Los distintos emprendimientos mineros unidos a las diversas ofertas educativas de la Universidad Nacional de San Juan vinculadas al área, han logrado que cada vez más jóvenes logren insertarse al mercado laboral, incluso antes de recibirse. Esto, gracias a la demanda de trabajadores especializados y a los programas que las diversas empresas implementan para absorber empleados de poca edad.



"Nuestra carrera, más allá de que es más amplia, porque ofrece la posibilidad de trabajar en la construcción de los diques, puentes y en obras vinculadas al ambiente y los suelos, tiene una fuerte impronta en minería. Y eso, con el desarrollo que hay de la actividad en la provincia, ha permitido que la matrícula haya aumentado mucho en los últimos años", comentó Alejandra Pittaluga, directora del Departamento Geología en la Facultad de Exactas de la UNSJ.



Y agregó: "En muchos casos, antes de recibirse, los chicos ya están insertos en el mercado laboral. Eso impacta ahora también en que haya un incremento en el número de egresados. Antes, los chicos empezaban a trabajar cuando les quedaba muy poco para recibirse y dejaban la carrera. Ahora, muchas empresas los contratan, pero al mismo tiempo les dan un plazo para que obtengan el título. Esa medida ha sido un gran acierto".



En ese contexto, Pittaluga destacó que, por ejemplo, anteriormente se recibían entre 8 y 9 chicos por año en la carrera. Pero, en lo que va de 2022 ya hay 5 recibidos y 4 que están en etapa de evaluación.



En cuanto a los proyectos en los que más inserción logran, destacó Josemaría y Veladero, que tiene un programa especial para estudiantes. Mientras que "con Hualilán tenemos un convenio a través del cual los chicos realizan las prácticas de 4to año y en muchos casos después los llaman desde la mina para trabajar".



Por su parte, Regina Bertero, jefa del Departamento de Minas (Facultad de Ingeniería) de la UNSJ, señaló que "nosotros tenemos dos carreras, Ingeniería en Minas e Ingeniería en Metalurgia Extractiva. No son tan numerosas, generalmente tenemos un promedio de ingresantes de entre 50 y 60 estudiantes en la primera y unos 20 en la segunda y después se produce la merma lógica. Pero vemos que la demanda laboral es muy interesante. A partir de 5to año, generalmente los estudiantes ya están trabajando".



Mientras que, en relación a si estos chicos continúan la carrera, indicó: "Tenemos de todo. Hay chicos que a lo mejor les quedan rendir dos materias, empiezan a trabajar y las dejan. Pero sí notamos que hay empresas que los incentivan a alcanzar el título. Estos chicos terminan recibiéndose antes de lo que planeaban".



Para finalizar resaltó: "Entendemos que el número de estudiantes que tenemos no es monstruoso. Pero podemos decir que todos consiguen trabajo antes de recibirse o ni bien lo hacen".





Veladero y el programa Jóvenes Profesionales



La empresa minera Barrick tiene en funcionamiento el programa Jóvenes Profesionales, que se implementa en Veladero, a través del cual ingresaron a trabajar en el último tiempo 21 jóvenes de distintas carreras universitarias. Esta nueva camada, se sumó a los ingresos de 2020 y 2021, llevando el plan a 53 integrantes, de los cuales 38 son mujeres. "Impulsamos un cambio decisivo en la minería que amplíe las oportunidades para los jóvenes y muy especialmente para las mujeres. Es un pilar que estamos desarrollando en toda la compañía y soñamos con que Veladero sea un paradigma de este cambio", afirmó Marcelo Álvarez, director ejecutivo de la compañía. Para los próximos 2 ó 3 años, según la especialidad, el programa propone a sus integrantes rotar por distintas áreas con el seguimiento de un mentor y una evaluación de su progreso. El aprendizaje combina tareas de campo, operaciones, el manejo de software especializado, planificación de actividades, formación en inglés y liderazgo de equipos. Con este recorrido los participantes desarrollan una visión integral de la empresa en todos sus aspectos clave.



En primera persona



Elio García tiene 26 años, está a 3 materias de recibirse de ingeniero Químico en la Facultad de Ingeniería de la UNSJ y trabaja en la mina Veladero desde febrero pasado.



"Unos compañeros me mandaron por Whatsapp información sobre el programa -Jóvenes Profesionales- en el que estaban recibiendo estudiantes para trabajar. Me inscribí y después de varias entrevistas me confirmaron que había quedado", le contó el joven a DIARIO DE CUYO.



Su historia tiene muchos rasgos en común con la de la mayoría de jóvenes profesionales (o en formación) que comienzan a desempeñarse laboralmente en la minería. "La verdad, cuando elegí estudiar Ingeniería Química no tenía pensando trabajar en ningún sector en particular -confesó-. La inicié porque había hecho la Tecnicatura Química en la Escuela Industrial y me gustaba".



Una vez que avanzó en sus estudios, se cruzó con la posibilidad de desarrollarse profesionalmente en el campo minero. "Ahora está bastante complicado conseguir trabajo y yo nunca pensé que iba a empezar la carrera profesional en Veladero -dice Elio-, la verdad que en eso tuve mucha suerte. El trabajo me gusta y me ha servido muchísimo para aprender. Ahora me enfoco también en mi tarea y en finalizar la carrera".



Inserto. Elio García es estudiante de Ingeniería Química y trabajador del Área Procesos (Metalurgia) en Veladero.