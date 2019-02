El pasado jueves se concretaron dos nuevas reuniones con entidades del sector vitivinícola y con viñateros "autoconvocados" que se presentaron en el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico. El ministro, licenciado Andrés Díaz Cano, se reunió con ambos grupos en diferentes oportunidades buscando dialogar sobre la problemática del sector y avanzar hacia soluciones que beneficien a todos los actores de la cadena.



En primer lugar atendió a los representantes de las instituciones que agrupan a viñateros e industriales -dando continuidad al encuentro de ayer- y posteriormente lo hizo con viñateros y bodegueros que se presentaron espontáneamente en el ministerio.



"Hemos estado diagramando, dialogando y consensuando distintas medidas que beneficien a toda la cadena de valor ", expresó el licenciado Díaz Cano



"Las medidas las anunciará el gobernador en estos días y apuntan a mejorar la situación de todo el sector en el marco de una crisis económica nivel nacional: sabemos que en este momento hay bodegas que no están recibiendo uva, no hay precio por el producto y no hay plazos de pago; y a eso queremos apuntar. El gobernador ya anunció algunas medidas que tienen que ver con los créditos de cosecha acarreo y tendido de pasas, más el registro de paseros, los regímenes de fiscalización de contratos y demás; que son medidas coyunturales y estructurales que se van tomando", dijo el funcionario.



Agregó que "Nación directamente nos ha dado la espalda. Hemos estado reclamando durante todo 2018, estuvimos en la mesa de consenso vitivinícola reunidos durante todo el año, planteamos el problema en Nación, fuimos la semana pasada a escuchar los anuncios que hizo el presidente Macri, pero, la verdad que salimos decepcionados porque no encontramos respuesta. Por el contrario: esto es consecuencia de la importación que permitió la Nación. Ahora nos encontramos con un sobrestock muy importante que hace que la vitivinicultura esté atravesando por esta situación. Lo que nosotros vamos a hacer, desde el Gobierno provincial y por iniciativa del gobernador Uñac, es salir en ayuda de este sector productivo que es uno de los más importantes de la economía de San Juan y de la región.



Al finalizar ambos encuentros, los asistentes manifestaron su conformidad con lo charlado durante las reuniones.