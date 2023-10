Texto y Fotos: Ing. Agr. Alejandro Acosta

Dinámica. Se mostró en acción Ecorobotik, equipamiento suizo de alta precisión.

En el acto de apertura de la Innova Cuyo 2023, Luis Martín, productor agrícola, socio y propietario de los terrenos donde se realizó la megamuestra dijo a los presentes: "Cuando hace dos años Agustín me propuso hacer esto, no me convenció; volvió a insistir hasta que lo logró. Posteriormente dialogamos y dijimos si vamos a hacerla, la haremos bien, y que sea un modelo de exposición tecnológica de Cuyo para todos. Hoy vemos que esta segunda muestra es mucho más grande en todo a la primera, y estamos orgullosos de poder exhibir esta tecnología en stands y en campo con la dinámica. Vamos por más". Detrás habló su coequiper, el ingeniero agrónomo Agustín Recabarren: "Hace un año estamos organizando esta gran feria, y apenas terminemos, nos ponemos de cabeza a planificar la del 2024. Acá hay mucha gente trabajando, de manera privada y es un orgullo poder mostrarla a todos los visitantes. Nosotros no pensamos en la política, en el momento económico, ni en nada que no sea poder ofrecer una expo de 3 días que muestre el potencial tecnológico del campo, que es el motor del país, produciendo vamos a salir adelante, habrá trabajo, comercialización, exportación y el movimiento dinámico que actualmente estamos necesitando".



Es difícil poder resumir en unas pocas palabras lo que es un evento de esta naturaleza. Hay de todo, para el interesado, y lo bueno es que se puede dialogar en directo con especialistas en maquinaria, agroquímicos, clima, fertilizantes, seguros, tractores, riego en todas sus formas, cooperativismo, bancos, universidades, servicios y ... tantas más actividades, que mejor vamos a algunos destacados.

El grupo. Aconcagro, en su stand, junto a técnicos de la firma Abelardo Cuffia.



Con un gran equipo de expertos, el stand de Aconcagro, acaparó la atención por traer un kit de maquinarias de alta precisión importante. Varias fueron, pero la que más atrajo y en la dinámica acaparó la atención, fue EcoRobotix. José Marchetti, explicó a Suplemento Verde: "Es de origen suizo, un robot eficiente, que controla, mediante sensores y pulverización directa, las malezas presentes en los cultivos. Tiene 3 módulos de 2 metros cada uno, tapados para evitar deriva y llega a una precisión extrema; cada módulo tiene 52 picos de aspersión, todos de abanico plano, que están a 4 centímetros entre sí. La máquina es multifunción, se programa y con una tablet se va controlando".



El experto, técnico de Abelardo Cuffia, empresa argentina que lidera en esta temática, y que opera desde Marcos Juárez (Córdoba) para toda Sudamérica, mencionó que tienen cultivos donde ya se está utilizando. Si bien en lotes de tomate industria, donde se utilizó en el campo de Innova Cuyo, aun no tienen los programas y hay que ajustar protocolos e inteligencia artificial, es posible comenzar a trabajar en ello".



Olivia, especialista que viajó desde Brasil, dijo en la dinámica de la primera jornada a campo "estamos avanzando en poder usar esta Ecorobotik en más culturas (cultivos). Adelante van los tanques con herbicidas y agua, detrás del tractor el equipo de superprecisión. Con algoritmos, inteligencia artificial y 6 cámaras de alta tecnología, se controlan malas hierbas (malezas) en un ancho de trabajo de 6 metros.



Con un megáfono José Marchetti contestó cada una de las preguntas de los presentes. Entre otras, informó que las cámaras registran 30 fotografías por segundo, el ahorro de los herbicidas utilizados es de un 95 por ciento y posee 0 deriva, por vientos.

MÁS INFO: Jose.marchetti@ecorobotik.com; pablo.bocchia@aconcagro.a

Uso de drones para chacras y frutales

Ángel López y el robot agrícola.

Por segunda vez presentes en la Expo Innova, la gente de Ucodrone, con sede en ese hermoso valle del sur de Mendoza, exhibieron al público y evacuaron dudas sobre diferentes modelos de estas herramientas de cada vez más utilidad para el campo. Gastón Regazzone, en diálogo con Suplemento Verde, expresó: "A pleno campo, en un terreno sin cultivos, realizamos una demostración del robot de origen chino XAG R 150, conde la gente se interesó en demasía. Nos permite cero contacto o necesidad de gente en el agro, con gran ahorro de agua y una batería de litio de 2,5 a 3 horas de duración. Se pude usar en cultivos perennes como en anuales de chacra. Incluso en nogales hemos usado por arriba drones y por abajo, este robot".

Gastón Regazzone y los drones.

A campo, el XAG 150 R chino.

El ingeniero agrónomo Ángel López dijo: "El dron que trajimos es el XAG XP de 20 litros, que se utiliza para todo tipo de cultivos cuyanos. Ejemplo: vid, papa, ajo, cebolla, zanahoria, tomate y ahora frutales como es el caso de los durazneros. Estamos buscando automatizar aplicaciones para resolver la falta de gente y ahorrar también tiempo; además de mejorar la eficiencia de aplicación".



MÁS INFO: www.ucodrone.com.ar

Riego por pivot y su oportunidad local

Santiago Prandi y la modificación de origen cordobés, Accurail.

Visitamos el stand de la empresa de riego Valley, que es referente mundial de irrigación de precisión. En la expo, estuvo presente junto a la consultora Brain Root que recientemente firmó convenio con Riego y Tecnología del Oeste SAS (Rytosas) para traer los equipos, incluso abastecerlos con paneles solares. La marca Valley de pivotes centrales, avances frontales y equipos de córner ofrece soluciones que conservan el agua y cumplen la creciente demanda de alimentos.



Santiago Prandi, con varias décadas de experiencia en el rubro, dijo a este medio especializado: "Trabajamos en Córdoba, San Luis, La Rioja y Catamarca hace mucho tiempo. Ingeniería, desarrollo, mejoras, servicios y comercialización. Muy orgullosos podemos decir que desde nuestras tierras cordobesas surgió el sistema Accurail para el mundo. El equipo de pivot, además de regar, puede sumar numerosas operaciones de campo, lo que lo traduce en una solución en varios aspectos, y eso es lo que hoy atrae a los productores".

Se extiende el sistema.



El técnico, oriundo de Argüello, barrio tradicional de Córdoba, mencionó: "El pivot Valley es una herramienta multitarea que te permite regar y además realizar controles con fitosanitarios diversos, también fertilizar, y en pocas palabras, ahorrar costos de manera importante. La comodidad es otro aspecto. Se puede usar automatizado, cuando está lloviendo, a distancia, de noche, etc. Quizás cuando uno calcula el costo, suena alto, pero otra gran ventaja es que el campo luego se puede vender o alquilar junto con el pivot y eso mejora mucho para el agricultor".



Fernando Orecchia, de Villa Dolores, dijo: "Estamos con garbanzo, trigo, maní, otros cereales, algodón, ajo, aromáticas varias y un grupo de cultivos exitosos con este sistema. Llevamos muchos años y los resultados son asombrosos. Mendoza es la tercera provincia con equipos; Córdoba, segunda y Buenos Aires, primero".



La modificación que realizaron en esa provincia mediterránea fue clave para entrar en sitios con cultivos intensivos, como hortalizas.



MÁS INFO: Cel 351 6134349, 351 2352817, 264 511 1324 y 264 4841072-.

