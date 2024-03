1- Descripción general del destino:

Paraguay, es un país litoral situado en la zona central de América del Sur. Está organizado como un Estado unitario, cuyo territorio se compone por un distrito capital y 17 departamentos. La ciudad de Asunción es la capital y la urbe más poblada del país. Su forma de gobierno es la república que se rige por el sistema presidencial y además se organiza como un Estado de derecho, democrático y aconfesional. Es miembro fundador del Mercosur junto con Argentina, Brasil y Uruguay. Cuenta con una superficie de 406.752 km2 y es el quinto país más pequeño de América del Sur. Limita con Argentina al sureste, sur, suroeste y oeste; con Bolivia al norte y noroeste; y con Brasil al este y noreste. Su territorio está caracterizado por dos regiones diferentes separadas por el río Paraguay, la Oriental, que es la más poblada, y la Occidental, que forma parte del Chaco Boreal. Si bien es un estado sin litoral marítimo, dispone de costas, playas y puertos sobre los ríos Paraná y Paraguay, que le dan salida al océano Atlántico a través de la Hidrovía Paraná-Paraguay. La Constitución paraguaya lo declara como un país pluricultural y bilingüe, estableciéndose como idiomas oficiales el castellano y guaraní.

Paraguay tiene una economía medianamente diversificada. En las últimas cuatro décadas, ha tenido el mayor crecimiento de Sudamérica, con un promedio de 7,2% de crecimiento anual desde 1970. En 2010 y 2013, Paraguay experimentó la mayor expansión económica de América latina, con un histórico crecimiento del PIB del 14,5% y 13,6% respectivamente. En 2011, el Banco Central de Paraguay presentó la nueva estructura del PIB del país, que incluye la generación de energía eléctrica de las Entidades Binacionales Itaipú y Yacyretá, que en ambos casos pertenecen 50% al Paraguay. La economía paraguaya, aunque esté aún debajo del promedio regional en varios ámbitos, es una de las más pujantes de América del Sur; su PBI per cápita del 2020 es de 4,949.75 dólares, superando al de países del subcontinente como Bolivia, Venezuela, Guyana, y a la par de países como Ecuador y Colombia.

El país cuenta además con la tercera mayor zona de libre comercio del mundo: Ciudad del Este, después de Miami y Hong Kong. Asimismo, Paraguay mantiene diferentes relaciones y asociaciones con distintos países. Forma parte de varias organizaciones internacionales en tanto que miembro de pleno derecho, tales como Mercosur (Mercado Común del Sur) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). El país mantiene también relación con entidades supranacionales, como la Unión Europea (UE) con la que desarrolla sus relaciones políticas, económicas y comerciales en el ámbito bilateral y también en el marco de las relaciones regionales entre la UE y Mercosur. Una particularidad de la política exterior de Paraguay es ser el único país de América del Sur que mantiene relaciones activas con la República de China (Taiwán). Finalmente, Paraguay es un miembro pleno y participante de la Conferencia interamericana de seguridad social (CISS), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños (CELAC), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA).



El salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) es de U$S 338,63.



El tomate tanto en la Argentina como en el mundo se destina tanto a consumo en fresco como a industrialización, y cada destino requiere variedades específicas. Si bien se cultiva tomate en más de cien países, tanto para consumo fresco como para industria, los diez principales productores concentran más del 70% del total mundial. Argentina participa con un 0,6% y ocupa el puesto N¦27.

Como se mencionó anteriormente, parte de la producción de tomate se destina a la industria a fin de obtener productos elaborados, tales como puré, pulpa o concentrados. El volumen procesado muestra una tendencia creciente. Durante la última década, la producción mundial de tomate para uso industrial ha variado entre 33 y 42 millones de toneladas, respondiendo principalmente a ciclos naturales.

Los diez principales países procesadores de esta hortaliza centralizan casi el 90% de la producción mundial. El país que lidera la industria procesadora de tomate en el mundo es Estados Unidos, específicamente el estado de California, con más de 10 millones de toneladas de tomate procesadas en el año 2020. Lo sigue Italia, con 4,9 millones de toneladas, y, en tercer lugar, China con 3,8 millones de toneladas. Nuestro país ocupa el puesto 13¦ y su participación alcanza el 1,1% del total.

4-Exportaciones sanjuaninas a Paraguay

Las exportaciones sanjuaninas totalizaron en el año 2022 en U$S 4.433.880 en valores FOB y en 21.444.278 kilogramos.



