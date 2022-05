-Con el cobre, ¿hay una nueva etapa de la minería en San Juan?



-Lo que ocurre hoy es el resultado del esfuerzo. Lo que planteamos cuando asumimos en la gestión, en el proyecto del gobernador Sergio Uñac, fue primero el cuidado ambiental. Trabajamos fuertemente en ese tema con las empresas. Luego dijimos que las minas son para trabajarlas. Hemos seguido con el cuidado ambiental y el gobernador nos dijo, permanentemente, que en minería las cosas se hacen bien o no se hacen. Luego comenzamos a hablar de una minería participativa. Esto fue tratar de convocar a la ciudadanía para que viera las cosas que se estaban haciendo porque nos dimos cuenta de que la falta de credibilidad se daba muchas veces por desconocimiento. Así, por ejemplo, llevamos a la Federación de Viñateros y Chacareros a visitar Veladero y se quedaron bastantes conformes del proceso minero industrial. Ellos se dieron cuenta, por ejemplo, de que el consumo de agua no era lo que pensaban sino mucho menos.



-¿Usted dice que los sanjuaninos hemos demostrado que se puede hacer minería de una mejor manera?



-Así es. Primero y fundamentalmente, lo que hay que rescatar, son los sanjuaninos, porque en plena época de pandemia dimos el ejemplo en el mundo con el manejo de la actividad y permitiendo su desarrollo apuntado a una minería en pandemia. Las empresas, los gremios, los ministerios y la comunidad avanzaron para poder seguir trabajando. Un punto importante fue las cales, recordando que se hacían envíos a todo el país, incluso a Chile. Los sanjuaninos pudimos hacer mucho.



-¿Hay una actividad minera de mejor calidad?



-No quiero decir que sea mejor a como se hacía antes. Los sanjuaninos nos hemos puesto de acuerdo para desarrollar una industria. La comunidad minera entendió este trabajo y eso se ha reflejado en la explosión en la exploración. En la temporada anterior, la inversión en exploración en minería, San Juan abarcó el 42 por ciento de los recursos, mientras que este año (temporada 2021-2022) se va a cerrar, calculo, en más del 55 por ciento. Incluso, ante ese escenario, nosotros veíamos que nos iban a faltar equipos de perforación, por eso aportamos capital para los empresarios sanjuaninos y tratamos de que, en conjunto con el sector privado, se prepare a operarios para que puedan estar trabajando en este sector.



-O sea que en esto juega mucho más que el precio de los metales en el mundo.



-A lo que hicimos en San Juan, se ha sumado el precio de los metales. Se han sumado problemas en otros países como un cambio en la Constitución en Chile y conflictos políticos y sociales en Perú. En comparación a estos dos países, hemos demostrado, Argentina y San Juan, grados de confiabilidad y grados de estructuras económicas de crecimiento, desarrollo y acuerdos. Estas cosas, el capital también las mira.



-Hay empresarios que indican que todavía faltan mejoras para dar mayor sustentabilidad jurídica y para la inversión.



-Siempre hay cosas por mejorar. No es que estemos bien o que estemos mal. Siempre buscamos estar mejor. Un punto importante que estamos trabajando es una mejor distribución de la inversión. Un ejemplo de ello es lo que Barrick aportó en 2019 en Comunidades. Fue de casi 10 millones de dólares y en el año 2021 cerró en 25 millones de dólares. ¿Eso se puede mejorar? Sí, se puede mejorar. En el caso de Barrick, el derrame que hacía la empresa se volcó mejor. Este es el apalancamiento que nosotros tratamos de hacer a las industrias. Es decir, que lo que se trae desde afuera, en materia de proveedores, lo intentamos que se cubra con lo local. Nos falta muchísimo. Por ejemplo, tenemos una deuda pendiente, como sistema, de que nuestros profesionales no arman consultorías para las empresas internacionales. Tenemos que empezar a competir.



-¿Se podría generar, por ejemplo, asesorías locales en declaraciones de impacto ambiental?



-Sí, es un nicho a cubrir. No tengo la menor duda de que nuestras universidades funcionan bien. Por qué no explotar también eso.



-¿Qué tan avanzado está Filo del Sol?



- A nosotros nos gustaría que ya definieran el yacimiento pero la verdad es que se trata de un proyecto que va a salir de lo normal.



-¿Esperan la presentación del informe de factibilidad?



-No todavía. Lo que digo es que me gustaría que la exploración se cierre ahora y no se siga buscando, porque va mostrando cada vez más reservas. Si lo cortamos ahora, estamos hablando de otro Josemaría, pero parece que va a ser mucho más grande.



-Se habla de tres veces Josemaría...



-Claro. Por eso me gustaría que se acotara con lo que ya se sabe para que se pueda avanzar. Esa es la situación de este proyecto, es muy grande.

-¿Se podría iniciar con lo que se tiene ahora y después ir ampliándolo?



-Están trabajando. Un punto importante es que Josemaría va a tener la primera temporada de invierno, por lo que calculamos que Filo del Sol, que está al lado, va a extender su temporada. Hay que recordar que Filo del Sol arrancó en agosto la temporada, llevando equipos de perforación.



-¿Qué otros emprendimientos están avanzados?



-En la misma línea de Veladero, más arriba hacia el Norte, está Taguas. El compromiso de la empresa este año es certificar reservas. En el caso de Lama, la empresa está haciendo una fuerte exploración para definir, a más tardar este año, su factibilidad. También tenemos trabajos en Del Carmen, pero este año no tendremos muchas novedades.

-Esos son proyectos de oro, ¿y el resto? Como los proyectos de cobre Pachón, Altar y Los Azules.



-En Los Azules ya tenemos una definición de reserva y la empresa ha planteado que esas reservas, que están como probables, pasen a ser medibles. Por eso este año están haciendo una inversión en perforación y la semana que viene vamos a realizar una visita. Luego está Altar, que tenía en mente un megaproyecto de cobre con una dificultad en la metalurgia, pero en Río Cenicero han descubierto ahora un sector que no tiene esa dificultad, es algo superficial y contiene algo de oro, lo cual le modifica la totalidad de su proyecto.



-¿Y Pachón?



-Hace poco se le presentó al gobernador la viabilidad económica del proyecto. Han hecho una importante inversión de 36 millones de dólares para hacer la definición del proyecto. Ellos ya tienen una idea de cómo va a ser, de la inversión que necesitan y de trabajo.

-¿Qué le falta a Pachón, la factibilidad económica?



-Sí. Ellos están trabajando en la factibilidad económica. Si eso cierra, luego vendría la presentación de la DIA, el pedido de autorización. Nosotros esperamos que la factibilidad se cierre este año. Ellos hablan de 3.200 millones de toneladas de cobre. En papeles, Pachón es mucho más grande que Josemaría. Así que cuando esos dos proyectos, Pachón y Josemaría, se pongan en marcha, no sólo se modificará la matriz económica de San Juan, sino que cambiarán la matriz económica de toda la región.



-¿En qué estado está Hualilán?



-Esperamos que puedan definir reservas este año.