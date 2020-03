Esta temporada se lanzó al mercado en la región de Cuyo un nuevo aceite vegetal de origen natural con efecto insecticida, acaricida y adyuvante. Este innovador producto cuyo nombre comercial es Palmaline es derivado del aceite de palma.



Ha sido desarrollado por Laboratorios Quimadh, una empresa con una trayectoria de 30 años en la agroindustria, siendo líder en exportaciones de coadyuvantes, con envíos a Estados Unidos, México y Centroamérica. Varias plantaciones de esta palma están situadas en Costa Rica.



Este producto oleoso contiene en su formulación exclusiva una molécula (llamada Laurato de Propilenglicol) derivada del éster de aceite de la hoja de palma, muy utilizada en la industria alimenticia. Fue diseñado específicamente para el control de ácaros e insectos como minadores de hoja, chinches, cochinillas, pulgones, mosca blanca, y trips, entre otros.



Con respecto al modo de acción, este producto actúa exclusivamente por contacto, taponando los espiráculos y provocando la asfixia del insecto al bloquear la respiración. Al ser un mecanismo físico, presenta baja probabilidad de generar resistencia.



Una cualidad importante es que se trata de un producto orgánico, 100% natural, banda verde y amigable con el medio ambiente.



Al ser de naturaleza oleosa es microemulsionable, confiriendo gran estabilidad a la mezcla, logrando de esta manera uniformidad en la aplicación, evitando cortes y deposiciones, y previniendo el taponamiento de picos y bombas.





CARACTERÍSTICAS



En cuanto a sus características diferenciales se pueden mencionar: tiene un período de carencia de sólo 24 horas. Es 100% biodegradable a las 72 horas, por microorganismos presentes en el suelo y en el cultivo. Tiene baja dosis de uso (hasta 10 veces menor que otros aceites vegetales). Además, no provoca fitotoxicidad. No deja ningún tipo de residuo en los productos cosechados. No tiene impacto sobre insectos benéficos. Presenta compatibilidad con la mayoría de los insecticidas, acaricidas, fungicidas y herbicidas, sin presentar saturación en mezcla.





COMENTARIOS



Rubén Herrero, de la firma Ecoinsumos, ubicada en Gral Paz esq. Lateral Circunvalación, departamento Santa Lucía, comentó a Suplemento Verde . "En la presente campaña iniciamos el desarrollo comercial de este producto innovador en el mercado. La aceptación por partes de los productores y técnicos ha sido excelente. En ensayos y pruebas realizadas en diferentes cultivos hemos obtenido muy buenos resultados en su efecto insecticida y acaricida".



Agregó a continuación "visualizamos una muy buena sanidad general, llegando con una menor presión de plagas al final del cultivo. Por otro lado nos sorprendieron los buenos comentarios en su desempeño como adyuvante: el aceite logra muy buena estabilidad en la mezcla junto a otros principios activos, incluso con aquellos que normalmente presentan incompatibilidades, como el azufre o el polisulfuro".



Expresó Herrero que "otra gran ventaja que nos han comentado nuestros clientes es que en aplicaciones con temperaturas extremas como las que tuvimos en esta temporada no se observaron daños por fitotoxicidad. Y por último la baja dosis utilizada, lo que facilita la logística y la disposición de envases. Una caja (bag in box) de 5 litros equivale a dos o tres bidones de 20 litros de otros aceites" .



