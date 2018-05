EXCELENTE calidad de bulbos.

Hay movimiento luego de mucho tiempo.



El rubro chacarero tiene oxígeno en el departamento norteño de Jáchal. Es que subió el precio de la cebolla y, quien más quien menos, todos se ven beneficiados.



El termómetro socioeconómico en esta temporada no se movió por la campaña de membrillo, otra fuente de ingresos de origen natural, y que debido a la gran producción, terminó con muchos frutos sobre las plantas y pocas ventas. La alfalfa es otra entrada de importancia en el departamento, tanto con fardos, como con los rollos, que cada vez se ven más en ese sitio, y vienen a buscarlos desde La Rioja, San Luis y las cercanías de nuestra ciudad.



Pero veamos la cebolla, que es motivo de esta nota. La estampida surgida en el sur bonaerense, con presencia de brasileños que estaban pagando hace una semana, aproximadamente, $7, y posteriormente 8 y 9, en bolsas de 20 kilogramos, se trasladó a otras zonas de abastecimiento de esta verdura a nivel nacional.



Esta semana, en los alrededores de Pampa del Chañar, Suplemento Verde estuvo en una embolsada para camiones que iban a Córdoba y el Norte argentino. El productor, que solicitó no ser identificado por haber tenido inconvenientes anteriormente con el tema mano de obra, dijo: "Recién estamos viendo un poco el sol; veníamos de un muy mal año. Precios de $35, $45 y $50 por bolsa, cuando por ahí cerca está el costo, no nos sirven para nada". Nosotros cargamos 3 camiones, con 1.200 bolsas cada uno, y ahora podemos organizarnos más tranquilos para el futuro".

CUADRILLAS trabajan a contra reloj para embolsar.

Otra zona de Jáchal, San Isidro, mostraba un movimiento intenso. "Ahora el problema es la gente, para trabajar", aseguró Alberto García. "No hay, quedan los viejos que ya no tienen fuerzas y algunos jóvenes curiosos, que no saben, pero ponen empeño. Aquí hubo un vaciamiento de cuadrillas por no tener una continuidad de campañas de cebolla normales, en precio y en calidad de bulbo".



Al cierre de esta edición, la bolsa estaba a $180 pesos, calculan que se habían vendido unas 300.000 y quedaban 100.000, esto según estimaban los mismos productores.