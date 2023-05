El doctor Carlos Vera llegó a la clase de Arte con uno de los cuadros de su autoría y lo colgó orgulloso junto a muchos otros de su maestro, nada más ni nada menos que Santiago Paredes, el famoso pintor sanjuanino que dejó un legado impresionante de imágenes de paisajes, personajes locales y situaciones cotidianas, entre otras las de las destrucciones causadas por el terremoto del año "44. Ansiosos, lo esperaban todos los chicos de 6° grado A y B, entre ellos, algunos curiosos que lo entrevistaron y le preguntaron en una verdadera "conferencia de prensa'' no sólo sobre su talento sino por quién le enseñó algunos de sus secretos artísticos en acuarelas, carbonillas y grafito. Esta situación no tuvo como escenario

un museo o una galería de arte. Acaba de ocurrir en el Colegio Integral Independencia, en Rivadavia. El por qué de esta clase tan particular y diferente para los chicos del último año de primaria tiene una razón de ser y es, generar el interés a partir de los conocimientos

básicos de la Comunicación. Según detalló Beatriz Escañuela, la coordinadora del área

Lengua, en lugar de enseñar la teoría sobre el mensaje, el emisor, el receptor, la estructura de los textos o los tipos de noticias, eligieron ponerlo en práctica. Por eso, los estudiantes generaron un diario digital -al que llaman "El Integral Noticias''- para trabajar esos conceptos pero a su vez relacionarlo con varias materias de la currícula y así producir el material de lectura que se vuelca en la web. Esta es una iniciativa compartida por la profesora de Computación, Gabriela Rosales, que se ocupó del diseño de la página y otras cuestiones técnicas y a su vez de otros docentes, como en este caso, Jimena Cambas, encargada de Artes Plásticas, que propuso al grupo de alumnos-'periodistas'' trabajar sobre un pintor

local, probablemente el más prolifero que tuvo la provincia, Santiago Paredes. "Como en 5° grado se trabaja paisajismo, con entre otros exponentes, los acuarelistas sanjuaninos, Paredes, Terranova, Ramet, y en 6¦, retrato, me pareció atractivo generar en este espacio un

repaso de alguien cercano. Y qué mejor que Paredes que fue tan prolífero y dejó tanto material. Por eso la primera consigna fue investigar sobre la vida de este pintor, sus obras de futbolistas publicadas en revistas de tiradas nacionales, observar en detenimiento sus acuarelas del terremoto o de otras instancias, pero a su vez les plantié que como investigadores y reporteros que son debían hablar con sus tíos, sus abuelos, sus papás y preguntarles si sabían algo sobre él.

A la clase siguiente la mayoría vino contando que habían cuadros de Paredes colgados en sus casas o de sus familiares o en los consultorios, entre otros lugares. Sin lugar a dudas la más interesada fue Ursula, que trajo la novedad que su abuelo conoció y aprendió de Paredes y quería contarnos. Obviamente nos entusiasmamos todos'', explicó Jimena Cambas, la profe de Arte, de primaria y de Nivel Inicial de esa institución educativa. De inmediato se pautó el encuentro y entre todos, diseñaron el cuestionario que entre otras consultas incluyó preguntas acerca de si pintaba al aire libre o tomaba registros del paisaje para luego pintar en su taller, qué personajes le gustaba plasmar en sus obras y qué anécdotas los unían. El rol de periodistas quedó en manos de Ursula Fornés -la nieta de Carlos-, Bautista Giménez, Valentino Volpini, Franco Zunino, Antonella Munchino, Faustino Martín y como moderadora de la entrevista Victoria Gálvez. Y por supuesto, Carlos Vera, les contó a los niños que lo miraban atentamente, el por qué de su fascinación con el artista autodidacta que nació en Santa Lucía, en 1916 y falleció en 1992, luego de haber dejado huellas con sus dibujos de jugadores de fútbol en El Gráfico, El Purrete y La Cancha; que expuso en la prestigiosa Galería Müller y que además de pintar se destacó por hacer “chatarrerías”, ni más ni menos que piezas de orfebrería realizadas con metales encontrados en la calle. "Era amigo de mi papá, vecinos de Santa Lucía cuando eran niños. El siempre me contaba que se juntaban a jugar al fútbol y después Paredes se iba a dibujar y a todos les llamaba la atención. Y como a mí me gustaba pintar y dibujar, un día me llevó a que lo conociera y a tomar algunas clases. Le mostré lo que hacía y él me explicó como mejorarlos, me corrigió. También me mostró otros elementos con que trabajaba, como las carbonillas, los grafitos y las acuarelas y me fascinó. Aparte yo tuve la suerte de quedar en contacto con su hija'', aseguró este médico pediatra, laboralista y del deporte, que pese a estar jubilado sigue en actividad. De hecho, les aclaró, que su pasión era el arte, pero por estudiar medicina tuvo que abandonar los papeles y colores. De todos modos, aunque ya no pinta tanto, sí conserva las pinturas de entonces. Y las guarda con mucho cariño. Este profesional -papá de 3 hijos, todos médicos recibidos en la Fundación Favaloro y abuelo de 5 nietos, entre ellos Ursula y Josefina que estuvieron presentes en la entrevista- remarcó que lo que Paredes le transmitió fue "cómo tener una mejor visión de cómo interpretar lo que uno quería representar y a poner en juego la energía interior para expresarse''. Para él, fue un ejemplo. Además de recibir un aplauso a modo de agradecimiento y sacarse fotos con los estudiantes, Carlos se llevó la promesa que esta entrevista compartida saldrá en la próxima y última edición del diario digital. Y, a modo de despedida, les dejó de regalo un libro de su biblioteca personal, en el que se detalla la biografía del artista que los reunió y de otros, para que los chicos sigan investigando.

Todos lamentaron que Susana, la hija del pintor no pudiese asistir a la cita junto al discípulo del pintor. Así es que las preguntas que tenían pensadas para conocer sobre muchas cuestiones de la intimidad del hogar y las vivencias familiares, quedarán ara una próxima publicación sin lugar a dudas

En el rol de preguntones por un mes

Hacer un diario digital fue la metodología propuesta a 6° rado. Por eso, los estudiantes,

durante todo el mes de mayo cubrieron los roles de publicistas y periodistas de distintas secciones (desde locales, a nacionales e internacionales, pasando por Eventos y Arte), también hicieron las veces de especialistas en entretenimientos para contar las novedades en algunas clases como Arte, Inglés, Deporte, Tecnología e inclusive algunas salidas y excursiones que hicieron. Durante 4 semanas -el tiempo previsto para desarrollar los temas- los estudiantes armaron notas para completar 4 periódicos semanales que llegaron a cada

casa en formato digital, por supuesto. En 5° también se aprenden nociones de Comunicación por ende, fueron parte de la iniciativa. Claro que estos alumnos hicieron las pruebas en una radio escolar que transmitió programación propia durante 40 minutos, en diferentes emisiones, según detallaron las docentes involucradas. Hubo movileros y noteros en todo el establecimiento, contando noticias. "Lo que se vivencia no se olvida nunca más. Por eso apostamos a enseñar desde lo práctico hacia lo teórico. Resultó super interesante y

entretenido'', argumenta Beatriz Escañuela.

Por Paulina rotman

Fotos: colaboración Colegio integral independencia