Entre los principales productos exportados a este destino podemos encontrar cebollas; tomates preparados o conservados s/vinagre o ácido acético, excluidos enteros, trozos o jugos; placas, hojas y tiras de polímeros de cloruro de vinilo; placas, paneles, artículos similares de yeso; pasas de uva; uvas frescas y cal apagada.



Si observamos al sector agroindustrial, que totalizó en U$S 956.885 en valores FOB, tomates preparados o conservados s/vinagre o ácido acético, excluidos enteros, trozos o jugos representa el 69%, este es unos U$S 657.055; en segundo lugar, se encuentra kétchup y otras salsas de tomate en envases <= a 1 kg, representando el 24%, es decir, unos U$S 234.218 valor FOB, seguido por tomates enteros o trozos, preparados o conservados, s/vinagre o ácido acético; por unos U$S 65.612.

Conclusión

Paraguay es un destino con gran potencial para los productos argentinos en general y en particular para el de nuestro análisis ya que actualmente es el principal importador tanto de tomate triturado como de salsas y condimentos, y se espera que esta tendencia continúe.

Dada su proximidad geográfica y su pertenencia al Mercosur, le da a la Argentina una posición privilegiada en este mercado.

Los paraguayos consumen tomate triturado y salsas y condimentos en sus hogares y en restaurantes. Lo compran mayormente en supermercados, salvo los de mayor poder adquisitivo y conocimiento del producto que se dirigen a tiendas especializadas o lo compran por e-commerce. Se suele comercializar dentro de Paraguay en diferentes presentaciones como botellas o frascos de vidrio, latas, doypacks y cajas de cartón de diferentes cantidades.

Finalmente, cabe destacar que prestigiosas empresas agroindustriales de San Juan ya exportan a este mercado con creciente asiduidad.



Fuente:Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.

Consulta:Dirección de Comercio Exterior-Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación. Centro Cívico, Núcleo 5, Piso 4º.Tel: +54 264 4306424 / 25 / 26 / 27

Email: dircomexterior@gmail.com

España

Poco proceso de limón

En contraste con Argentina, que transforma el 85% de su producción de limón, España procesa el 30%. La situación de provisión de limón y naranja en la industria presenta desafíos y oportunidades únicas este año debido a las condiciones del mercado global y local. "Para la naranja, enfrentamos una escasez significativa a nivel mundial, exacerbada por fallas de producción en Estados Unidos y México, junto con una baja producción en España debido a severas sequías. Esto ha llevado a precios récord a nivel mundial para la fruta, lo que nos obliga a procesar muy poca cantidad de naranja este año. La escasez y el alto costo de la materia prima restringen nuestros stocks y afectan nuestra competitividad en el mercado", explica Diego Costa, director comercial de Riverbend España.

"En contraste, el limón muestra una situación más favorable en España, con un excedente de producción este año comparado con años anteriores. Esto ha permitido a la industria un mejor acceso a la materia prima. No obstante, el mercado sigue siendo altamente competitivo, especialmente porque productores en otros países, como Argentina, tienen variedades de limón especializadas para la industria, que ofrecen rendimientos hasta un 30% superiores en zumo, pulpas y aceites esenciales. Esto coloca a dichos productores en una posición más competitiva en el mercado".

"Es importante destacar que España, a diferencia de países como Argentina, se enfoca principalmente en la exportación de fruta fresca, lo que condiciona a la industria local a trabajar con lo disponible en el mercado de destrío de frutas. Esta dependencia del mercado de destrío limita nuestra capacidad para asegurar una provisión constante de materia prima, lo que, a su vez, impacta nuestra capacidad para satisfacer la demanda en un mercado competitivo".

Esta campaña, de hecho, en la que la oferta de naranja ha disminuido y la de limón ha sido notablemente más alta, "los derivados de la naranja han multiplicado por 3 su precio y en el limón se ha depreciado en casi un 50% en los últimos años, este último debido al exceso de producción a nivel mundial".

"En el caso de Riverbend, esta situación atípica representa una oportunidad, dado que la empresa se ha enfocado principalmente en el limón, con la capacidad de procesar más de 80.000 toneladas anuales. La abundancia de limones nos permitirá maximizar nuestra producción y, posiblemente, incrementar nuestra cuota de mercado".

Riverbend, de hecho, lleva 35 años dedicando sus esfuerzos "a producir los mejores zumos, concentrados, aceites esenciales y pulpa", desde que fuera fundada en 1988 en Santomera, Murcia, hasta convertirse en "líderes indiscutibles en el suministro de ingredientes cítricos de alta calidad para la industria de alimentos y bebidas, así como para sectores de aromas alimentarios, fragancias y cosméticos", recuerda Diego.