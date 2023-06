A menos de un año del incendio del Parque Presidente Sarmiento no sólo se puede asegurar que está prácticamente recuperado, sino que contará a partir de mañana con un "Plan de Manejo" elaborado desde la Dirección de Áreas Protegidas dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia con la colaboración de la Universidad Nacional de San Juan y otras entidades vinculadas al tema. Este humedal, vital para la vida humana y la conservación de especies ubicado en Zonda, fue reconocido por ley (223-L) en el año 1980, y en el año 2005 (ley 836-L) se le otorgó la categoría de conservación. Si bien ambas normas establecían la necesidad de elaborar un plan de manejo, recién se presentará y se pondrá en marcha este año. Esto no significa que no haya tenido controles, pero con esta medida que saldrá por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial, quedará el detalle de todo lo que se debe hacer para su protección.

Mañana en el Día Mundial del Ambiente se anunciará y decretará el cumplimiento de esta guía que comprende una zonificación mediante la cual se han dispuesto sitios para realizar actividades y otros en las que no se podrá hacer nada, un plan de manejo de la flora y fauna, tareas de preservación, nexos comunitarios para ponerla en valor y conocer sus beneficios, además de propuestas a futuro.

Este compendio apunta a cuidar las zonas de alto y bajo impacto, con especial énfasis en el control de materia seca para evitar incendios como los sucedidos el año pasado (ver recuadro: Los incendios), para lo cual se adquirió una máquina trituradora de pasturas. Esta permite generar una especie de aserrín que vuelve al suelo como materia orgánica, y minimiza así el riesgo de incendios que degradan la zona.

Otro de los puntos claves del plan es llegar a la población para poner en valor este lugar, conocer sus bondades, cuidarlo y aprovecharlo, más aún considerando que se trata de un humedal ubicado a sólo 20 km de la ciudad.

Puntualmente la zonificación implica determinar cuáles son los espacios que pueden tener un uso más intensivo y cuales no se pueden tocar. Para llegar a determinar cada uno de los puntos que figuran en este compendio, se han realizado investigaciones y estudios en forma conjunta con los departamentos de Biología y Geología de la Universidad Nacional de San Juan, encabezados por la Cecilia Montani y Alejandra Pittaluga, además de ONGs, y otras organizaciones sociales. Además se han realizado talleres con la comunidad de Zonda para determinar qué cosas les gustaría preservar (no tocar el recurso por ser escaso o único) y conservar (hacer uso del recurso sin agotarlo) dentro del área protegida.

Así se ha llegado a la conclusión de cuáles serán las zonas donde se pueden realizar determinadas actividades -ya sean científicas, recreativas, de avistaje, entre otras-, y en cuáles no. Estas serán difundidas a partir de esta semana ya que estará disponible para todas las personas.

El plan ha sido revisado y aprobado por distintas fundaciones ambientales, además de los equipos de la UNSJ antes citados.

Un dato importante es que será implementado con el mismo personal que cuenta la Secretaría de Ambiente, y será el primer plan de manejo de un área protegida de San Juan (son 14, más otras de carácter nacional, una autárquica -Ischigualasto-, y dos privadas -Barreal Blanco y Don Carmelo-, totalizando 20 en el territorio provincial).

Este plan no es estático ya que también contempla proyectos a mediano plazo para realizar en el lugar y seguir avanzando con el compromiso ambiental. Uno de ellos es el control de especies invasoras como el Tamarindo (especie que está en todo el planeta), para permitir la existencia de mayor cantidad de flora nativa.

El desarrollo



"Se tomó la decisión de elaborar este plan que determina cuales son las actividades que se pueden realizar dentro del área valorando los recursos naturales que hay. El Parque Sarmiento es un humedal que se encuentra inserto en una zona desértica en el Valle de Zonda que tiene características muy particulares. Son 748 hectáreas que comenzaron a ser valoradas a partir del año 1968 debido a una gran crisis hídrica que duró hasta 1973 aproximadamente y obligó a instalar una batería de pozos a cargo del Departamento de Hidráulica para proveer agua a la población. Igual los pozos quedaron en el lugar pero cuando se terminó de construir el Dique de Ullum, se la declara como área protegida porque tenía características para el cuidado del agua. Luego se realizaron investigaciones que permitieron ver la riqueza en cuanto a la biodiversidad", explica Andrés Ortega, biólogo y director de Áreas Protegidas de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Debido a la actual sequía se han activado los pozos aunque sólo alrededor de 14 sobre las más de 80 perforaciones que hubo en un comienzo. La extracción de agua está monitoreada por Hidráulica y los estudios del Instituto Nacional del Agua para que las napas freáticas no se vean perjudicadas ni sobre explotar ese acuífero tan importante para la zona.



