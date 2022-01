MARCELO SIREROL muestra su Red Globe, de la finca de Pozo de los Algarrobos.

"Mi abuelo paterno, Miguel Sirerol, junto con dos hermanos, llegaron desde España, vía Brasil a Argentina. Vinieron solteros, a trabajar la tierra y a buscar una oportunidad en su vida, difícil en esos momentos. Luego de un tiempo, se volvió mi abuelo a España en barco, se casó con mi abuela Rosario Carrió, porque si no, no la dejaban viajar, y así, con la libreta de casamiento en la mano, llegaron ambos a San Juan".



Así comenzó a contar su historia a Suplemento Verde Marcelo Sirerol, productor de uvas de Caucete. Continuó con el relato "le prestaban una casita enfrente a la Bodega Estornell, sobre la Avenida Libertador, y empezó como chofer de camión en las cosechas. Luego se fueron a una colonia española que había en la Villa El Tango, y ahí empezaron a hacer distintas chacras por contrato. Posteriormente toma un contrato en Pozo de los Algarrobos, en dos fincas de Caucete y así llegan a este lugar".



Prosiguió "finalmente se compran esas tierras, una mi padre, José (Pepe) Sirerol y otra mi tía, Rosita. Mi papá la compra luego que fallece mi abuelo, muy joven (mi padre tenía sólo 18 años) tomó la decisión y la adquirió luego de un largo tiempo de mucho sacrificio. Mi abuela, cabe destacar, laburaba a la par de mi abuelo, podaba, araba con el caballo, regaba los parrales, hacía de todo".

RESULTADO de un plan de nutrición, se ven los racimos de la uva de mesa de color.



Visitando su emprendimiento, para conocer la situación actual, destacó "en esta propiedad de 20 hectáreas, tenemos 6 hectáreas de Red Globe, lamentablemente sólo podemos hacer mercado interno. Brasil no es económicamente conveniente para nosotros en este momento, los gastos de fletes, el alto costo de los empaques y un dólar para nada competitivo, nos empujan a eso".



Con hermosos racimos en las manos, explicó "el agua cada vez nos cuesta más, debemos ser más eficientes a la hora de regar. El tratamiento con bromuro de metilo es inviable, la uva no llega en la mejor condición. Lobesia botrana, en mi caso no es problema, pero aún los productores de uvas no le damos la real importancia que tiene. El Gobierno provincial debería invertir en feromonas, que es el mejor tratamiento y más ecológico".



Mencionó que completa la superficie de la finca con cepajes de vinificar, blanco y tinto y uvas para pasas.



Agregó "es lamentable que no podamos exportar, porque apostamos mucho para lograr una buena calidad, y los costos son altísimos. Hay algunos productos que aumentaron un 300 por ciento más que el año pasado y deben usarse".



"Franco es mi hijo, que trabaja en Aguafértil y es un orgullo para la familia. Los productos que utilizamos en estas uvas Red Globe son Biocompost Pelet, Fol, Fol K, y Bio Bloemen Foliar". El joven aclaró que "Fol es un fertilizante orgánico, que genera un mayor crecimiento, rendimiento, calidad de fruta y una mejor sanidad de los cultivos. Posee un elevado contenido de materia orgánica de alta calidad, las cuales son sometidas a estrictos procedimientos de compostación, mediante un lento proceso de pre-fermentaciones y fermentaciones aeróbicas bacterianas, transformando el material orgánico original, en nutrientes totalmente asimilables por las plantas".



Siguió explicando "contienen macronutrientes, micronutrientes quelatados, micorrizas arbusculares, microorganismos aeróbicos, aprobado por certificadoras para ser utilizado en producciones orgánicas certificadas".



"Ideales para riego por goteo, fertirriego, chorreado y en riego por manto. Entre los beneficios, están la rápida y fácil aplicación, el ahorro en mano de obra, la disponibilidad rápida de los nutrientes. El Fol K mientras tanto, es un fertilizante orgánico con alto contenido de potasio, que genera un mayor crecimiento, rendimiento, interviniendo principalmente en calidad de fruta y una mejor sanidad de los cultivos. Elaborado a partir de materia orgánica de excelente calidad, la cual es sometida a estrictos procedimientos de compostación, siguiendo estrictos controles de verificación de su contenido nutricional, transformando el material orgánico, en diferentes nutrientes totalmente asimilables por las plantas. Biocompost pelet, es un guano compostado concentrado formulado peletizado, que reemplaza al guano tradicional. Además aportan calcio, azufre y magnesio. Por su formulación, va menor dosis por hectárea. Viene en bolsas de 40 kg. Fácil aplicación y menos pérdida por volatilidad. Se presta sin cargo la máquina para aplicar en chacras y cultivos de vid y frutales".



