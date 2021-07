Federación Agraria Argentina expresó esta semana a Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO su honda preocupación ante los avances de legisladores del Frente de Todos que intentan expropiar tierras del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en distintos puntos del país. "Hubo una primera embestida con tierras del INTA de Salta. Y en estos días vemos cómo prospera en el Congreso de la Nación un segundo avasallamiento que pretende quitar terrenos de Catamarca de dicho Instituto. En el mismo acto en que vacían al INTA, golpeando seriamente nuestra soberanía tecnológica, nos dejan desprotegidos a miles de pequeños y medianos productores de todo el país, que necesitamos de la tecnología y los desarrollos del INTA para ser competitivos y hacen peligrar fuentes de trabajo de profesionales del Instituto. No vamos a quedarnos de brazos cruzados", señaló el presidente de FAA, Carlos Achetoni.



"Primero llegó un proyecto de ley a la Cámara de Diputados. Extrañamente, el diputado Selva de CABA pedía expropiar tierras del INTA de Salta (7063-D-2020). Con razones preocupantemente parecidas, el senador Mera presentó una iniciativa para expropiar tierras del Instituto en Catamarca (1104-S-2020), que ya fue aprobada la semana pasada en la Cámara Alta. Nos preguntamos, con la cantidad de tierras ociosas que tiene el Estado a lo largo y ancho del país, ¿por qué atentar de este modo contra el INTA? ¿Qué objetivo real persiguen?", añadió Achetoni.



Como en los gobiernos de la Alianza, ambos proyectos esgrimen en sus fundamentos razones inherentes al acceso a la vivienda o a la educación, pero no explican por qué se eligen esos lotes que pertenecen al INTA para expropiar. "No hay ninguna razón comprensible para que castiguen así al INTA, e indirectamente a los pequeños y medianos productores que nos valemos de sus conocimientos y su extensionismo a diario. Es inverosímil tener que estar a esta altura teniendo que explicar los enormes beneficios que el INTA tiene para el desarrollo integral de la Argentina", dijo el presidente de FAA. Destacó que las tierras que se buscan expropiar no se usan actualmente como resultado de la falta de recursos, que es una decisión del Estado, y no de los investigadores y extensionistas del Instituto. "Es una profecía autocumplida. No dan recursos para trabajar, y luego quieren expropiar por ser tierras supuestamente ociosas", ironizó.