Biodiversidad



Claro que este Parque no es sólo valorado por su agua sino también por la riqueza de su flora y su fauna donde se encuentran reptiles, mamíferos, una variedad de especies de aves, entre otros que se instalan allí debido a sus particularidades. "Así se encuentran especies propias de humedal, otras típicas del monte y también de la transición de los dos ambientes. Es realmente un área muy rica en biodiversidad, y en esto hay que aclarar que los pozos se concentran al norte del área protegida, más cercano a lo que es la Sierra de Marquesado ya no hay perforaciones porque quedaron en desuso, incluso quitaron los pilares de electricidad para recuperar esa zona", agrega Ortega.

En definitiva, sobran los ejemplos por los cuales este lugar debe ser seriamente protegido por todos, si se quiere preservar en alguna medida el planeta.



Importancia del humedal



El Parque Sarmiento es vital para a provincia teniendo en cuenta que es un humedal que contiene numerosas especies de flora y fauna, y es un reservorio de agua, ambas cosas vitales para la vida de esta parte del planeta. Esta importancia aumenta si se toman datos aportados por científicos investigadores que indican que la extensión de estos ecosistemas se redujo entre un 40 y un 60 por ciento a escala mundial en los últimos 50 años, según los parámetros de referencia. Números que alarman porque afectan directamente al equilibrio ecológico del planeta y del radio de acción al que pertenecen.

San Juan cuenta con dos grandes humedales sin considerar los de alta cordillera: el Parque Presidente Sarmiento ubicado en Zonda, muy cerca de los principales centros urbanos y Lagunas de Guanacache, Desaguadero y del Bebedero en Sarmiento. Ambos son custodiados por equipos interdisciplinarios de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable con el fin de llevar adelante acciones proteccionistas para preservarlos de los daños a los que están sometidos.





Los incendios



El primer incendio que se produjo el año pasado en el Parque Presidente Sarmiento fue el 26 de Junio, aunque este no afectó tanto como el segundo que se produjo 10 días después, causando daños en el 80 por ciento del área protegida -un total 550 hectáreas de las 748-.

Este tipo de hechos ocurre porque la flora del lugar tiene ciclos anuales - están verdes en primavera-verano-, luego se secan en invierno y vuelven a reverdecer con el calor-. Eso provoca gran cantidad de materia seca combustible -más en época de sequía-, sumado a los vientos que - en el caso particular de año pasado-, colaboraron para su expansión.

Lamentablemente esto sucede por malos hábitos de algunas personas que queman para limpiar la zona, o por otras razones, aunque resulta difícil determinarlo.

Oportunamente se realizaron relevamientos para conocer el daño. Esto arrojó que lo más dañado eran las especies de flora anual, en tanto que los animales se habían desplazado hacia otros lugares para resguardarse al punto de no encontrar ningún cadáver de fauna silvestre como zorros, coipos, anfibios, ni otros ejemplares.

Así fue que lo que se consumió más que nada fue la materia seca y la ceniza que quedó sirvió de fertilizante para el suelo. Afortunadamente las especies de monte -algarrobos, chañares, no se vieron afectadas-.

A fecha de hoy está recuperado en un "ciento por ciento", indican desde Áreas Protegidas, con el consecuente regreso de los animales.

El plan de manejo del Parque Presidente Sarmiento es el primero realizado para un Área Protegida de la provincia, con lo cual se sienta un precedente fundamental para la conservación y preservación de estas zonas. A la par ya se encuentra en cartera otro para Manantiales, Loma de las Tapias, Pedernal y San Guillermo.



Fecha mundial



El Día Mundial del Medio Ambiente surgió en el marco de la primera gran conferencia sobre cuestiones relativas al medio ambiente, celebrada en la ciudad de Estocolmo, Suecia, entre el 5 y el 16 de junio de 1972, bajo el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas. Allí se confeccionó una resolución que pedía a los gobiernos que "todos los años emprendan en ese día actividades mundiales que reafirmen su preocupación por la protección y el mejoramiento del medio ambiente, con miras a hacer más profunda la conciencia de los problemas existentes".

