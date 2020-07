Las pestañas sin duda son la clave para una mirada deslumbrante, y muchas veces admiramos aquellas pestañas bien arqueadas, largas y abundantes. Pero no te quedes solo en admirar y repasa algunos trucos para que tus pestañas sean envidiadas.

Para hacer que las pestañas parezcan más largas, una herramienta indispensable es el rizador. El truco para usarlo como corresponde es acercarlo lo más que se pueda a la base del nacimiento de las pestañas, cerrar el rizador sin ejercer presión y esperar unos 15 segundos aproximadamente. Con el rizador cerrado, inclinar un poco hacia arriba, para que las pestañas se levanten. No olvides hacer esto antes de aplicar la máscara.

Otro truco para tener súper pestañas es usar aplicador en forma de curva. Si las pestañas tienden a crecer hacia abajo, lo ideal es pasar el cepillo de abajo hacia arriba, con suaves movimientos laterales.

También puedes crear una ilusión óptica para que las pestañas parezcan más largas. Para hacerlo solo hace falta delinear con lápiz negro la parte del párpado donde las pestañas se unen con la piel. La idea es que el delineado sea fino, para que se vea lo más natural posible. Con este tips, no se identificará el nacimiento de las pestañas, por lo que las hará parecer más largas.

Un truco para tener en cuenta, si además de largo quieres volumen, es aplicar talco. Primero deberás arquear y pintar las pestañas con normalidad, luego, con ayuda de una brocha, aplicar talco y agregar una capa más de rímel. Notarás la diferencia inmediatamente.

El último truco que repasamos es usar un rímel transparente luego de hacer tu rutina habitual de maquillado de pestañas. Notarás tus pestañas más frondosas y largas debido al exceso de volumen.

Si quieres lucir una mirada poderosa acompañada de unas pestañas cautivantes, no olvides que también debes cuidarlas, por eso no abuses del uso de máscara y del rizador, no olvides desmaquillarte con cuidado y cepilla tus pestañas, para estimular su crecimiento.