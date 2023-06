San Juan se prepara para cerrar el anillo energético en su oasis más importante, el Valle de Tulum. La idea es ganar al ritmo del crecimiento poblacional de los próximos 10 años y, fundamentalmente, prepararse a la transición energética y sus consecuentes cambios en oferta y demanda.

Se trata de una nueva apuesta de ingeniería eléctrica de unos U$S 24 millones proyectada por el Ente Regulador de la Electricidad -EPRE- cuyo director, ingeniero Oscar Trad, comentó a Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO que "se trata de un anhelo y un proyecto viejo. Lo hemos modificado nosotros. El anterior preveía el cierre con cables".

El actual, "es un proyecto original. Hace muchos años que sabíamos que se debía cerrar el anillo, hablamos de alrededor del año 2015. El plan inicial se reformuló a partir del 2020, cuando comenzamos a hacer estaciones de 132 kV".

Ahora unirán Estación Transformadora Albardón-Chimbas con la ET Este y la ET Nueva Caucete, cerrando un anillo. El proyecto, "ya está terminado", afirmó Trad agregando luego: "Ahora se están tramitando los permisos ambientales y especiales. Porque la traza incluye construcción en el río y también al acceso a los caminos de servicios del canal del Norte, del departamento Hidráulica".



¿Qué significa?



Técnicamente, "significa la confección de un anillo eléctrico donde, para llegar a un punto de alimentación, se puede llegar de cualquiera de los dos lados del punto, lo que lo hace más confiable", indicó el funcionario público. También, "facilita todo lo que es el mantenimiento del sistema, porque se puede abrir el sistema en un punto y llegar con energía desde el otro lado. Esto le da a la red, al sistema, mayor confiabilidad".

Para los usuarios significa "que es más confiable que el sistema radial o con una sola línea. Porque cuando uno lo 'malla', como se refiere técnicamente al cierre del anillo, se desdobla el sistema y si hay una falla en una de las líneas, se desdobla y se asegura la alimentación por el otro lado".

"El abastecimiento cuenta con un sistema de protección que si existiera un problema en una de las líneas, inmediatamente se corta y si el sistema es radial, se saca de sistema, se aísla y se pierde la demanda", explica el ingeniero Trad.

En un sistema anillado, "se abre la alimentación en el tramo de línea fallado, pero la alimentación se hace desde el otro lado del problema sin interrumpir el suministro".

Usuarios

La mayor confiabilidad "asegura que haya menos cortes y, por otro lado, también protegen los equipos de los usuarios y permite contar con mayor energía. También en ese tramo nuevo, nos permitirá la incorporación de nuevos parques solares, en todo el este de la provincia", fundamenta el presidente del EPRE.

Antes, "los parques solares estaban metidos solamente en la cordillera, precordillera y en el departamento Ullum. Este nuevo tramo permitiría la incorporación de parques solares en todo lo que es el Este de la provincia y la Estación Transformadora -ET- Nueva San Juan. Pensar en nuevas fuentes o parajes de generación de energía solar. Zonas muy malas para la agricultura y con salitre, con muy buena radiación solar".

Según comentó el ingeniero Trad, "el salitre al ser blanco refracta mejor la energía solar y hoy hay paneles llamados bifaciales, que posibilitan absorber energía por el lado de arriba en forma directa y por el lado de abajo, absorber la radiación que rebota en la tierra con el mismo panel y transformarlo en energía".

A futuro

Consultado por si este proyecto va atrás o adelante del desarrollo de San Juan, afirmó: "Nosotros comenzamos en 1995 con un sistema recién privatizado muy precario. Con pocas líneas y muy poquitas estaciones. Lo que desde el EPRE hemos hecho con eso es ir preparándonos para el futuro, dependiendo en cómo se incorpore la demanda. Hoy nos estamos adelantando una década con este proyecto al crecimiento poblacional y económico de San Juan".

"Pero, por sobre todo, nos estamos preparando a este proceso de transición energética global, en donde las fuentes de energías ya no serán las convencionales o tradicionalmente conocidas", indicó.

