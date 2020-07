Cuenta Marcos Pantano, agricultor albardonero de vasta experiencia en producción de hortalizas bajo plástico, a Suplemento Verde: "El 24 de diciembre de 2019, para todos los sanjuaninos que nos dedicamos a esta actividad fue una fecha muy difícil de olvidar. El tremendo ventarrón y el daño climático causado fue importantísimo".



Recordemos esa fecha. A las 17 horas había 42,4 grados Celsius de temperatura en el valle central sanjuanino, de Tulum, Ullum y Zonda. La humedad bajó rápidamente hasta el mínimo extremo del 3 por ciento. Un viento Zonda de los más fuertes que se recuerden. Pero a las 22 horas, con la llegada del viento Sur a los alrededores del Gran San Juan, las ráfagas llegaron una velocidad cercana a los 92 kilómetros por hora. Bajó a los 74 kilómetros por hora recién a las 0 horas del día 25 de diciembre, y llegó a los 31 a las 2 de la mañana. Si bien no hubo víctimas, gracias a Dios, se cortó la electricidad y el agua potable. Hubo también incendios. Capital, Rivadavia, Chimbas, Albardón, Angaco, Pocito, Rawson, Sarmiento y Jáchal, estuvieron en el vasto listado de zonas afectadas por este megafenómeno climático.



Prosigue contando el productor, a media mañana de un día muy frío de esta semana: "Esto nos destruyó seriamente a quienes nos dedicamos a las obtenciones de vegetales bajo invernaderos. Como en San Juan, gran parte está ubicada en el departamento Albardón, iniciamos las conversaciones con el intendente y su equipo de gente. La iniciativa, luego, se amplió y nos reunimos con el Ministro de la Producción, Andrés Díaz Cano, el secretario de Agricultura, Marcelo Balderramo, y su gente".



Esto finalizó con la conformación, posteriormente, el 17 de enero de 2020 de la Cámara de Productores Bajo Invernadero, con acta constitutiva que agrupó también a agricultores de Pocito, Chimbas y otros departamentos, todos con naves que producen verduras.



Se estima que de una superficie de 25 hectáreas que había en toda la provincia, hoy debe haber unas 18 hectáreas en acción. Con un cultivo principal, el zapallito italiano, conocido popularmente como zucchini, que opinan los integrantes del grupo, reúne un 70% del total, y el resto casi todo tomate redondo. Un poco, mínimo, se hace de melón, pimiento y berenjena.



Ellos informan que calculan con 4 personas se mantiene una hectárea en el año. Y los rindes, son variables, pero se pueden dar entre 100 y 120 toneladas por hectárea.



In situ



Entrando en una nave, de las 2 hectáreas que posee Marcos Pantano, en Albardón, muy cerca de la villa cabecera, al oeste de la Ruta 40, pudimos presenciar la recolección de frutos de zapallito italiano. La calidad de los frutos, y la sanidad, es excelente. Tres operarios cortaban frutos y embalaban cajones para salir a mercado.



Nos dijo el presidente de la cámara "este alimento no tiene techo en esta fecha. Nosotros tenemos zucchini en julio, pleno invierno, que es difícil de obtener, pero no imposible. Hemos ajustado detalles hasta que se dio. Si hubiera 50, 100 hectáreas, se venderían todas al Mercado de Guaymallén, de Mendoza. Es más, si hubiera 500 también. No tiene techo. Vendemos a distintos puesteros, pero todo el producto sanjuanino va a ese mercado concentrador".



Consultamos qué material utiliza, y Pantano nos respondió que se trata de Jamila F1, de HM Clause, muy buen producto. Las fotos son testimonio de ello. Esto es desde mayo a octubre, el zucchini, con una fecha de muy alta demanda, que es ahora en julio.

Cifras



70 por ciento de la producción de invernaderos de San Juan es zucchini de invierno.