En este día se busca sensibilizar a la población mundial en relación a temas ambientales, intensificando la atención y la acción política. Sus objetivos principales son: brindar un contexto humano y motivar a las personas para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo; promover el papel fundamental de las comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales, y fomentar la cooperación para que el medio ambiente sea sostenible.



Flora y Fauna



Sólo para dar un pantallazo de la riqueza del Parque Sarmiento en Zonda, aquí algunas de las especies más importantes que allí habitan:

Flora: algarrobos (Neltuma flexuosa y Neltuma chilensis); totora (Typha domingensis); carrizo (Phragmites australis); pájaro bobo (Tessaria absinthioides) y retortuño (Strombocarpa strombulifera)

Fauna: Las aves son el grupo de vertebrados más representativo del humedal entre los que se pueden mencionar: cisne cuello negro (Cygnus melancoryphus), junquero (Phleocryptes melanops), entre los mamíferos es característico observar el coipo o nutria (Myocastor coypus. Las especies más comunes de anfibios en el área se destacan el sapo común (Rhinella arenarum) y la rana criolla (Leptodactylus luctator).

Por Myriam Pérez

Fotos: Colaboración Dirección de Áreas Protegida







Entrevista/Francisco Guevara, Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

"San Juan es la segunda provincia con más territorio protegido"



El titular de la Secretaría de Ambiente de la provincia, Francisco Guevara, será el encargado de presentar mañana el Plan de Manejo del Parque Presidente Sarmiento, y anticipó que el segundo -ya muy avanzado-, será el de Manantiales, también área protegida de la provincia.



-¿Cuál es la importancia de contar con un plan de manejo específico para el Parque Sarmiento?

Desde que asumí tuvimos la decisión política de trabajar una agenda ambiental aggiornada a las necesidades de estos tiempos. A partir del cambio climático y de la sequía que atravesamos era necesario profesionalizar todos los sectores. De hecho al frente de la Dirección de Áreas Protegidas está Andrés Ortega que es biólogo, becario del Conicet y empleado público desde hace más de 10 años trabajando en distintas áreas protegidas. Para nosotros en un orgullo que este plan de manejo esté finalizado porque implica que sabremos perfectamente los parámetros de uso, su capacidad de carga, la protección de la flora y fauna a través de una norma.



- Antes de esta guía para la utilización de la zona ¿cómo se manejaban?

En esto quiero aclarar que no es que no haya habido un plan, pero eran resoluciones firmadas desde la Secretaría donde se autorizaban o no ciertas actividades, en cambio esto ya es un marco normativo en el que se establece cada una de las actividades que se pueden realizar y en qué zonas del parque. Por eso no quiero confundir, antes existía un orden, un control, que ahora se ha convertido en una norma a futuro. Cada área es creada por ley donde se establece la autoridad de aplicación y el plan sale por decreto del gobernador de la provincia.



-¿San Juan tiene una política puntual en cuanto a áreas protegidas?

Te doy un número muy importante. San Juan es la segunda provincia a nivel nacional con mayor extensión territorial protegida. El año pasado, sin ir más lejos, en la última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados se creo el área protegida número 20 que es el Parque de la Biodiversidad. En el mismo sentido y con el fin de resguardar la flora y la fauna local empezamos a trabajar en el plan de manejo de cada una, siendo el Parque Sarmiento el primero debido a los incendios del año pasado. En este sentido hay que destacar que el equipo encabezado por el director del área, Andrés Ortega, ha sido extraordinario. Han trabajado con la comunidad, con el Colegio de Biólogos, con el Municipio, con la Universidad Nacional, entre otros, porque entendemos que existe un cambio de paradigmas respecto a los que son las áreas protegidas. Antes el ciudadano, el turista era un mero espectador, ahora se trabaja en ser parte, en vivir experiencias a través del turismo sustentable, conocer la flora y fauna del lugar. Por eso también hemos fortalecido el área con más profesionales porque tenemos claro que se debe trabajar con mucha responsabilidad en este sentido.



- De ahora en más ¿trabajarán del mismo modo en otros lugares protegidos por la provincia?

Ya estamos trabajando de manera avanzada en el plan de manejo de Manantiales que fue un área protegida creada por ley hace tres años y allí establece que somos la autoridad de aplicación para hacerlo, y así seguiremos en cada una de ellas. Nos hemos propuesto hacer trabajos transversales como en el caso del parque trabajando con la comunidad, con distintas organizaciones y expertos en cada tema.