"Nadie tiene claro lo que va a suceder en esta transición energética y en cuanto al incremento de la demanda. Sí sabemos que va a haber un salto que aún no dimensionamos, pero este proyecto nos permitirá encarar esta transición energética en una condición mucho mejor de transporte que la actual".

Y consignó finalmente: "Otra ventaja está vinculada a la crisis hídrica. Si la misma empeora, con este anillo estaremos enfrentándola de una manera más eficiente".



El este de San Juan se poblará de paneles

A pura energía. Es muy probable una red con arranque desde una ET que se va a llamar Mogna, a construir en la intersección de la ruta nacional n° 40 y la ruta de ingreso a dicha localidad. desde ahí se va a cerrar un segundo anillo mejorando el suministro de Mogna y niquivil y cerrando un segundo anillo a Valle Fértil.

Durante décadas este medio ha sido eco de las dificultades en materia energética para el desarrollo agroindustrial, vitivinícola, pistachero y olivícola de los departamentos del este del Valle de Tulum en la provincia de San Juan.

La materialización del proyecto, cerrando el anillo eléctrico más importante, "conlleva una mejora de la confiabilidad del sistema de transporte en la zona este de la provincia, dotando al sistema eléctrico de la posibilidad de dar una respuesta satisfactoria a las proyecciones de la demanda para la región, brindando un abastecimiento seguro, confiable y de calidad en la zona de influencia", según el informe suministrado por el EPRE a Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO.

En consecuencia, este proyecto que se licita en el próximo julio, "representa un incentivo para el desarrollo agropecuario, industrial y del emplazamiento de generación renovable de energía en los departamentos de Caucete, 25 de Mayo, Albardón, Angaco, Santa Lucía y San Martín; favoreciendo el desarrollo tanto turístico como el relacionado a la producción vitivinícola".

Ing. Oscar Trad.Presidente del EPRE

Motivación

Es de relevante importancia que "el sistema eléctrico avance hacia la provisión de mayor potencia hacia espacios que muestren un potencial de crecimiento económico y productivo, ampliando constantemente la cobertura eléctrica territorial del Sistema Interconectado Provincial (SIP)".

Esto permite a su vez, según el EPRE, "el aseguramiento de la continuidad de la provisión, cerrando anillos y permitiendo la transmisión de energía desde múltiples direcciones, construyendo progresivamente un sistema eléctrico de potencia de mayor confiabilidad y robustez, capaz de responder correctamente ante diferentes tipos de contingencias".

En la provincia, "existen factores que han llevado a un gran crecimiento urbano del área metropolitana de San Juan en un eje Este-Oeste -en particular departamentos de Santa Lucía, Caucete, San Martín-, al desarrollo de nuevos emprendimientos vitivinícolas y agropecuarios, al turismo nacional e internacional, así como la proyección de grandes parques de generación fotovoltaica. Todo ello, conduce al requerimiento de una expansión del SIP, ofreciendo nodos fuertes de conexión para los nuevos suministros".

El proyecto "Interconexión 132 kV Este Provincia de San Juan", para el EPRE "posibilita además realizar el cierre del anillo de 132 kV en el valle del Tulum (ET Albardón/Chimbas - ET La Bebida - ET Rawson/Pocito - Nueva ET Caucete - Nueva ET Este), aumentando notablemente la confiabilidad del sistema eléctrico en departamentos que hoy se encuentran en cola de línea, así como de departamentos que se encuentran abastecidos en media tensión".

De esta manera, "las zonas aledañas a las obras se verán beneficiadas al disponer de un nodo principal eléctrico donde podrán conectarse líneas de 33kV y 13.2kV".

Así, "la obra propuesta surge ante la situación eléctrica actual, que no permite satisfacer la necesidad requerida para uso productivo de las Zonas de principal producción vitivinícola y viñatera de la Provincia de San Juan", hablamos de un beneficio concreto para los departamentos de Caucete, 9 de Julio, Santa Lucía, Albardón y San Martín.





Mayor información o reclamos

Website: www.epresanjuan.gob.ar

E-mail: reclamos@epresanjuan.gob.ar

WhatsApp: 264 567 7184