Tractores, pulverizadoras, sembradoras y fertilizadoras inteligentes; pilotos automáticos, tecnologías de análisis de imagen, ya sea obtenida de forma satelital o por vehículos no tripulados y su utilización en la toma de decisiones en las diferentes etapas de los cultivos o actividad ganadera conforman la nueva agricultura abriendo la ventana al futuro agroindustrial argentino son algunas de las noticias más recurrentes esta semana. Es que ayer finalizó Expoagro 2018 en la localidad bonaerense de San Nicolás y allí se observó todo el pensar, proyectar y realizar del campo argentino, sector económico que genera 3 de cada 4 empleos en el país y más del 50 % del PBI. En este contexto las apuestas de las empresas semilleras, de maquinaria agrícola y servicios no dejaron afuera las economías regionales como la vitivinícola, la olivícola y la frutihortícola.



Todo lo contrario, los genetistas de empresas como Nidera y Syngenta intentan resolver los desafíos del desierto para sus semillas tanto en especies como variedades. Empresas de maquinaria agrícola como Case presentaron su pulverizadora inteligente all igual que New Holland, donde no cesaron de anunciar la pronta presentación de su nueva cosechadora de uva para espalderos y hacer gala de su familia de cosechadoras +binormas+, es decir para la vid y el olivo.



También las automotrices como Volkswagen, Toyota, Iveco o Ford entre otras miran la actividad minera tradicional sanjuanina vinculada al agro para expandirse en ventas. En síntesis: las crisis, problemas climáticos y el crecimiento poblacional plantean serios desafíos donde el productor argentino, empresas del sector e investigadores en conjunto diseñan los caminos para resolver.