José Luis Sánchez comentó que la guerra entre Rusia y Ucrania redujo un 35% los envíos al hemisferio norte.



Ya navegan los primeros envíos de uva de mesa sanjuanina a los mercados de Rusia en un año muy particular, no sólo por la complejidad local de los agronegocios, sino también porque desde la temporada pasada el comercio internacional con este país se desarrolla en contexto de guerra.



Para el mercado ruso casi todos los años, la uva primicia sale desde Albardón. Más precisamente desde el complejo agrícola Finca La Ibérica, en el departamento Albardón, de la mano de la firma exportadora Valle del Tulum Fruit SRL.Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO dialogó con su propietario, el licenciado José Luis Sánchez, quien junto a su hijo José Francisco se la juegan en el comercio internacional frutícola.



"Nosotros tenemos un poco más de 60 hectáreas de uva de la variedad Superior Seedlees, destinadas a la exportación de uva para consumo en fresco y pasas", destacó el empresario, agregando luego: "En nuestro caso el 50% de la uva va para el mercado de consumo en fresco y el resto lo secamos naturalmente al sol como pasa".



Y comentó: "El año pasado nos estalló la guerra cuando hacíamos los envíos y tuvimos algunos problemas puntuales con las cobranzas, pero se solucionaron".



Afirmó luego: "Este año si bien han bajado los volúmenes y han bajado las necesidades, igual vamos hacer la exportación a este mercado, aunque en menor volumen. Hablamos de 58 contenedores refrigerados y este año esperamos hacer unos 40 contenedores. Un 65% de lo que hicimos el año pasado".



PRECIOS Y MERCADOS

"Hoy los precios y las cotizaciones están muy variadas, se opera con mínimo garantizado en algunos casos, pero en general se habla de un mínimo garantizado de U$S 6 la caja de 8,2 kilogramos", destacó Sánchez.



Consultado por Brasil su respuesta fue rotunda: "No nos atrae. Macanean con los precios. Enviamos un año y la verdad es que ya no nos interesa abastecerlo. Además nosotros producimos uva blanca. Ellos tienen un requerimiento que a la uva blanca no le sienta bien. Entonces sufre un deterioro muy importante. Prefiero no enviar a ese mercado y evitar pérdidas económicas de costos de transporte importantes".



COMPETITIVIDAD

La uva de mesa generaba en el año 2011 unos 70 millones de kilos de exportación y más de U$S 100 millones de ingresos de divisas que reducían la pobreza, a través de empleos genuinos en el sector privado de más de 50 mil personas entre mano de obra directa e indirecta en San Juan.



Hoy, para Sánchez, "la actividad está muy complicada por diferentes motivos. Uno es el tipo de cambio y la inflación de costos interna. La paridad cambiaria no es la adecuada. Uno liquida a un dólar oficial y los insumos se compran a un dólar blue. Van ganando espacio países como Perú o Chile que tiene excelentes acuerdos comerciales".



Además, "hay un componente inflacionario internacional con fletes que crecieron un 100% en un año, por la pospandemia. Es tan cara la logística, los insumos, el frío, que para que llegue mal, mejor no vender en Brasil. Es mucho riesgo".



RINDES

Para el empresario exportador, "los rindes, dependiendo del año, están en nuestros parrales entre las 25 y 30 toneladas de uva. En líneas generales fue un año de buenos rindes. Con buen manejo en fresco se exporta el 15%".



Ahora la seca es general: "Con el agua estuvimos muy justos, al límite, pero con la perforación nos dimos vuelta, aunque sobre el final nos faltó".



Y finalmente marcó: "Lo que seguro nos va a afectar son las olas de calor que marcarán el tamaño de la fruta y con ello menos kilogramos por granos más chicos. Pero de ese fenómeno no podemos hablar hoy, es muy temprano, ya que estos valores se conocen al final de la temporada con la cosecha de la uva para pasa".

Eduardo "Chiqui" Barceló - Empresario

Juan José Ramos - Pte. Asociación de Viñateros

Marcelo Marín - Ingeniero Agrónomo

El templo de la uva de mesa está en Carpintería





En el sur oeste de Pocito y en el piedemonte de "El Cerrillo" las uvas y hortalizas primerean la campaña gambeteando las heladas: "Nosotros cultivamos en una zona temprana donde se cosecha unos 10 días antes que el resto del Valle de Tulum", señaló el ingeniero agrónomo Marcelo Marín responsable de la finca Yatasto del Grupo de Empresas de Eduardo "Chiqui" Barceló durante una visita al establecimiento.



"Los primeros racimos los cosechamos el pasado miércoles 7 de diciembre, mientras que los volúmenes considerables fueron a partir del 9 de diciembre", indicó agregando: "Salen con las Marcas Chiqui y Barceló a los principales mercados Argentinos como el Central de Buenos Aires y Rosario. Brasil todavía no es conveniente".



"En promedio una hectárea nos está dando unos 25 mil kilogramos de uva. Por ahí la variedad Superior rinde un poco menos, 20 mil kilogramos por hectáreas, de los cuales el 50 a 60% va a la caja en fresco", indicó consultados por los rindes".



Y sobre el manejo del parral sumó: "comenzamos con Cardinal, luego sigue la Superior, luego vienen la Victoria y la Red Globe el 10 de enero, algo de Alfonso Lavallé el 15 de enero y luego cerramos con la cosecha de uva para pasa. De por si son variedades altamente productivas. La Cardinal trae unos tres racimos por brote y nosotros dejamos uno solo para el consumo de mesa. Tiramos el 60% e la producción para obtener mayor calidad y calibre".



Para Marín, "el otro secreto es la nutrición. Una buena nutrición forma bien a la planta y se obtiene buena cantidad de yemas fructificadoras. El resto es muñeca de la poda y en el poder unificar la calibres de racimos y tiempos de cosecha".



MERCADO INTERNO

Para Juan José Ramos, presidente de la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan, "la campaña viene complicada en todos los puntos de la provincia. Tiene varios motivos. El más importante es el climático. La sequía ha golpeado duro en los parrales y los granos no se desarrollan. No solo no hay kilos, sino que no se cumplen los requisitos comerciales".



Y el segundo aspecto climático "son las olas de calor intensas. Agrava estos cuadros al detener el crecimiento por madurar antes la fruta o quemarla. Nosotros estamos preparando la uva primicia para el mercado interno. Es un año de muy buenos precios.Y es que a Brasil por ahora no conviene exportar por los problema fitosanitarios y costos" sentenció.

Los parrales de Carpintería son un templo de la uva de mesa.

"Priorizamos la calidad", marcaron Eduardo Barceló y Marcelo Marín.





Los envíos a Rusia sostienen un mercado que costó conquistar.

2 a 3 contenedores diarios despacha la familia Sánchez desde Albardón.



NÚMEROS FRESCOS