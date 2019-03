En el 2018 esta escuela ganó el primer premio en el Concurso provincial de la Denominación de Origen Dulce de Membrillo Rubio de San Juan.

El pasado día martes la jornada educativa de la Escuela de Fruticultura y Enología se vió convulsionada, "dos camiones, una máquina excavadora y una topadora de Vialidad Provincial habían ingresado al terreno que está sobre calle 25 de Mayo, entre Matías Zavalla y Alvear. Allí tenemos un jardín varietal de olivos para la práctica e investigación de los alumnos", indicó el director del establecimiento, enólogo Sergio Montero.



Relató que la enóloga Elena Zeballos, coordinadora, "me informó del hecho y al llegar los operarios me informaron sobre las instrucciones recibidas de Jorge Deiana, secretario de Obras del Ministerio de Infraestructura. Y que el trabajo era limpiar parte del terreno por la próxima inauguración de la Escuela de Cine que está dentro del predio como el Senasa. Pero, tiraron el alambrado para entrar y, cuando llegué, ya habían talado moras y pinos, y me pareció que la intención era continuar con los olivos".



"Por ello informamos al Ministerio y a la Policía y las máquinas se retiraron", indicó Montero.

"Desde mi asunción venimos trabajando en un plan de recuperación de los terrenos de la escuela, pero además en su puesta en valor como un espacio verde de vides, olivos frutales y cultivos donde la educación 4.0 sea puesta al servicio del desarrollo agroindustrial de San Juan y los sanjuaninos vuelvan a tener este centro de transferencia tecnológica y atracción turística en el nivel que siempre debió conservar", sentenció el director.



Reflexión



La Escuela de Fruticultura y Enología tiene 157 años siendo declarada en el año 2001 Patrimonio Cultural y Natural, Material e Inmaterial de la Provincia (ley 7.190). Hoy sus 27 hectáreas albergan la formación técnico profesional de unos 815 alumnos que se forman como futuros técnicos, empresarios y líderes de la agroindustria sanjuanina.



"Es una escuela emblemática, creada por Domingo Faustino Sarmiento como la Quinta Normal de San Juan en 1862", afirmó en diciembre pasado el destacado enólogo Juan Carlos Albizú, de la cual fue su director, agregando más adelante:"Allí se formaron estudiantes de Brasil, Bolivia, Perú, Uruguay, Chile y Paraguay, hasta la creación de la carrera en su país".



Destacando finalmente: "El funcionamiento de un establecimiento educativo no es incompatible con los centros urbanos, lo que realmente sí es incompatible es la falta de presupuestos y falta de personal auxiliar para cubrir las labores que no realizan los alumnos...".