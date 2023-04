Como bien se sabe las arrugas forman parte natural del envejecimiento pero no todos aceptan su aparición. Para colmo donde primero se ven son los lugares más visibles como cara, cuello, manos y antebrazo, porque es la piel más expuesta. También hay factores genéticos, contaminantes, exceso de tiempo bajo el sol -bronceado-, consumo de tabaco, entre otros, que colaboran en su manifestación precoz. Lo cierto es que más allá de todo eso cada vez hay más personas que prefieren disimularlas y reencontrarse con la luminosidad de la piel. No en vano surgen nuevas técnicas para combatirlas, o al menos atenuarlas. Precisamente entre los últimos tratamientos para ayudar a conseguir la tan ansiada lozanía se encuentra "Profhilo" -ácido hialurónico-, un producto de origen suizo-italiano que sólo debe ser colocado por profesionales capacitados para su aplicación. En este caso, Verónica Godoy, médica especializada en dermatología, certificada para realizar este procedimiento, dio a conocer los detalles de esta técnica, siempre considerando que lo que debe prevalecer es "la salud de las personas".

En primer lugar hay que saber que el ácido hialurónico es una sustancia que está presente en el organismo de las personas, desde las articulaciones, cartílagos, hasta en toda la dermis. "En la piel es el principal componente hidratante y antienvejecimiento que tenemos, brindándole luminosidad y firmeza, lo que se traduce en el aspecto de la piel joven, sana y luminosa. A medida que pasa el tiempo la producción de ácido hialurónico en todo nuestro organismo es menor, por eso, nuestra piel comienza a verse más opaca, fláccida y deshidratada", indica Verónica.

Hay muchos tipos de este ácido, con presentaciones, densidades, características distintas para abordar diferentes problemáticas. "El más solicitado hoy por hoy, es lo que podemos definir como el ácido hialurónico en su mejor versión. Se trata de Profhilo, un tratamiento de vanguardia y que actúa en forma inteligente. Es así porque es una molécula con características tan interesantes y únicas lo posicionan como tal. Tiene como objetivo estimular la producción de colágeno y elastina en la piel, mejorando su elasticidad, firmeza y textura", indica la profesional.

Profhilo ha ganado prestigio por ser el hialurónico de mayor concentración en el mercado; además la jeringa trae sólo ese ácido sin aditivos, lo que asegura que no genera alergias. Además actúa en todo el espesor de la piel y proporciona efectos rápidamente visibles como luminosidad, firmeza y tensión.

Otra de las ventajas fundamentales es que se trata de un tratamiento ambulatorio, solo demora 20 minutos. Esto implica que no afecta las actividades cotidianas.

"Esto sin contar que es un tratamiento seguro y efectivo, que ofrece resultados duraderos y naturales. No requiere ninguna preparación previa, ni tiempo de reposo posterior, en otras palabras no tiene contraindicaciones", asegura la doctora Godoy.

La aplicación es muy sencilla pero con una técnica específica. Sólo hacen falta 10 pinchazos para colocar la totalidad del producto, por zona a tratar. Al ser un tratamiento rápido, ambulatorio e indoloro, es uno de los más solicitados por hombres y mujeres, de acuerdo con la experiencia de la profesional.

Profhilo permite un rejuvenecimiento armonioso y natural ya que no es una sustancia de relleno, por ende no modifica los gestos habituales de cada persona. Además no es sólo de uso facial, sino que también se puede poner en cuello, escote y manos, brindando hidratación y luminosidad para ver la piel más joven.

¿Quiénes se lo pueden aplicar? Tanto hombres como mujeres a partir de los 25 a 30 año, según como se encuentre la piel, sin límite de edad.

A criterio de Verónica, Profhilo "es un secretito de belleza que nos permite vernos con la piel radiante y tensa, porque no modifica nuestro rostro. Cuando alguien nos ve, nos dice estás más linda, se te ve luminosa pero no hay cambios puntuales. Por eso digo que es el secretito y la mejor opción para la apariencia de la piel de forma natural y gradual", sostiene.

Una de las recomendaciones de la especialista es que quienes usen esta técnica de rejuvenecimiento lo hagan con un profesional especializado teniendo en cuenta que hay imitaciones en el mercado que no brindan ninguna seguridad.

"Siempre debemos recordar que para que haya belleza, debe existir antes la salud, para lo cual sugiero la aplicación realizada por un profesional médico capacitado", dice.

Diferencias entre el Bótox y el Ácido Hialurónico

Es importante conocer las diferencias entre el bótox y el ácido hialurónico cuando se ha tomado la decisión de mejorar o rejuvenecer el rostro ya que son dos cosas totalmente diferentes. Es más, Verónica Godoy, médica dermatóloga aclara que "en la actualidad hay tantos ácidos hialurónicos que es más complicada la diferencia. No obstante hay que saber que el Bótox actúa sobre las líneas de expresión, de movimiento, mientras que el ácido hialurónico actúa sobre lo que es estático, sin movimiento. Además el primero se coloca a nivel muscular y el ácido al menos el Profhilo se coloca a nivel superficial, otros son más profundos pero ninguno adentro del músculo".

A esto agrega que el Bótox dura entre 90 a 120 días y debe ser reaplicado mientras que el ácido hialurónico dura mucho más, incluso algunos superan el año.



Para tener en cuenta



Por una lado la toxina botulínica (bótox es un nombre comercial) es una neurotoxina que se obtiene de una bacteria y aunque lo normal es asociar su uso con la estética tiene muchas aplicaciones en el campo de la medicina general con fines terapéuticos.

En el área del mejoramiento de la apariencia, permite reducir la posibilidad de movilidad en la zona en que se inyecta, paralizando parcialmente el músculo y limitando su movimiento para evitar la aparición de los pliegues en la piel derivados del movimiento continuado de este, es decir las arrugas dinámicas de expresión.

En tanto que el ácido hialurónico es una sustancia que produce el organismo de forma natural. La función principal es la de retener el agua para que tejidos cutáneos, articulaciones o cartílagos estén hidratados y saludables.

Por lo tanto las infiltraciones de ácido hialurónico permiten dar volumen e hidratar en aquellas áreas en que el paciente lo necesite y con efectos prolongados en el tiempo.

En otras palabras mientras el Bótox paraliza la musculatura, evitando producir arrugas por movimiento, el ácido hialurónico rellena las arrugas o surcos.



El dato

Dra Verónica Godoy, Médica especialista en Dermatología.

Para turnos: escribir al whatsapp 264 630 2079