Más de 3.000.000 de monotributistas tiene el país. El 31 de enero pasado finalizó el tiempo para la re-categorización, y al que no lo hizo personalmente el organismo lo inscribió automáticamente, bajando a una categoría menos. Ahora hasta $ 700.000 en el año se pueden manejar con la categoría monotributo de AFIP. La presión fiscal es tremenda y cuando en los años "80 era un 15 % aproximadamente del PBI, pasó en dos décadas a superar el 35 %. Y es imposible de esta manera ser empresario, tener obreros en los libros, pagar todas las cargas sociales correspondientes.



Un economista porteño, consultado por el nuevo plan de pagar de contado, para pagar menos (teóricamente), dijo que aumentó el precio por kilo, el valor por litro, etc., de los bienes. O sea hay una inflación oculta. Por ejemplo el paquete de pañales que era de 12 pasó a ser de 9; las galletas que eran de 500 gramos ahora vienen de 400 gramos cada uno. Eso no se muestra, ni se informa, pero las consultoras privadas lo destacan.



Según la Consultora Zentia, con el plan de efectivo, se engaña a la gente, la inflación es de 40 a 41 % anual. El beneficio no es del 20 % sino realmente apenas del 6 %. La idea es ordenar el sistema de comercio y que el consumidor tenga mayor información disponible para poder elegir. Además informaron que no hay crecimiento, y menos el esperado. En cuanto a lo positivo hay obra pública, se genera empleo, hay créditos hipotecarios, pero el debe aparecen las economías regionales, con sus producciones a bajos precios y los tremendos tarifazos de luz y gas. En 2017 indican que el crecimiento no será del 3 %, sino sólo del 1%.