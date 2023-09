La empresa sanjuanina Brain Root firmó convenio con Riego y Tecnología del Oeste SAS (Rytosas) la cual es dealer oficial en La Rioja, Catamarca y San Juan de la marca Valley, marca líder mundial en equipo de riegos de aspersión por pivote, o de avance frontal, y hace unos años atrás también en la tecnología de energía solar a través de la marca AG Solar.



Entrevistamos a Alejandro Fernández y Eduardo Arévalo quienes dijeron a Suplemento Verde "esta relación se dio hace uno poco más de un año atrás, luego de conocernos en una capacitación sobre el uso de riego por pivot en Chilecito, La Rioja. Ambos estábamos iniciándonos con nuevos desafíos, nosotros como consultora Brain Root y ellos con la marca zonal".

Equipo que viajó. A. Fernández (segundo desde la derecha).



Los ingenieros agrónomos mencionaron "nosotros por nuestra experiencia laboral, que también desarrollamos en las provincias vecina de Mendoza y La Rioja, ya habíamos visto la incorporación de los pivotes como sistema de riego para la mayoría de los cultivos que también se producen acá en San Juan como ajo, cebolla, papa, algodón y tomate".



El riego por pivot tiene como similitud con el goteo que se trata también de un sistema de riego presurizado y de mayor eficiencia de uso del agua que el sistema de riego convencional. Como diferencia con el goteo es que al ser un riego por aspersión, no demanda un sistema de filtrado muy fino, el mantenimiento es más bajo, es 100% automatizable por sistemas de rotación autónomo, y unas de las características más importante al momento de tomar la decisión es que el costo de la inversión es más bajo que un goteo y esta se marca más aún cuando el pivote es de mayor tamaño, es decir cuando a la misma estructura se le agregan más tramos y se riegan más hectáreas con el mismo pivot.

Parque solar para café, cerca de San Pablo.



Destacaron "y como para rematar este sistema de riego no necesita de un insumo costoso y hoy por hoy en falta en el mercado, como es la cinta de riego, un insumo que para un cultivo como en el ajo o en la cebolla le significa unos U$S 1.000 por hectárea y por año. Esta gran diferencia nosotros la remarcamos mucho ya que esto hace posible que con el uso de este sistema de riego por pivot el productor pueda programar en 5 años un plan de rotación con distintos cultivos, que con el goteo no entran como posibles por su alto costo de producción y su incertidumbre de precio en el mercado, como los puede ser un ajo o una cebolla de mercado. Ni hablar del uso de este sistema para la producción de forrajeras, ya probado en otras regiones del país con gran éxito".



Explicaron luego "en lo que refiere a AG Solar ofrecemos una fuente de energía sustentable y de bajo costo que les proporciona electricidad con nuestro equipo de soluciones solares. Esto con el fin de ahorrar en energía convencional, reducir el impacto ambiental, aprovechar créditos fiscales y nuevas posibilidades donde no existe red eléctrica".



Fernández comentó a este medio "la semana pasada tuve la oportunidad de viajar a la feria Inter Solar, que se realizó en San Pablo, Brasil. Allí pude conocer a todos los proveedores del mundo de los distintos componentes que tiene esta tecnología (paneles, conversores de energía, baterías, etc.) y también de recorrer zonas productivas donde ya está incorporado el uso de la energía solar. Creo que el productor que más rápido adopte esta tecnología será más competitivo en cuanto a costos y a su vez podrá asegurarse un suministro de energía de calidad para sus proyectos y también para desarrollar nuevas zonas productivas. Como proveedores ofrecemos un presupuesto completo, con análisis financieros sin costo, y finalmente a aquel que lo decida incorporar le ofrecemos el proyecto llave en mano con su garantía correspondiente".



MÁS INFO: Cel 264 4841072 y 264 5111324.