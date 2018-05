CLASIFICACIÓN varietal realizada por centro de estudios.



Alberto Hierrezuelo es un productor conocido en este tema. Desde el Quinto Cuartel, en Pocito, se dedica con esfuerzo y gran sacrificio a la obtención de las preciadas pepitas. Fue entrevistado por este medio especializado para conocer su opinión respecto del material Guara.



Con sencillez en sus palabras, indicó a modo de resumen de sus experiencias, "yo llevo 8 años trabajando con ella, pero hay otros agricultores que llegan a 10 años. Y en cosecha, tengo 4 años. Creo que es particular, porque son más tolerables al frío que las del tipo 'cascara de papel', y también al viento Zonda, con eso ya estamos luchando con ventaja en nuestra provincia ante los flagelos más importantes, que siempre nos causaron pérdidas".



"Es que florece de 3 a 4 veces más, en cantidad, que la Non Pareil, por ejemplo. Probé injertando una parte de un monte frutal, y luego ya empecé con montes de plantas nuevas directamente. Es que vimos, con los muchachos del grupo almendrero, que el injerto, en planta vieja, no anda. Se desgaja y no reacciona ante el viento Zonda".



Le consultamos cuántos kilos de pepa saca de una hectárea, y dijo "yo estaba en los 450 y 500 en variedades del grupo de las cascaras de papel; ahora, se puede hablar de 800 kilogramos de pepita limpia por hectárea, y en unos años más, con plantas más grandes y mejor riego, creo se puede superar eso. El hecho de que es autofértil, también es una ventaja. Todo el manejo de abejas, traslado de colmenas, y pegarle bien en la fecha y demás, es todo un manejo que a veces nos arruina el año de trabajo".



"Opino que debemos plantar la Guara a 6 metros por 4 metros, es la densidad correcta. Hice ensayos a 6 x 3 y no va. Mejorar riego y fertilizaciones".



Finalmente expresó que "Marinada es otra variedad buena, florece más tarde y eso es beneficioso".