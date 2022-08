Recientemente Suplemento Verde de Diario de Cuyo compartió con el dirigente vitivinícola Eduardo Garcés, presidente de la Federación de Viñateros y Productores Agropecuarios de San Juan, un interesante encuentro sobre tema vitivinícolas donde acordó sendos artículos a fin de enriquecer la vitivinicultura argentina en torno a la reciente misión técnica a república de Italia, organizada por el gobierno nacional argentino pare este importante sector vitivinícola nacional.



El objetivo fue la promoción, crecimiento, y expansión de los productos locales en aquella zona, además de reconocer nuevos avances tecnológicos para la industria y según el informe presentado por Garcés, a través de prensa de la Federación, "la agenda de actividades en Italia comenzó con la visita al Mercado Concentrador de Frutas y Verduras de Milán, en donde los presentes tuvieron una reunión virtual con las autoridades del SO.GE.MI quienes les brindaron su aporte respecto de la actividad económica que producen".



Luego recorrieron la Enovitis In Campo 2022: "Allí la delegación se encontró con demostraciones en vivo organizadas por la Unione Italiana Vini, dedicada a la presentación de productos, tecnología, maquinaria y servicios para el cultivo moderno del viñedo. La 16ª edición del evento, el más importante de su tipo en Italia, se celebró por primera vez en Friuli Venezia Giulia, un centro importante no solo para los enólogos del noreste de Italia, sino también para los de Croacia, Eslovenia, Austria y Hungría".



Se destacó "el área específica reservada para robots y automatización, con máquinas, equipos, componentes y productos accesorios para las prácticas de vinificación. La aplicación de diferentes técnicas y operaciones de cultivo para la gestión de un viñedo ecológico. Además, se pudo reconocer el trabajo actual y técnicas aplicadas para el control de la Lobesia Botrana".



BODEGAS

El itinerario continuó en las bodegas de la zona:

Bodega Grupo de Vinos Italianos en el mundo, la bodega más grande de Italia, con sus marcas "Nino Negri, Santi, Re Manfredi, Calissano, Bolla, Luna Mater, y Fontana Candida", entre otras.

en el mundo, la bodega más grande de Italia, con sus marcas "Nino Negri, Santi, Re Manfredi, Calissano, Bolla, Luna Mater, y Fontana Candida", entre otras. Bodega Venica & Venica , fundada en 1930, dirigida por la cuarta generación de la familia Venica, en Collio, Italia. Cuenta con bodega y Wine Resort.

, fundada en 1930, dirigida por la cuarta generación de la familia Venica, en Collio, Italia. Cuenta con bodega y Wine Resort. Bodegas Alcardet, bodega familiar fundada en 1972 y situada en Villanueva de Alcardete. "Referentes de vinos de alta calidad y pioneros en cultivos ecológicos. La bodega cuenta con denominación propia dentro de los vinos espumosos, los vinos Cueva. Una manera única de elaboración que mezcla la tradición, la cultura y el vino como protagonistas".

IMPORTANTE

En el marco de estos encuentros institucionales, la comitiva argentina fue invitada a reunirse "con la Unione Italiana vini, que está integrada por 709 empresas, con más de 150.000 vitivinicultores zonales, representando más del 50% del volumen de negocios de vino italiano, y más del 85% del volumen de negocios de exportación de vino".



En la misma, realizaron "intercambio de experiencias, desde la institución, con su labor particular, y la realidad en Argentina expuesta por la delegación. Entre los temas charlados se destacó el sistema de denominaciones de origen basado en el sistema francés de AOC", que determina la clasificación de los vinos italianos de la siguiente manera:



*1º escalón: "Vino da Tavola" o Vino de Mesa: Clasificación más básica. Sólo pueden identificarse por la tipología y el nombre de la bodega o del vino. En la etiqueta no pueden llevar información sobre la añada, zona de procedencia o variedad con la que esté elaborado. Son vinos que no responden a normas establecidas por reglamentos. La ley indica que un vino da tavola debe esperar tres años antes de convertirse en IGT.

*2º escalón: IGT o Indicación Geográfica Típica: Es la versión italiana de los Vins de Pays franceses o de Vinos de la Tierra. Proceden de una zona geográfica concreta. La identificación de la variedad es algo secundario, lo primordial es la zona geográfica. Las zonas de producción son habitualmente bastante amplias y el reglamento de producción no es excesivamente restrictivo. Las IGT no pueden utilizar el nombre de regiones o zonas ya empleados por las DOC o DOCG. La IGT corresponde a un vino típico de la zona y debe ser reconocido como tal por la Unión Europea. Un IGT reconocido mantiene esta clasificación durante cinco años por concesión y gracia del Ministerio de Agricultura.

*3º escalón: DOC o Denominación de Origen Controlada: Salvo excepciones, las denominaciones de origen corresponden a: Nombres geográficos como Cirò, Soave, Orvieto, o Castelli Romani, entre otras. Producidos en una zona delimitada, normalmente pequeña o de dimensiones medianas. Llevan siempre su nombre geográfico.

* 4º escalón: DOCG o Denominación de Origen Controlada y Garantizada:

Es otorgada únicamente a ciertos vinos de las zonas de calidad superior embotellados dentro de los límites de esas zonas por el cosechero y con el sello del Gobierno. En nuestro próximo artículo profundizaremos sobre estos dos últimos anclajes de la calidad al origen del vino.



DELEGACIÓN

La delegación de Argentina estuvo compuesta, por los ministros de Agricultura y Ganadería de Río Negro, Carlos Banacloy; el ministro de la Producción y Desarrollo Económico de San Juan, Ariel Lucero; la ministra de Producción de La Pampa, Fernanda González; el vicepresidente del Ente Provincial de Río Colorado, Oscar Bigorito, el subdirector de Agricultura pampeano, Hernán Martín; el subsecretario de Jóvenes Emprendedores de La Rioja, Gonzalo Becerra; y los productores Alfredo Ghirardelli, de Río Negro, los sanjuaninos Guillermo Quiroga y Pablo Martín de la Mesa Vitícola, Gustavo Samper de la Cámara Vitivinícola, Eduardo Garcés de Federación de Viñateros y Juan José Ramos de la Asociación de Viñateros. De la provincia de la Rioja, Daniel Olivera y Mario González; el productor jujeño Javier Vargas y la secretaria de Vitivinicultura de Jujuy, Verónica Sato.





DOS CIFRAS