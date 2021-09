Sea la actividad que sea, día a día se busca renovar el look con lo que tenemos en casa, para que no parezca que nos vestimos igual todos los días, sobre todo si trabajas en un ámbito donde no hay indumentaria reglamentaria o uniforme. Pese a que queramos, no siempre se cuenta con la posibilidad de estar comprando distintas prendas todos los días, pero si existe la facilidad de actualizar y renovar tu ropa, sin importar los años que tenga.

Para ello solo necesitas tener habilidades habilidades para las manualidades, creatividad y ganas de poner manos a la obra.

Juega con los botones

Hay sacos, tapados e incluso camperas o camisas que tienen botones de plásticos a tono con el color de la tela. Eso no está mal, pero si buscas renovar tus prendas, podrías reemplazarlos por botones más originales, de otros colores o incluso con distintas formas. Este pequeño detalle cambia su aspecto por completo.

Lazos para looks "románticos"

Si te gusta tener un estilo auténtico, reinventa tus camisas con un toque elegante y romántico de manera muy sencilla. Solo necesitarás un poco de cinta de raso del color que más te guste para colocarla en la zona del cuello. Puedes encontrar de distinto ancho y con detalles o simple.

Bordado, el truquito de la abuela

Aprender a bordar no es difícil, y una vez que lo haces no puedes parar. Para arreglar pequeños agujeros que se hicieron en algunas prendas o para darle un estilo más auténtico, el bordado es ideal. Puedes diseñar distintos motivos y reflejar tu creatividad en cada look.

Zapatillas con estilo

El calzado es fundamental, y si también te ha aburrido, no desesperes. Según el tipo de calzado, puedes incorporar cordones de colores o con diseños, saliendo de los tradicionales blanco y negro. También puedes pintarlas o agregarles un pin si son de tela.

Los parches, buenos aliados

Los parches y la tela jeans se llevan muy bien. Si quieres reinventar o recuperar un par de pantalones o una chaqueta, apuesta por los parches. Puedes comprarlos o elegir retazos de tela que tengas en casa y te gusten. Cociendo o pegando lograrás estilos envidiables.

Lo bueno es que internet puedes encontrar cientos de sugerencias sobre cómo renovar tus prendas, convirtiendo camisetas grandes en vestidos o kimonos, dándole un toque de estilo a remeras o pantalones con pequeños detalles que hacen la diferencia, jugando con encaje o perlas. En fin, las opciones son infinitas, solo es cuestión de indagar y ponerse manos a la obra.