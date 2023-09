El equipo integrado por Aldana Rojas e Iván Deiana de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Fcefn) de la UNSJ logró el tercer lugar a nivel mundial en el SEG Challenge Bowl realizado en Houston, Estados Unidos, sobre un total de 20 equipos que representaban a diferentes regiones del planeta. Pero esa no es toda la novedad ya que también los alumnos Florencia Russo y Gerónimo Pastore se lucieron presentando un proyecto en el congreso que se realizaba a la par, y aunque en la competencia sólo llegaron a la penúltima etapa, recibieron óptimas devoluciones por la ponencia.



Este es un gran logró para la UNSJ porque en la instancia previa realizada en Brasil para elegir a los mejores de la zona, tres equipos locales obtuvieron los máximos puntajes, y sólo los dos mencionados participaron de la final en EEUU. La tercera pareja ganadora a nivel latinoamericano estuvo integrada por Constanza Santori y Franco Villella. Es que el Challenge Bowl es una competencia a nivel mundial de Geofísica, y cuenta con una serie de etapas (local, regional y mundial) en todo su desarrollo.



Es un concurso muy atractivo para los estudiantes teniendo en cuenta que se muestran ante un público vinculado a las actividades que ellos realizarán en un futuro no muy lejano. Cuenta con un formato de programa de preguntas lo que genera una competencia intensa a medida que las y los concursantes compiten por ser quienes respondan en primer lugar. Los equipos participantes están formados por estudiantes de grado o posgrado de la misma universidad que pertenecen a uno de los Capítulos Estudiantiles de la SEG.



Los denominados capítulos son como núcleos de estudiantes de Geofísica que se asocian a la SEG (Sociedad de Geofísicos Exploradores) como miembros estudiantiles para participar activamente de la difusión de las Geociencias y estar en contacto con la actividad profesional de la disciplina. La Fcefn cuenta con su capítulo llamado Universidad Nacional de San Juan Geophysical Society formado en el 2008.



Así es que para llegar al mundial, cada Chapter (capítulo) perteneciente a una universidad, tiene que pasar la instancia local (Argentina) y la instancia regional (Sudamérica). El Chapter San Juan participó con 3 equipos en el regional, en la competencia obtuvieron los primeros puestos y fueron los representantes de la Región en el mundial, en donde lograron alcanzar el tercer puesto.



Todos los integrantes de los equipos, sin excepción, destacaron que el gran mentor de este tipo de actividades es Sergio Barros, también miembro de la SEG. Él es quien impulsa a los estudiantes a avanzar en este sentido, incluso es quien los acompañó al certamen.

Iván Deiana, Licenciado en Geofísica.



LOS GANADORES

La participación del equipo conformado por Iván Deiana y Aldana Rojas que obtuvo el tercer puesto a nivel mundial, fue muy particular porque sólo él pudo viajar a Estados Unidos, en tanto Aldana lo hizo de manera virtual por no contar con los recursos necesarios. Esto sumó una dificultad para la pareja que no impidió tan buen resultado. Aquí el perfil de los ganadores.



Iván Deiana (28): es licenciado en Geofísica, y una vez egresado viajó a Italia para realizar una maestría que terminó el año pasado. Actualmente está becado en la Universidad de Stanford para continuar con un doctorado y realizar investigaciones dentro del campo de esta ciencia. La beca prevé una duración aproximada de cinco años aunque puede variar. "Fue una lástima que Aldana no pudiera viajar porque además se desarrollaba en un marco muy lindo con muchísima gente, a la par del Congreso de Geofísica más importante del mundo. Este concurso es de gran aprendizaje, y si bien premia el conocimiento permite aprender otras tantas cosas que uno no sabe", acota Iván desde Stanford.



Aldana Rojas (27). Es estudiante de la licenciatura en Geofísica. A esta altura sólo le quedan materias por rendir y presentar la tesis final. Es la única integrante de los dos equipos que participó de manera virtual.



"Sergio Barros es el gran impulsor de todo esto para promover la Geofísica y por ende a la UNSJ en todo el mundo a través de esta asociación. Así fue como a partir de este capítulo nos empezamos a interiorizar más en todo lo que ofrece el SEG, siempre impulsados por el profe, tanto es así que el año pasado otros equipos también quedaron en el podio. Es una forma de promovernos y también promover a la Universidad", indica Aldana muy satisfecha con el resultado final.



El año pasado, esta estudiante avanzada recibió una beca estímulo para alumnos con vocación científica vinculada a Geotermia.

Gerónimo Pastore y Florencia Russo durante la exposición del proyecto vinculado a la industria del petróleo presentado en el Congreso de Geofísica más importante del mundo.



LOS EXPOSITORES

Florencia Russo y Gerónimo Pastore obtuvieron el primer lugar en la instancia regional (Sudamérica), donde participaron equipos de Brasil, Colombia, Ecuador, entre otros. Eso les permitió llegar a la final de Houston, además de presentar un proyecto destinado a la industria del petróleo en el Congreso realizado a la par y al que asisten expertos en geociencias del todo el mundo.



Florencia Russo (26): es estudiante de quinto año de la licenciatura en Geofísica. Como ganadora de la instancia latinoamericana del SEG Challenge Bowl, pudo viajar a la final gracias a una empresa petrolera que financió su estadía y el pasaje fue abonado por la SEG. Además de avanzar hasta la penúltima etapa del concurso, presentó junto a Pastore, su compañero de equipo, un proyecto destinado a la industria del petróleo. "La verdad es que para mi fue un logro bastante grande representar a Latinoamérica y Argentina en este concurso. Además uno toma contacto y establece vínculos con empresarios de petroleras y personas de todo el mundo, esperamos que eso se traduzca en la vida profesional para conseguir trabajo", asegura.



Gerónimo Pastore (23): es estudiante de cuarto año de la licenciatura en Geología y junto a Florencia formaron el equipo que salió primero a nivel latinoamericano. Gracias a un programa de estudiantes de la SEG logró obtener, luego de realizar un trabajo, financiamiento para costear el viaje a Houston. Además en EEUU presentaron un proyecto encuadrado dentro de un programa académico enfocado en la industria del petróleo que les demandó meses de investigación y desarrollo junto a expertos mentores de Estados Unidos. La presentación incluía el desarrollo de un pozo petrolero con sus correspondientes estudios de viabilidad, factibilidad económica, reducción de emisiones de CO2, entre otros aspectos.



"Fue una gran oportunidad para conocer temas relacionados a la carrera y personas con las que luego uno sigue en contacto. Nos hemos encontrado con argentinos que viven en otros lugares y que trabajan en la industria. Ha sido una experiencia hermosa porque además como equipo nos complementábamos muy bien", indica Gerónimo.





LA COMPETENCIA

La SEG Challenge Bowl es un concurso internacional que evalúa la amplitud y profundidad de los conocimientos de los estudiantes sobre el campo de las geociencias. Tiene la forma de un cuestionario de opción múltiple, con respuestas cortas sobre temas de Geología, Geofísica, Geografía y Geodesia, así como cuestiones relativas a la historia de las geociencias en general. Las preguntas varían en dificultad según el nivel de formación de quienes participan y cuentan sólo con 12 segundos para responder (en caso de excederse se descuentan puntos).