Los resultados están a la vista, los racimos de Red Globe, exhuberantes.

RACIMO enorme de variedad Melisa.

La visita a un establecimiento en Ullum

Estuvimos en el emprendimiento rural "Valle de Manantial", de los Pérez Ridao. Un parral de 3,3 hectáreas, variedad Melisa, blanca temprana, en plena recolección, con destino a pasas, y en total 68 hectáreas plantadas con distintas variedades. Además hay en el departamento Zonda otra parte. Diversificación hacia mesa, pasas, también mosto y bodega produce esta gran empresa.



En la finca, Alejandro e Ignacio Guzmán, de Aguafértil, indicaron las aplicaciones de productos para llegar a obtener esas uvas, también explicaron detalles Franco Sirerol, y el productor Sebastián Pérez, hijo de Juan Bautista Pérez Ridao.

Ale Guzmán, Franco Sirerol y Sebastián Pérez.



Destacó Alejandro "la finca lleva fertilizando, con los productos que comercializa Aguafértil, 5 años, logrando año tras año bajar las cantidades de kg/l por hectárea. Iniciamos con fertilizaciones de 400 y 450 litros por fertirriego, lo que nos llevó años tras año hacer mediciones, logrando bajar los litros por ha a 300. La expresión de la planta se manifiesta no solamente en la parte radicular, con el aporte de materia orgánica líquida, con Promotor Radicular Bloemen, 10 l/ha, sino también en su parte vegetativa, con el aporte de Fol suelo y Folmix, inicio arranque en brotaron, sarmiento y frutos, logrando con ello un excelente equilibrio nutricional. Al agregar promotor radicular, estamos incorporando al suelo, a la biota, sólo microorganismos benéficos como micorrizas, azospirilum, pseudomonas y un sin número de colonias de microorganismos beneficios".



El joven Ignacio expresó "al agregar Fol suelo y Folmix, estamos incorporando materia orgánica, nitrógeno, fósforo, potasio, micronutrientes menores, aminoacidos, ácidos húmicos y fulvicos, microorganismos benéficos, es decir incorporamos un combo de nutrientes que la planta lo toma de forma natural, no produciendo desequilibrio ni alteración en la nutrición. Ya en el envero, aportamos Fol K, potasio, en dosis de 100 litros por ha. Durante el proceso vegetativo se aplico Biobloemen Aminoacidos en forma foliar, en dosis de 3 litros por ha, a fin de evitar el estrés de la planta y que la misma siga su desarrollo de crecimiento vegetativo y dé frutos en forma normal".

Sin usar Zurich.



Sebastián Pérez Ridao mencionó "la principal fertilización en esta finca la iniciamos con la aplicación de poscosecha, logrando un arranque parejo en crecimiento vegetativo. Este año aplicamos en el sector radicular, en forma de ensayo, Polifenoles Zurich, en dosis de 5 litros por ha y cuando hay problemas de nematodes aumentamos total de dosis a 10 litros, dejando trampas de raíces (ver foto) en sectores donde se aplicó el producto y donde no siendo el testigo. A los 20 días pudimos sacar las primeras trampas logrando un crecimiento explosivo de raíces como se muestran en las fotos y su testigo. Estamos contentos con los resultados obtenidos".



Este producto novedoso, por su contenido de polifenoles, favorecen desarrollo radicular, mejora la absorción de nutrientes, favorece la micorrización y el establecimiento de una microflora; que mejora la condición del suelo al degradarse como materias húmicas. Zurich no posee hormonas ni altera el balance hormonal de la planta, sino que actúa a través de cuatro procesos en el desarrollo de raíz: acelera el crecimiento radicular y aumenta la formación de pelos absorbentes por acción bioestimulante. Aumenta la disponibilidad de nutrientes por efecto de quelación. Reduce la infección de patógenos y nematodos. Favorece la micorrización y la microbiota benéfica del suelo.

Utilizando Zurich.



Es un producto natural e innovador para aplicación al suelo elaborado en base a una combinación de extractos vegetales seleccionados para asegurar un buen desarrollo radicular y protección general a las plantas contra situaciones de estrés hídrico.



Entre las variedades que poseen se encuentran Melisa, Carina, Selma, Flame Seedless y Superior Seedles.