Las diferencias están determinadas por un conjunto de comportamientos, algunos especulativos de diversos actores del mercado.

"Urge conformar las mesas de competitividad sector por sector a nivel nacional" indicó esta semana a Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO el ingeniero Juan José Ramos, presidente de la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan, explicando que "es muy importante la brecha monetaria existente entre lo cobrado por el productor agrícola como el viñatero y lo pagado en góndola".



"El actual ministro de Agroindustria de la Nación Miguel Etchevere lo tenía como premisa al asumir, pero hoy me parece que tiene otras prioridades y en las castigadas economías regionales no hay tiempo para perder", afirmó Ramos, actual secretario de relaciones internacionales de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa -CAME-.



Ramos explicó que los técnicos de CAME han desarrollado un Índice de Precios Origen Destino -IPOD- para unos 25 productos, indicador elaborado por CAME para medir las distorsiones que suelen multiplicar por varias veces el precio de origen de muchos productos agropecuarios en el recorrido desde que salen del campo y hasta que llegan al consumidor. Esas disparidades son muy variadas según producto, región, tipo de comercio y época del año.



El índice IPOD de CAME, que mide las diferencias promedio entre el importe de origen y góndola para 25 alimentos del campo, mejoró 6,5% en el comienzo del año, impulsado por la abrupta caída en la diferencia de la pera. Sin embargo, la participación del productor en los valores finales del promedio de los productos relevados se redujo levemente a 24,8%.



La brecha de precios entre lo que paga el consumidor y lo que recibe el productor por los alimentos agropecuarios bajó 6,5% en enero alcanzando un valor promedio de 4,44 veces.



La mejora del mes se explica principalmente por la caída abrupta en la brecha de la Pera, que pasó de un importe de 12,36 veces en diciembre a 5,32 veces en enero. Eso se debió a la menor oferta de esa fruta, que forzó un incremento de 112,1% en el desembolso al productor sin que eso repercuta en el monto de góndola.



Los datos surgen del Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que elabora CAME para una canasta de 25 alimentos agropecuarios que se consumen en fresco. Para elaborar el indicador se tomaron los importes diarios online de los principales supermercados del país y más de 500 valores de verdulerías y mercados para cada producto. De las referencias se desprende que:



En enero, el IPOD agrícola alcanzó una precio de 4,48 veces, 10,4% abajo de diciembre y 13% inferior a enero del año pasado.



El IPOD ganadero, en cambio, subió 4,5% en el mes, ubicándose en 3,91 (casi el mismo valor de noviembre pasado), pero 7,5% menor a un año atrás.



A pesar de la merma en la diferencia entre lo que paga el cliente y el costo de las frutas y verdura en la tranquera, al salir del campo, la participación promedio del cosechador en la suma final del alimento bajó a 24,8%.



Para obtener los importes de destino se midieron más de 200 precios de cada producto en la Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan y Santa Cruz. El estudio se complementó además con un monitoreo diario de los montos online de las principales cadenas de hipermercados.

LA FRASE



"El vino es un ejemplo de la disparidad en la distribución de los ingresos en las cadenas productivas".

Ing. Juan José Ramos

Pte. Asoc. Viñateros Independientes