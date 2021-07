Para el investigador del INTA San Juan e ingeniero Rodrigo Espíndola, "en California, estado en donde se potencian los sistemas dry on the vine o DOV -secado de uva en planta-, existe una variedad única en el mundo, Sunpreme, que no produce uvas, sino que produce pasas de uva de forma directa".



¿Qué implica esta revolución tecnológica?... "que el productor puede reducir la inversión al usar un cordón bilateral o un sistema cuadrilateral, y a su vez, bajar el costo al evitar el corte de verano (para iniciar el secado de uva) y poder cosechar con máquinas cabalgantes de mayor disponibilidad en el mercado. ¿En San Juan tenemos una Sunpreme?... No".



Sin embargo, la Facultad de Ingeniería de San Juan y el INTA, en un convenio con la empresa Cassab Ahun de los hermanos José Alberto y Vanesa Cassab, "hicieron un desarrollo tecnológico sin precedentes: el Espaldero DOV. Es una combinación de los sistemas de conducción Scott Henry modificado, cordón bilateral y T californiano. Permite la cosecha mecánica de pasas con una máquina New Holland Dual 9090 para las variedades de uva para pasa que tiene San Juan. A comienzos del 2021 se hizo la primera cosecha de este tipo en San Juan y la segunda a nivel mundial, con la gentileza de Cristian Valles. Esta parcela experimental está en 25 de Mayo, Finca Cassab Ahun.

El sistema DOV en espaldero está pensado para recolección con máquinas cosechadoras, regularmente se emplean para la cosecha de uvas de vinificar.



¿CÓMO SE PODA?

"Fácil, casi no se poda. Esta es otra ventaja, una reducción en el costo de poda; primero, como consecuencia de la poda de verano o poda de desconexión para el inicio del secado; y segundo, no requiere de la separación de zonas de producción de fruta/madera como en un DOV tradicional. En la poda invernal sólo se deja, según la capacidad y vigor de la cepa, de 6 a 8 yemas/metro -no más de 3 o 4 pitones- y posicionar las guías en los alambres laterales de sostén", afirma Espíndola.



El verdadero manejo se hace luego de la brotación, "con un desbrote temprano, dejando pocos brotes fuertes en el cordón principal. Este cordón, ubicado en el centro del sistema -análogo a un cordón bilateral-, es el que alimenta a las guías que se formaron en la temporada anterior. Así los elementos de producción de madera y fruta no están separados espacialmente como en el DOV-, sino que comparten el mismo sector y el operario que hace la poda de verano debe saber distinguirlos; garantizando que sólo va a cortar los sarmientos del año anterior y no los del mismo año.



"El sistema puede tener dos pisos, imitando un sistema Scott Henry modificado, sin competencia por agua y nutrientes entre el piso superior e inferior y sólo competencia por luz entre pisos. Esto es porque el cordón inferior se alterna con el superior, planta por medio, haciendo que existan cordones altos y cordones bajos. Este Espaldero DOV permite el uso de cosechadoras cabalgantes de mayor disponibilidad que las de cosecha horizontal, baja la inversión y el costo lo que aumenta el beneficio", afirma finalmente.

Este espaldero DOV es en la finca de la familia Cassab.



EN NÚMEROS

60 A 70 % de ahorro en costos de cosecha se obtiene con el sistema de secado a la uva en la vid para pasa.

12 mil son al menos las hectáreas de vid destinadas en San Juan a la uva para pasa o consumo en fresco.

EL DATO

Observatorio

Despachos de vinos blancos crecieron 11%



Esta semana se conoció el trabajo realizado por el Observatorio Vitivinícola Argentino para el Fondo Vitivinícola Mendoza, y entre otros factores, pone sobre la mesa de toma de decisiones del sector información vinculada a comportamientos desde el año 2018 y hasta el primer trimestre del año en curso, versus el mismo periodo del año anterior, con datos provistos por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).



Según el minucioso informe, los despachos al consumo interno o despachos de vino al mercado interno, acumularon un crecimiento de 104 millones de litros en el periodo 2018 a 2020, lo que representó una suba del 12,34% en volumen. El año pasado los despachos totalizaron 943 millones de litros.



Sin embargo, en el primer trimestre de 2021 los despachos cayeron 9% con relación al mismo periodo del año anterior. Y, si bien los vinos tintos tuvieron un crecimiento del 18% -en el periodo de 2018 a 2020-, pero en el primer trimestre del 2021 cayeron más de 15% respecto de los tres primeros meses del año anterior, que algunos viñateros atribuyen incluso a la falta de vino, no hay vino. Los blancos crecieron en ventas un 11,17%.



ENVASES

El Bag in Box creció 200% en el periodo de 2018 a 2020. Si bien su participación aún es muy baja -0,23%-, duplicó su cuota en 2020. La botella aumentó su volumen casi 21% y el multilaminado o tetra, se mantuvo prácticamente estable. Pero la botella que se destacó fue la de 1,5 litros o botellón, que en el periodo 18-20; tuvo un crecimiento del 85% y alcanzó en el último año una participación de más del 20%.



Sin embargo, durante el primer trimestre de 2021, el tetra cayó más del 23% a pesar de que la venta de vinos en supermercados y autoservicios de Argentina creció 4% en 2020 con respecto a 2019 ya que las restricciones por cuarentena favorecieron el consumo de vino. Pero, cuando creció el precio del vino, cayó el volumen de ventas, según el estudio.