30 por ciento, estimativamente, es tomate redondo. Muy poco melón, pimiento y otras.



18 hectáreas productivas tiene la cámara de productores de invernaderos locales hoy.



24 productores integran la entidad, mayoritariamente de Albardón. Luego viene Pocito.



4 grados bajo cero hubo el 14 de julio. $30.000 en gas oil se usó para calefaccionar esa noche.

La Frase

Nosotros, con apoyo, podemos incrementar la producción. Somos un grupo inquieto de productores innovadores bajo plástico.



Marcos Pantano, - Pte. Cam. Prod. Bajo Inv.

Plásticos y otros insumos elementales

El complemento al zucchini, es decir, de octubre en adelante, y hasta diciembre, se trabaja con tomate redondo. Si bien hay numerosas oportunidades de variedades y cultivares, la preferencia es el Ichiban, del Grupo Seminis, de un fruto redondo y crecimiento indeterminado, rústico, vigoroso, y con resistencias a los mosaicos, al virus del torrado, la marchitez de Verticillum, Fusarium y el grupo de nemátodos. El peso de los frutos es de 250 gramos por unidad o más. Tiene moderada tolerancia al frío y a raíz corchosa.



Otro tomate que se trabaja es el Etereí, de la misma compañía semillera internacional. Tiene entrenudos más cortos, y da racimos con frutos seguidos. Es "cortito y rendidor" según los productores consultados. Se hace también en Mendoza y en los alrededores de La Plata.



Por su parte, Facundo Martín, también integrante de la cámara, expresó a este medio "el tema nuestro es la renovación de los plásticos, es un item muy oneroso, y lo estamos haciendo solos, sin ayuda. Si sumamos esto al Covid-19 y a la crisis general, el panorama no parece bueno. Necesitamos como todos los sectores productivos, créditos blandos a tasas bajas, o a tasa cero, para adquirir maquinaria de uso diario. También subsidios y sino fondos rotarios, con devolución, como los usados para bancos de semillas, o insumos tipo fertilizantes, agroquímicos, herramientas que han funcionado muy bien con otros sectores, como los grupos de agricultores meloneros de Sarmiento".



Mencionó luego "hemos mantenido el diálogo con el ministro Díaz Cano y el secretario Balderramo, y estamos apurando la personería jurídica, para poder recibir las ayudas oficiales, tan necesarias para todos. Nuestro grupo tiene un 70 por ciento de gente de Albardón, y un 30 por ciento, mayoritariamente, de Pocito, con otros de lugares cercanos a la Capital. Son unos 9 millones de pesos la cifra de los plásticos necesitados y ese es un gran nudo".



Agregó "en estos momentos, el gran gasto es la calefacción, que la mayoría tiene a gas oil. En una noche como esta -indicó- del 14 de julio, hay gente que se ha gastado $30.000 en combustible para controlar la helada. Y algunos, en lo que va del tiempo frío, llevan $200.000 gastados en total, de gas oil para calentar los invernaderos. Hoy medimos 4 bajo cero, y estuvo a full".



Dijo "el resto son clásicos fertilizantes usados en riego por goteo, también fungicidas de los caros (de amplio espectro) porque la humedad adentro es alta y algunos insecticidas".



En respuesta a la producción de tomate redondo bajo invernadero, en pleno mes de julio (como el zucchini) Martín respondió "allá en el norte argentino no hay invierno, y es posible. Producen mucho, la superficie es mayor, bajan los costos de flete, etc. Acá no se puede, hay muchos grados bajo cero, no se puede con calefacción llegara producir. Entramos a producir tomate en fresco cuando termina el norte, en el mes de octubre. En cambio el zapallito italiano sí, da flor, cuaja y da frutos muy bien cuando en el invierno sanjuanino lo calefaccionamos".



Un sector que trabaja. Se sacrifica en tiempos fríos. Que con apoyo, puede crecer.

Texto y fotos: Ing. Agr. Alejandro Acosta