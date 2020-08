Hay sobradas muestras de que cada vez hay más niños metiendo la cuchara en la cocina y que en estos tiempos ya no es sólo un territorio para los grandes y para los que saben cocinar. Ellos, ahora, son los protagonistas.



Es por eso que para estos recientes amantes de la gastronomía -y para los pequeñitos que podrían sumarse a esta corriente sin límites- el periodista italiano Luca Scarellano ideó Childfood Recipes for Young Coolinary Explores, que es un libro de cocina pero a su vez una original experiencia culinaria para los chicos del mundo porque, tal como promocionan la publicación desde la consultora de comunicación Market Cross Company, "brinda la oportunidad de compartir momentos en familia reforzando valores imprescindibles para estos tiempos, como la integración, la diversidad, el respeto y la tolerancia a través de las recetas y relatos''.



El libro en cuestión tiene varias características que lo distinguen. Recopila las recetas de 23 de los mejores expertos en gastronomía a nivel internacional, siendo más de la mitad Estrellas Michelin, de la talla del famosos argentino Francis Mallmann, el español Andoni Luis Aduriz, el trío Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch; el italiano Massimo Bottura, el estadounidense Dominique Crenn, el colombiano Juan Manuel Barrientos, el peruano Virgilio Martínez, entre otros. Vale decir que un chef con Estrellas Michelín -una, dos o tres la máxima distinción- es sinónimo de que cumple con distintos parámetros asignados por un grupo de reconocidos jueces que reconocen la calidad, creatividad y esmero de sus platos.



La publicación se divide en cuatro partes: la primera está dedicada a conocer a cada uno de los cocineros y los productos con los que se elabora la receta que presentan, la segunda es una sección para que los pequeños chefs puedan aprender y conocer el origen de los ingredientes a través de un viaje hecho por 23 ilustradores de primer nivel, uno por cada receta. La tercera y la cuarta parte se dedican a explorar la creatividad de los pequeños, por ejemplo hay dos páginas para completar y colorear dibujos, y otras, que están enfocadas en las emociones y se les propone reinventar o recrear las recetas. El libro está pensado para chicos entre 5 y 13 años.



Este libro inédito de recetas está disponible exclusivamente en la plataforma www.kickstarter .com/projects /coolinaryexplorers/childfood. Se consigue en diferentes idiomas, por supuesto, el castellano está contemplado, aparte del inglés, el italiano y el portugués.



Un dato que no es menor es que Childfood - Recipes for Young Coolinary Explorers fue concebido como una iniciativa solidaria en colaboración con los proyectos internacionales Charity Water y Share The Meal del World Food Program, ya que por cada 5 libros vendidos, se garantiza agua potable a un niño sin acceso a ella. Además, "Share The Meal'' del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, ha creado una app a través de la cual cada usuario que lo desee pasará a formar parte del equipo de Exploradores Culinarios. en el que toda la familia podrá compartir una experiencia multicultural única aprendiendo a cocinar. Gracias a esta app, los usuarios no solo podrán compartir ese momento, sino que podrán leer el código QR incluido en el libro teniendo así la oportunidad de donar dinero para contribuir con la alimentación de un niño en situación de vulnerabilidad. De hecho, a esta altura de las circunstancias ya se han recaudado más de 50.000 dólares con las ventas online de más de 1.600 ejemplares.