Los antioxidantes que se encuentran presentes en la papa promueven de forma directa la salud cardiovascular. Esta hortaliza es uno de los tubérculos más versátiles y saludables para una dieta equilibrada y también para mejorar la salud cardiovascular. Este es uno de los alimentos más consumidos por todo el mundo, no sólo por ser un vegetal bastante versátil en su preparación y su delicioso sabor, sino que además, cuenta con diferentes propiedades que lo hacen beneficioso para la salud, como por ejemplo: para el mantenimiento del sistema cardiovascular. En este sentido, así la papa mejora la circulación sanguínea. Muchos estudios realizados han indicado que tanto la cáscara como la pulpa de esta hortaliza se consideran un nutracéutico, son antioxidantes y pueden reducir la probabilidad de sufrir diferentes enfermedades. La circulación sanguínea es la forma mediante la cual el corazón se encarga de bombear la sangre a través de todo el cuerpo humano; mantener una buena circulación es de gran importancia para el organismo. Cuando la sangre no se mueve de forma correcta a través de las venas y arterias, no puede cumplir con los requerimientos del cuerpo humano para poder funcionar correctamente.