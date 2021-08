El Gobierno de San Juan a través del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico cuenta con alternativas financieras, disponibles para que productores agrícolas de diferentes escalas puedan incorporar tecnologías de riego en sus fincas. La primera es una línea gratuita, que se instrumenta a través de la Dirección de Riego, Contingencias Climáticas y Economía Agropecuaria, dependiente de la Secretaría de Agricultura. Consiste en un Aporte No Reembolsable (ANR) para pequeños productores de hasta 5 has. para la incorporación de riego de hasta 2 has. Para ello deberán estar inscriptos en el Registro único de Productores Agropecuario (RUPA). Los interesados podrán solicitar información en la Dirección de Riego, Contingencias Climáticas y Economía Agropecuaria, Av. Ignacio de la Roza 310 oeste, o bien llamando al 4274082. También, están disponibles los créditos para instalación o ampliación de sistemas de riego para productores que cuenten con una superficie menor o igual a 50 hectáreas. En este caso, el monto a financiar será de $300 mil por hectárea cultivada con un máximo de hasta $6 millones. Para perforaciones o recuperación de pozos de agua, la propiedad debe ser menor o igual 50 has. Esta herramienta también se puede utilizar para la incorporación de energía fotovoltaica. Se aplica una tasa de interés del 9,9% anual. También se podrá utilizar para extracción de agua subterránea o construcción de reservorios. Los beneficiarios contarán con un plazo de gracia de 6 meses y 30 cuotas mensuales para devolver el préstamo. En cuanto a la garantía, esta puede ser hipotecaria o fianza y/o aval extendido por una SGR o fondo de garantía. Las personas interesadas podrán consultar el reglamento con requisitos y condiciones en fiduciariasanjuan.com o en Sociedad Fiduciaria San Juan: Av. Córdoba 390 (este) 1º Piso, esquina Jujuy, teléfono 4211591.



Una tercera herramienta es el Programa Provincial "Mi Huerta", que tiene como objetivo la instalación de una huerta familiar en espacios urbanos. En este caso, quienes se inscriban este programa recibirán un kit con semillas de estación más los elementos para la instalación de un sistema de riego por goteo.