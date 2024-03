Mario Capello, ex legislador nacional, ex subsecretario de desarrollo minero de la Nación y miembro del Grupo Sarmiento, lanzó una fuerte crítica al sector vitivinícola por su oposición a la minería y, específicamente, tras conocer la declaraciones del titular de Bodegas de Argentina, Walter Bressia y la calificó como patética la declaración del bodeguero y aseguró que se mete con lo que no conoce.



Sus penosas declaraciones muestran una realidad oculta, el sector minero paga salarios que triplican los que pagan bodegueros y viñateros. También son poco significantes en la generación de divisas respecto a otros sectores económicos.



Recordó que las exportaciones del complejo uva en el 2022 fue de 1.000 millones de dólares, el 1,13% de las exportaciones argentinas, apuntando al poco aporte que haría ese sector en la materia.

Mario Capello.



En ese sentido, comparó la situación local con Chile, el mayor productor de cobre del mundo y donde la exportación de vinos y uvas supera a las argentinas.



Que le cuente al país cómo hacen del otro lado de la Cordillera para exportar 60 millones de cajas de uva en fresco a USD 25 promedio por caja, lo que le representa a Chile más ingresos que a nosotros la totalidad del complejo UVA, como grafica claramente la publicación del INDEC puntualizó.



Aún más duro, pidió que este vociferante de falacias les explique a las provincias vitivinícolas porqué el país que exporta 58.000 millones de dólares anuales de su riqueza mineral, posee una potente vitivinicultura aguas abajo de las faenas mineras.



Finalmente, aseguró que en todos los países conviven vitivinicultura y minería.Solo en Argentina intereses sectoriales apelan a miedo y mentiras para mostrarlas como actividades antagónicas. Es hora de empezar a transitar un sendero de desarrollos, donde se brinden posibilidades de más y mejores trabajos.



Fuente: Memo