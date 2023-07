A raíz de unas imágenes que se viralizaron por redes sociales hace algunos días donde se veía un camión de gran porte haciendo "trompos" en la Pampa El Leoncito, más de 50 prestadores turísticos de Calingasta pidieron intervención al gobierno provincial a través del Ministerio de Turismo para evitar el deterioro de este patrimonio ya que "no existe ningún tipo de control". Esto sin contar el peligro que conlleva para la vida humana.

Básicamente solicitan presencia policial o de gendarmería, planificación de zonas para tránsito vehicular, peatonal y para práctica de carrovelismo, además de cartelería adaptada al lugar, y campaña de concientización para dar a conocer la importancia patrimonial y cultural que tiene esa zona.

Precisamente Sebastián Marasco, el representante de la Reserva Privada Barreal Blanco, Área Natural Protegida por la Provincia de San Juan (Ley 606-L), encabezó el pedido y explicó que "hay una razón por la cual ellos ( N.d Redacción: Gobierno de San Juan), deben estar presentes en ese lugar como están en otras reservas. En este momento se me ocurre mencionar Don Carmelo o Parque Sarmiento, ya que estamos hablando de áreas protegidas que tienen la misma jerarquía. Este tipo de cosas pasan todos los días, sólo que no siempre se viralizan por las redes como en este caso porque no existe ningún tipo de control".

El pedido de los prestadores no sólo apunta a realizar el reclamo sino que también han delineado algunas acciones para evitar este tipo de situaciones que deterioran y degradan este paisaje natural que representa a la provincia en el mundo.

En este sentido piden presencia de la Policía de San Juan o de Gendarmería Nacional que tiene un puesto en la zona del Leoncito, incluso por cuestiones logísticas sugieren designar personal del Municipio como tercera y última opción.

"Otra alternativa que surgió de las reuniones con los prestadores turísticos de Calingasta y gente interesada en preservar el lugar es la colocación de señalética pertinente, es decir cartelería que no arruine el lugar. Esto demandaría la elaboración de un plan que sea realmente útil porque tampoco podemos contaminar con carteles. Si bien Vialidad ha colocado algunos hace poco, no son suficientes. Por supuesto que nos ofrecemos para elaborarlo o participar de esta propuesta", agrega Marasco.

A pesar de que la Ley 411 F, en su artículo 120 declara al El Leoncito "bien integrante del patrimonio Cultural y Natural de la provincia, y en su artículo 123 precisa: "es autoridad de aplicación de la presente, el Poder Ejecutivo provincial, a través del Ministerio de Turismo y Cultura, o el organismo que en el futuro lo reemplace", desde esa cartera indicaron que "no son los encargados de su resguardo".



Propuestas



Una de las principales ideas de los prestadores es realizar una especie de zonificación, es decir que se delimite el lugar por donde pueden transitar los autos de manera controlada, con lo cual no sólo se protegería la Pampa sino también los carrovelistas. Tanto es así que los deportistas forman parte de la solicitud entendiendo que en Estados Unidos donde también se practica esta actividad cuentan con normativa de control sin que esto afecte el normal disfrute.

Otra área debería estar destinada al tránsito peatonal para que los turistas puedan caminar, o detenerse a tomar un mate, o simplemente colocar una reposera para contemplar el paisaje, sin ningún tipo de riesgo.

"Para todos los que pedimos por El Leoncito, hay dos cosas fundamentales uno es el bien patrimonial y la otra es que por las características del daño este bien pierde valor. Acá murieron varias personas hace algunos años y no queremos que esto vuelva a suceder. Necesitamos que se tome un poco de conciencia de su importancia, su paisaje y sus características", sostiene el representante del Barreal Blanco, la segunda reserva privada de la provincia.

Los prestadores que firmaron el pedido que ingresó por mesa de entrada del Ministerio de Turismo y Cultura, esperan una respuesta inmediata para comenzar a trabajar en el control integral del Barreal Blanco, ya que manifiestan la voluntad de buscar el máximo consenso posible para tomar las decisiones, teniendo en cuenta que se trata de un bien patrimonial.

"Queremos cumplir con el compromiso de preservar el lugar, y para eso hace falta una regulación específica y es por lo que abogamos", agrega.

Muchos se preguntaran si este especie de "juego" que realizan algunas personas quizá ignorando el deterioro que ocasionan-, como por ejemplo cuando hacen trompos o frenan bruscamente con autos, motos o camionetas de gran porte, es equiparable al uso de los carros a vela. La respuesta de los prestadores es un rotundo no, ya que estos vehículos son ultra livianos, no tienen posibilidades de acelerar ni de frenar -o mucho menos girar abruptamente- como uno a motor porque funcionan con el impulso del viento. Tampoco tienen frenos y sus cubiertas son especiales. Sin dudas se trata de rodados totalmente diferentes que no se pueden comparar ni siquiera en el peso total.



Legislación



Esta zona de Barreal fue declarada Área Natural Protegida durante el actual gobierno provincial a cargo de Sergio Uñac, por la ley 606-L. Entre los valores que determinaron esta declaración se destaca comprender dentro de sus 6.000 hectáreas, una parte del sitio histórico y Monumento Natural y Cultural de la Provincia de San Juan, la "Pampa del Leoncito" o "Barreal del Leoncito" (Leyes 571-F; 411-F -arts. 120 al 125 inclusive- y 1330-F).

Así este patrimonio fue propuesto para su conservación estricta, al ser indicado como uno de los principales motivos para que la "Reserva Privada Barreal Blanco", sea

declarada mediante el Decreto 0994-SEAyDS-2021, Área Natural Protegida por la Provincia de San Juan, conforme lo previsto por la Ley 606-L. Por ello, es que vinculado a las obligaciones de preservación y conservación dispuestas por las leyes indicadas; a fin de mantener y asegurar la inalterabilidad de este monumento natural/cultural y sitio histórico provincial, es que los prestadores solicitan la intervención del gobierno provincial.



Los puntos solicitados



Puntualmente la nota entregada al Ministerio de Turismo de la provincia contempla los siguientes ítems.

* Contar con la colaboración de agentes de control en este monumento natural ya sea personal del cuerpo de guardaparques de la Secretaría de Ambiente de la Provincia; integrantes del cuerpo de la Policía Provincial o de Gendarmería Nacional -cuyo puesto de control se encuentra en las cercanías-; o empleados municipales.

* Colocación de la pertinente señalética

* Evaluar la elaboración de un plan que delimite una zona de ingreso de automóviles (bajo condiciones controladas); zonas completamente peatonales y zonas para la práctica de carrovelismo de manera segura (sin la intrusión de automóviles).

*Si bien la Dirección Nacional de Vialidad ha colocado cartelería que ha sido de gran ayuda no ha resultado suficiente para que cese el ingreso de vehículos motorizados que son conducidos de manera temeraria a alta velocidad, ejecutando maniobras que además de poner en peligro su propia vida como la vida de los otros visitantes de dicho atractivo turístico y cultural de la Provincia, dañan la superficie única de la geoforma que se resguarda.