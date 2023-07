La información de las estaciones telemétricas dispuestas en cordillera en la página web de Hidráulica ya hace pensar en nuevo ciclo estival crítico para 23-24. El Departamento de Hidráulica suministra los datos de altura de nieve registrados en las estaciones nivometeorológicas ubicadas en cordillera. El último dato disponible al cierre de nuestra edición, corresponde a las mediciones tomadas el 18 de julio a las 9 horas. De norte a sur las 7 estaciones informaron, en centímetros de altura Del Carmen 0, Patos Norte 0, Calderón 30, La Pantanosa sin respuesta, Pachón 30, Teatinos 40 y Corrales de Alambre 0. Claro está, que en este contexto los datos corresponden a 7 puntos sobre "canchas de nieves" de cientos de kilómetros cuadrados, que alimentan luego los afluentes y vertientes de la cuenca del Río San Juan para beneficio principal de la agricultura en el Valle de Tulum, Ullum y Zonda.



La sequía extrema, por la falta de gobernanza adecuada del recurso hídrico durante un poco más de una década, se transformó en perfecta y por errores comunicacionales, la Mesa del Agua fracasó antes de nacer; cuando debió ser una herramienta estratégica para encontrarnos ya a esta altura, con rumbos definidos para las tomas de decisiones claras. Tal como lo exige la dura realidad existente. Ahora, habrá cambios del gobierno provincial y de representantes nacionales y, aunque el agua y la sed de las personas y los cultivos no entienden de colores partidarios, si requieren de forma urgente comenzar a administrarla entre la gestión saliente con la entrante. No nos queda más tiempo. Solo cabe reflexionar que, en años normales y con diques vacíos cómo ahora, la altura mínima de nieve consolidada a setiembre debería ser al menos de 90 centímetros de altura promedio en las 7 estaciones mencionadas. Las cuentas no dan y el río no espera. Para pensar ¿o no?.