El persistente perfume delata que el otoño ha llegado. Es que no hay verdulería y por ende, cajón de la heladera que no inunde a un exquisito aroma a mandarinas y naranjas, que si bien se consiguen todo el año, por estos días están en su esplendor. Si señores, los cítricos están en su punto justo, con un sabor inigualable, de buena calidad y, un dato que no es menor, a un precio razonable.



Ambas frutas aportan no sólo vitamina C (en mayor medida la naranja) y A (en grandes cantidades la mandarina), además de flavonoides (pigmentos naturales presentes en los vegetales y que protegen al organismo del daño producido por agentes oxidantes) y aceites esenciales, betacarotenos (antioxidantes y protectores contra el envejecimiento), potasio y ácido fólico, facilitan la hidratación del cuerpo y tienen poco sodio. Quizá por todas estas características, es que la pastelera Natalia Rivero, las elige para incluirlas en sus recetas.



Budín de naranja y mandarina



Ingredientes:250 gramos de manteca, 200 gramos de azúcar común, 4 huevos, 1 mandarina (ralladura y jugo), ralladura de 1 naranja, 300 gramos de harina 0000, 1 cucharadita de polvo de hornear.



Preparación:En un recipiente colocar la manteca pomada, el azúcar, la ralladura de los cítricos y batir. Luego incorporar, de a uno, los huevos y seguir batiendo. Agregar con movimientos envolventes la harina junto con el polvo de hornear tamizados y por último, el jugo de mandarinas. Colocar la preparación en una budinera y llevar a horno precalentado a 160¦C por 40 minutos.



Sugerencia de la pastelera: una vez frío se puede cubrir con un glasé, reemplazando el agua por el jugo de la naranja. Este budín es delicioso para acompañar con una taza de té negro en hebras.



Galletas de avena y naranja



Ingredientes:150 gramos de avena, 100 gramos de harina integral, 1 cucharadita de polvo de hornear, 50 centímetros cúbicos de aceite de oliva virgen extra, 2 huevos, 1 naranja (ralladura y jugo), 80 gramos de azúcar común (se puede reemplazar por azúcar mascabo)



Preparación:En un recipiente colocar todos los ingrediente secos e incorporar los líquidos para comenzar a formar la masa, que se debe pegar un poco en las manos. Una vez que todos los ingredientes estén bien, comenzar a formar bolitas y aplastarlas en la base de una placa con papel manteca (un consejo: es más fácil trabajar este tipo de masas con las manos untadas con aceite). Llevar a horno precalentado a 180¦C por 20 minutos.



Sugerencia de la pastelera: estas galletas son ideales para arrancar un desayuno bien energético o para llevarlas al trabajo o la escuela.



Muffins de mandarina y chocolate



Ingredientes:300 centímetros cúbicos de crema de leche, 250 gramos de azúcar común, 4 huevos, 400 gramos de harina 0000, 1 cucharadita de polvo de hornear, 2 mandarinas (ralladura y jugo), 100 gramos de chips de chocolate.



Preparación:En un recipiente colocar la crema de leche, el azúcar y la ralladura de las mandarinas, batir e ir incorporando, de a uno, los huevos. Con movimientos envolventes ir agregando de forma intercalada el harina junto con el polvo de hornear tamizado y el jugo de mandarinas. Una vez lista la masa agregar los chips de chocolate. En pirotines colocar masa hasta cubrir las 3/4 partes. Llevar a horno precalentado a 160¦C por 25 minutos.



Sugerencia de la pastelera: estos muffins son ideales para ser acompañados con una deliciosa taza de café. Lo mejor sería maridarlo con un café de Kenia o Brasil, y es de Juana House, es un viaje de ida ya que los sabores y texturas que se entrelazan en la boca serán deliciosos.



Cáscaritas confitadas de naranjas



Ingredientes:500 gramos de azúcar, 400 mililitros de agua, 2 naranjas, 15 gramos de sal fina.



Preparación:Pelar las naranjas a vivo, luego cortar la cáscara en tiras de 0,5 centímetros de ancho aproximadamente. Colocarlas en una olla y cubrir con agua y sal, llevar a ebullición. Una vez cocidas retirar y pasar por agua fría para sacarles la sal. Colocarlas nuevamente en la olla con agua fría y llevar a ebullición, retirar y en agua nuevamente limpia y fría llevar a ebullición, repita el procedimiento 4 veces.



Realizar un almíbar mezclando el azúcar junto con el agua, una vez que rompa el hervor incorporar las cáscaras de naranjas blanqueadas, cocinar a fuego mínimo hasta que las cáscaras estén completamente transparentes, durante una hora y media aproximadamente. Retirar y escurrir sobre una rejilla.



Espolvorear las cáscaras una vez escurridas con azúcar y deje reposar durante 24 horas.



Sugerencia de la pastelera: Son exquisitas, acompañadas por un té.



La misma receta se puede hacer bañando las cascaritas en chocolate (derretido), luego de confitarlas.



Mermelada de mandarina



Ingredientes: 1kilo de mandarinas, 650 gramos de azúcar, jugo de medio limón, piel de mandarina.



Preparación:Pelar las mandarinas, quitándoles la cáscara y las semillas. Mezclar las mandarinas con el azúcar y el limón, intentando que quede uniforme. Cortar la piel de la mandarina en trocitos muy pequeños y añadir a la mezcla para calentar a fuego lento. Se calienta hasta conseguir la textura y consistencia deseada. Dejar enfriar toda la mezcla para colocarla en frascos esterilizados.



El dato

Parecidas, pero no iguales.Además de diferenciarse por el tamaño y las variedades, lo más habitual es que la naranja tenga un sabor más ácido que la mandarina. Esto se debe a que esta última contiene un porcentaje más elevado de azúcar, lo que ayuda a reducir esa acidez.



Aparte la piel de la mandarina es más blanda y endeble que la de la naranja.



Ambas frutas son muy saludables para el organismo y beneficiosas sobre todo en los procesos gripales y de resfríos, esto se debe que las dos frutas fortalecen nuestro sistema inmunológico.



Cómo conservarlas:Para que se mantengan perfectas durante más tiempo, lo ideal sería guardarlas en la parte baja de la heladera. Si no es posible, optar por un sitio fresco. Por ejemplo, no es lo mismo dejar naranjas y mandarinas en una frutera en la mesa, que cerca de la cocina o más adelante, cuando haga más frío, a poca distancia de un calefactor.



Las mandarinas, son más sensibles que las naranjas por lo tanto estar a tan baja temperatura, las afecta. Generalmente se las puede conservar de 10 a 15 días, mientras que las naranjas, en condiciones normales, aguantan de 15 a 25 días.