El equipo técnico de AgriTecno, integrado por Rodrigo Martín, gerente en Argentina; y los ingenieros agrónomos Julio Correa, gerente en Zona Cuyo y Omar Romero, sanjuanino que trabaja en la compañía, nos comentó las ventajas de incorporar bioestimulantes y aminoácidos en la gestión agrícola, con un enfoque particular en tres productos revolucionarios que están transformando el panorama de la agricultura, tanto a nivel mundial como local en San Juan.

Con Agriful se favorece el desarrollo del sistema radicular.



* Agriful: Potenciando el Desarrollo Radicular y el Rendimiento de los Cultivos.

Agriful, un bioestimulante de rápida asimilación, está marcando un hito en el impulso del desarrollo radicular y el metabolismo vegetal. Más allá de mejorar la estructura del suelo, fomenta el crecimiento de bacterias beneficiosas, creando un entorno óptimo para el florecimiento de los cultivos. Su capacidad única para estimular el metabolismo de las plantas ha demostrado mejorar significativamente el rendimiento de los cultivos. Observamos un rejuvenecimiento notable en los sistemas radiculares, fundamental para una estrategia de producción eficiente y sostenible.



* Tecamin Max: Potencia de Crecimiento y Resistencia.

Tecamin Max, un bioestimulante basado en L-aminoácidos, no sólo activa el metabolismo general de las plantas, sino que también proporciona sustancias activas que promueven el crecimiento y protegen contra situaciones estresantes. Al integrar Tecamin Max en sus prácticas agrícolas, no sólo impulsará el desarrollo de plantas saludables, sino que también fortalecerá su capacidad para resistir condiciones adversas. La ingeniería detrás de Tecamin Max permite potenciar el crecimiento y proteger el metabolismo central de las plantas, optimizando así su rendimiento incluso en condiciones desafiantes.



* AgriFul Antisal: Transformando Suelos Sódicos y Potenciando la Biodiversidad.

Abordando el desafío de los suelos sódicos, presentamos AgriFul Antisal. Diseñado específicamente para dispersar el sodio acumulado y mejorar la estructura física y bioquímica de estos suelos, este producto contiene calcio y ácidos húmicos que desempeñan un papel crucial en la mejora de la capacidad de intercambio catiónico del suelo. Esto permite liberar más sodio del medio, potenciando la acción del calcio. AgriFul Antisal no sólo regenera y activa la biodiversidad del suelo, sino que también contribuye a la formación de sistemas radiculares más robustos, esencial para combatir el estrés salino de la planta, elementos fundamentales para el éxito de los cultivos.

A manera de conclusión o resumen, dijeron que "estos productos representan avances significativos en el ámbito agrícola, ofreciendo soluciones innovadoras para mejorar la productividad y sostenibilidad de las operaciones agrícolas en San Juan. La adopción de Agriful, Tecamin Max y AgriFul Antisal no sólo optimizará sus cultivos, sino que también allanará el camino hacia un futuro agrícola más próspero y ecológico. Estos no son simplemente productos, sino soluciones a medida, respaldadas por un equipo técnico comprometido. Reconocemos que no existen soluciones mágicas, sólo un trabajo de ingeniería al servicio de nuestros clientes".



MÁS INFO: Cel 261 3839934.