos en el terreno del merendero de Bermejo.

Fiestas inolvidables. Quienes son parte de Navidar se han propuesto llevar una Navidad diferente a los 200 niños que concurren al merendero "Copa Alegre', en Bermejo.



TODO SUMA

Aquellas personas que quieran donar alimentos no perecederos, alimentos navideños, golosinas, elementos de higiene personal y de limpieza, agua mineral, útiles escolares, libros y otros artículos de utilidad pueden contactarse con el teléfono 2645243321 y con las redes de Navidar. También pueden acercarlas por AED Frascos y Tapas (negocio ubicado en San Luis 178 oeste) y Trigal en el Alto del Bono Shopping locales 1 y 2.