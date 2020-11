El destacado especialista internacional argentino Juan Ucceli informó esta semana a Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO que distintas variables y números del sector porcino de Argentina "si bien octubre marcó un nuevo aumento del cerdo en pie, también subieron fuertemente tanto los precios de los cereales, como los cortes de carne porcina que abonan los consumidores en el mercado local".



"Los valores del cerdo en pie y los costos están dolarizados a la cotización del cambio del dólar Banco Nación Argentina tipo vendedor", indicó agregando: "La suba del precio del cerdo en pie marca un récord en dólares que no sucedía desde abril de 2018. Si bien está aún 16 centavos por debajo del promedio 2012/18 que fue de U$S 1,25 / kilo promedio, es un valor muy alto, pero que tiene relación con los valores de los precios en la mayoría del continente americano. El promedio de octubre fue de U$S 1,39/ kilogramo".



La producción de cerdo sigue siendo negocio a pesar de las alarmas que algunos prendieron hace algunos meses. Es un negocio de plazo en un camino con muchos baches y momentos donde hay que salir de la ruta para ir por la banquina. Pero siempre se avanza, siempre en el análisis de 12 meses es rentable y sigue siendo el negocio agroindustrial más rentable de los últimos 20 años en Argentina.