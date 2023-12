Lo que más nos perjudica diariamente es el sol y, en particular, en verano, ya que es la temporada en la que más nos exponemos activamente a los rayos UV y los días son más largos. Así que debemos ser conscientes y protegernos correctamente.

Para aclarar dudas, la experta en el cuidado de la piel, Mercedes Abarquero, Directora Científica de Laboratorios Vichy, es quien ayuda a descifrar cómo disfrutar plenamente del verano siendo conscientes de las consecuencias que tiene el sol. "Los rayos solares tienen efectos positivos, pero también negativos, como la aceleración del envejecimiento, la alteración de las defensas, incremento del estrés oxidativo, etc. La fotoprotección va a ayudar a reducir el impacto. Cómo preparar tu rutina veraniega de skincare correctamente y conocer todo sobre el fotoprotector.



¿Por qué es tan importante cuidar la piel cuando llega el verano?

La cantidad de energía que recibimos del sol varía, no sólo durante el día, sino durante todo el año. También, en las horas centrales del día los rayos son más intensos, y en verano incrementa porque recibimos la radiación de forma más directa. Además, en estos meses pasamos más tiempo al aire libre con menor protección física de ropa, a diferencia de otras épocas en las que cubrimos más nuestro cuerpo. Todo esto junto a otros factores, supone que el daño que puede generarse en verano sea mayor.



¿Cuáles son los 3 errores más comunes del cuidado de la piel durante el verano?

- Utilizar protección cuando llegas al lugar de exposición. En el trayecto el sol es el mismo, por lo tanto, la fotoprotección debemos aplicarla antes de salir de casa y reforzar cuando llegamos a nuestro destino.

- Pensar que nos protegemos cuando no lo estamos haciendo. No existen las pantallas totales, siempre va a llegar radiación solar a nuestra piel. El SPF no indica el tiempo, hay que reaplicar el producto mínimo cada dos horas.

- Reducir o hacer más básica la rutina cuando la piel tiene las mismas necesidades que en el resto del año y estamos más expuestos a factores que deshidratan y aceleran el envejecimiento durante el verano.



¿Cuál es la diferencia de pantalla solar y protector solar?

La pantalla protectora total no existe, por lo que sólo estamos protegidos en parte. En este sentido, es importante emplear un fotoprotector de amplio espectro que resulte adecuado al tipo de piel y a las condiciones de la exposición solar.

Los protectores solares se dividen en pantallas físicas (como las que antes dejaban la cara blanca) y filtros químicos (son más estéticos y por tanto más recomendados para uso diario). Las pantallas rebotan la radiación mientras que los filtros químicos la absorben.



¿Qué debemos incluir en nuestra rutina de belleza durante la temporada estival?

Limpieza y exfoliación: Antes de aplicar cualquier crema hidratante o protector solar y, por supuesto, cualquier maquillaje, lo primero que tienes que hacer es mantener la piel muy limpia. Durante el verano, la piel se ensucia más. Esto se debe, además de a los agentes contaminantes y el viento, al sudor y a que quizá eres de esas personas que se tocan la cara constantemente. Pues nada como empezar por limpiarla a fondo y exfoliarla de forma periódica. La limpieza y la exfoliación son pilares de una buena rutina de belleza. La cara debes lavarla con un producto acorde a tu tipo de piel al menos dos veces al día. Por la mañana y por la noche. Al aplicar un producto limpiador, eliminas la suciedad y la grasa, con lo que evitas que aparezcan espinillas, puntos negros y granos. Una o dos veces por semana, y dependiendo de tu tipo de rostro, es aconsejable utilizar un exfoliante que te ayude a eliminar los restos de células muertas de la piel.

Hidratación: Después de limpiar la cara, sea con agua micelar o con un jabón especial para el rostro, es momento de hidratarla. Es fundamental, no puedes saltarte este paso en tu rutina de belleza. Busca una crema hidratante que sea acorde a tu tipo de piel, pero también a tu edad. Una crema que pueda retener la humedad del rostro y que elimine la sequedad. La crema puedes aplicarla dos veces al día, después de la limpieza facial. Puedes probar una crema para la mañana y otra para la noche.

Proteger del sol: Durante el verano sabemos que irás mucho a la playa, la piscina o de paseo. Esto significa exposición prolongada al sol. El moreno que puedes adquirir será envidiable, pero es importantísimo cuidar tu piel de los efectos negativos del sol. Para ello, no te olvides de utilizar un protector solar de amplio espectro. Este producto, que deberás aplicarlo después de la crema hidratante y una vez que esta se haya absorbido, tiene que renovarse cada cierto tiempo. La gran mayoría de los productos de hoy en día son resistentes al agua, la arena y el sudor, pero es importante echarlos cada cierto tiempo si la exposición es prolongada. Los efectos del sol son muy negativos a largo plazo. El día de la exposición puedes quemarte y las quemaduras se van en unos pocos días. Sin embargo, las consecuencias de la exposición prolongada las verás con el transcurso del tiempo. Esto se manifiesta con la aparición de manchas oscuras, fotoenvejecimiento, arrugas y líneas de expresión prematuras, apariencia de sequedad.

Una alimentación adecuada: Seguir una dieta rica en vitaminas, minerales y antioxidantes es muy importante para que la piel se mantenga sana y bonita. Come muchas frutas, verduras y alimentos que sean ricos en antioxidantes, pues estos contribuyen a prevenir la degeneración de las células. Una dieta adecuada ayuda a mantener la piel muy bien hidratada.

Hidratación desde adentro: La hidratación de la piel no debe ser cosa sólo de una crema, ¡también es importante beber mucha agua! La hidratación debe ser externa, pero también interna, especialmente durante el verano. Con el calor, la piel pierde el agua que tiene de forma natural, por eso es importante reponerla. ¿Cómo hacerlo? Bebiendo dos litros de agua al día. Cuando el cuerpo está deshidratado, a nivel cutáneo puede envejecer de forma prematura y la piel mostrarse seca.



Orden de aplicación:

- Higiene específica de cara: lo ideal es 2 veces al día, por la mañana y por la noche.

- Antes de tu rutina habitual específica, aplica un tratamiento fortificante o reparador. Minéral 89 Sérum Hidratante o Minéral 89 Sérum Probiotic Fractions Regenerador y Reparador son excelentes opciones.

- Cuidado adaptado a tus necesidades específicas: hidratante, antiedad, redensificantes, etc.

- Para el contorno de ojos, elige un cuidado hidratante específico para esta zona. Es un área muy sensible y tiende a perder agua más fácilmente que el resto de la piel del rostro.

- Fotoprotección y fotocorrección como Capital Soleil UV-Age Daily para proteger el rostro frente al sol y, al mismo tiempo, corregir los signos visibles del envejecimiento.



El cosmético infalible

Para tener en cuenta:

* Tiene una alta concentración de activos antiedad como los péptidos y la niacinamida y ayuda a reducir visiblemente los signos del envejecimiento.

* No olvides poner fotoprotector de rostro en la parte superior de la frente, orejas, cuello y escote. En el cuerpo, insiste en las áreas donde recibimos más cantidad de radiación.

* Capital Soleil UV-Age Daily es un fotoprotector con una textura waterfluid que crea una fina capa invisible sobre la piel, sin trazos blancos, y con un acabado y sensación no grasa.





Fuente: Laboratorios Vichy