Para los amantes o coleccionistas de cactus y/o suculentas es bueno saber cómo manejarlos en la temporada fría. En su hábitat natural es normal unos cambios de temperatura bruscos de la noche al día, pero no todas aguantan los fríos intensos y mucho menos las heladas o las nieves. Conocer el origen de nuestros cactus es bueno para hacernos una idea de lo que pueden soportar, pero como ocurre con otras plantas, nos pueden sorprender soportando temperaturas bastante frescas, hablamos de estar a menos de 10 grados por varios días.

En el invierno cobra mucha importancia el sustrato en el que las estamos cultivando. Esto se debe a que cuanto más poroso y suelto esté el suelo mejor oxigenado estará y menos cantidad de humedad retendrá. Esto resulta fundamental para que no tengamos bajas en nuestras colecciones o jardines de suculentas. Piensa que un sustrato que se pase húmedo durante semanas a bajas temperaturas, será mortal para nuestras plantas. Pero no te estreses porque con unas pocas acciones que hagas al principio del invierno, podrás estar tranquilo/a el resto de la estación sin grandes sufrimientos, te lo aseguro.

¿Qué cuidados debemos tener?



Lo que tenemos que hacer depende de si el cultivo se lleva a cabo en exteriores o en interiores, porque, evidentemente, sus necesidades son diferentes. Algo muy importante que no puedes olvidar es que cuanto más frío haga más seco tiene que estar el sustrato de nuestros cactus y suculentas. Esto es fundamental. Es preferible tener las plantas algo más deshidratadas durante los meses fríos a correr el riesgo de regar y que esa noche bajen las temperaturas. Puede resultar mortal para muchas de tus suculentas. Si vives en un clima en el que hay posibilidades de nevadas o de heladas nocturnas lo más aconsejable es cubrir tus plantas para evitar que estén en contacto directo con ese frío tan intenso o que se humedezca el sustrato con el rocío de la mañana o el deshielo de la nevada.



Lo que NO debes hacer con tus cactus cuando hace frío



* Trasplantarlos. Evita los cambios de maceta durante los meses fríos porque puedes dañar las raíces durante el proceso. Eso significa heridas y pueden acarrear problemas y enfermedades.

* Tampoco deberías dividirlas o sacarles hijuelos en estas épocas del año

* Evita cualquier daño mecánico como golpes o podas, porque no se recuperan bien y pueden enfermar a través de las heridas. Si esto ocurre, mételos en casa hasta que cicatricen bien.

* Cambiarlos drásticamente de ubicación. Si han estado en el interior de casa, el invierno no es la época de ponerlos fuera y si los tienes acostumbrados al sol no los pongas en un lugar sombrío.



Lo que SÍ puedes hacer con tus cactus cuando hace frío

- Si los cultivas en exterior y tienes una zona soleada, puedes trasladarlos y ponerlos en ese lugar, el sol invernal les sienta muy bien a todos los cactus y suculentas. Pero ten cuidado, porque si nunca los has tenido al sol, el de invierno también puede quemarlos y sería conveniente tamizarlo un poco.

- En los días de lluvia, cúbrelos con plásticos transparentes o alguna estructura que garantice que no se les humedezca el sustrato. Ya sabes que la combinación de humedad y frío es letal porque puede congelarse el agua que contiene la tierra y quemar todas las raíces. No te preocupes si se quedan tapados durante días. Pueden estar cubiertos durante días siempre que les entre claridad y que circule bien el aire para que no se condense la humedad.

- A los que tengas en el interior de casa debes buscarles un sitio en el que no reciban el fuerte calor de los radiadores o estufas. Estarán mejor en un lugar fresco con mucha claridad.

- Si los tienes en interior o protegidos de las lluvias debes regar las suculentas al menos una vez cada mes y medio aproximadamente, los cactus aguantan mucho más tiempo sin agua en el sustrato pero tampoco puedes olvidarte de ellos. Aprovecha que haya varios días seguidos de sol para regarlos un poco, con cuidado de no mojar la planta, solamente la tierra y elimina los platos que retienen el agua.

- No dejes de observarlos porque las plagas siguen activas y pueden propagarse fácilmente si no las vigilas, sobre todo la cochinilla algodonosa y la araña roja.

¿Cómo se comportan las suculentas en invierno?



Puedes ver transformaciones en algunas plantas que te hagan plantearte si se estarán enfermando o incluso muriendo, pero en muchas ocasiones es solamente una adaptación a las temperaturas frías que se corrige cuando vuelven a subir. Por ejemplo: Euphorbia trigona, Adenium obesum, Pachypodium, Alluaudia y otras suculentas con hojas, suelen perderlas con el frío y volver a brotar en primavera.

Los géneros Echeveria, Sempervivum y Aloe tornan sus hojas más rojizas. Para que tengas una orientación te dejo algunos géneros que soportan mejor el frío, pero ten en cuenta que hay que acostumbrarlos. Si los acabas de comprar y vienen mimados del vivero, es mejor esperar al invierno que viene para exponerlos a temperaturas bajas. Gymnocalycium, Echinopsis (Trichocereus), Mammillarias, Cleistocactus, Orocereus, Ferocactus, Yucca, Sempervivum, Lewisia, Mesembryanthemum, Euphorbia, Delosperma y Agave.