El Instituto Nacional del Agua, que tiene en San Juan el Centro Regional de Aguas Subterráneas (CRAS) desde el año 1965, tuvo visitas esta semana. Máximo Lanzetta, gerente de Programas y Proyectos, y José Carlos Pozzoli, subgerente del Centro Regional Andino, con sede en Mendoza. La ingeniera Silvia Mérida, subgerente del Centro Regional de Agua Subterránea, recibió a las autoridades y los acompañó en su visita a los ministros de Producción, Minería, Obras Publicas y al secretario de Medio Ambiente.



En la entrevista de Suplemento Verde Lanzetta empezó diciendo "el INA tiene 8 subgerencias, 4 en Ezeiza, 1 en San Juan, 1 en Mendoza, 1 en Córdoba y 1 en Santa Fe. Precisamente la semana pasada estuve en esta última provincia, donde se vive también una grave sequía. En la zona andina se vive desde hace más tiempo, ya que en tierras santafesinas llevan dos años, pero los problemas son similares, por ello venimos a buscar aportes para pasar de la preocupación a la acción, en pos de colaborar con los agricultores".



Ante la pregunta de las funciones específicas, destacó "nuestro instituto es de ciencia y técnica, por lo que es básicamente un organismo o centro de investigación y desarrollo, que acompaña a la Nación, a las provincias y a los municipios a resolver los problemas actuales".



Continuó "la sequía no es un problema local, es del sur de Sudamérica, es grave, y tiene según la ubicación expresiones regionales totalmente diferentes; diría que es un problema internacional hoy. Y justamente en la semana de Concientización del Cambio Climático, vemos que hay que trabajar y mucho para adaptarse a esta nueva normativa y ver cómo se puede trabajar en equipo para poder mejorar la situación hídrica y humana al mismo tiempo".



Agregó "para poder adaptarnos a este cambio climático, debemos tener cada vez más información, más calificada, más fina, para luego poder tomar las decisiones más racionales y correctas posibles. En ese camino, nosotros debemos dar información exacta y pura a la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, y estamos recorriendo las provincias en el marco del Consejo Hídrico Federal, para conseguir información real de la situación extrema del momento".

Cultivos en riesgo por la extrema sequía.



Informó que hay provincias argentinas que tienen mucha información y otras no tanto, hay distintas oficinas que poseen datos de registros de importancia, en el caso INA es una de ellas, también Segemar es otra institución que consultan.



Dijo "buscamos contar con un sistema de información hídrica ambiental federal argentina que cualquiera pueda consultar."



Por su parte, el mendocino José Carlos Pozzoli expresó "tenemos una problemática común, tanto Cuyo, como la Patagonia y el Norte, y la preocupación no sólo llega al regante, al agricultor, sino al ciudadano común, a la vecina. El tema es que no hay agua y no estamos acostumbrados, y debemos acordar medidas y ajustes para paliar esta situación que en la tercera comunicación del Cambio Climático asegura que nuestra zona es la que más va a sufrir este fenómeno de sequía".



Mencionó "y esta adaptación debe ser integral, es decir sumar a lo técnico, cultural, social, jurídico, etc., buscando fundamentalmente colaborar con los sectores que más lo van a sufrir a este desastre climático. En el caso particular de Mendoza, nosotros tenemos un problema de agua de riego, donde el 40% del agua agrícola se pierde por ineficiencia, más un drama con el agua potable, donde estamos potabilizando la mitad del caudal del río Mendoza, y se torna caótico vivir si no hay actuación del estado en estas áreas".



Siguió "en el caso del agua potable, en mi provincia estamos usando 5 veces más de lo que se debería, entonces no sólo tenemos muy poca agua, sino que la desperdiciamos muchísimo. Por eso debemos concientizar a todos, de la cruda realidad que estamos viviendo".



En relación a los actuales objetivos del INA, comentaron a Suplemento Verde "hemos lanzado un Plan Estratégico de Gestión del INA en el que tiene 6 ejes fundamentales, con diálogo con diferentes áreas, con integración social, económica, política y no sólo de ciencias e investigación. Queremos colaborar en las soluciones, escuchamos y luego de debate, decidimos. Tenemos diálogo con otros sectores, como el INTA, el Servicio Meteorológico Nacional, los satélites argentinos que estudian (entre otras cosas fenómenos hídricos), el Inpres y varios organismos más. Es una política pública abarcativa y queremos dar soluciones consensuadas entre todos".



El agua es un bien común a todos, y debemos cuidarla.