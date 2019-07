El International Bulk Wine and Spirits Show (IBWSS) dio a los supermercados, restaurantes, minoristas, bodegas, importadores, destilerías y otros compradores una plataforma internacional de primera clase para pedir vinos y bebidas espirituosas a granel y encontrar a los proveedores de marcas comerciales.



Seis bodegas participaron como expositores en esta muestra por gestión del Gobierno de San Juan a través del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI). El objetivo de la muestra fue convocar a "traders", distribuidores, mayoristas y exportadores, de todo el mundo, especialmente del mercado norteamericano y ponerlos en contacto con los oferentes que están presentes allí, con el objetivo de favorecer los negocios ente ambos.



La comitiva estuvo encabezada por el ministro de Producción, licenciado Andrés Díaz Cano, y las empresas sanjuaninas que participan de este encuentro son Fraccionadora San Juan, Bodega Búbica, Xumec, Bórbore, Antigua Bodega y Tierra del Huarpe.



En ferias similares, desarrolladas en diversas partes del globo, los sanjuaninos han logrado contactos y han concretado negocios por lo que se reafirma esta forma de mostrar los vinos Origen San Juan a nuevos compradores en mercados con consumidores de alto poder adquisitivo como el estadounidense que es considerado como uno de los más robustos y consumistas del mundo.



El mercado estadounidense cuenta con un poco más de 318 millones de habitantes con una capacidad de consumo per cápita aproximado de U$S 53.000. El mercado de Estados Unidos es grande y complejo y su particularidad es que ofrece oportunidades para todos los gustos y presupuestos, por lo que el exportador no sólo debe pensar en competir con precios sino con calidad.



Según estimaciones realizadas por el Instituto de Vino de California ("The Wine Institute of California") durante el 2015 el consumo de vino per cápita en los Estados Unidos fue de 10,71 litros, alcanzando un total de 3.456 millones de litros en todo el país. De acuerdo con este valor, Estados Unidos no figura entre los principales países consumidores de vino del mundo en cuanto a consumo per cápita se refiere. Sin embargo, este hecho no lo hace un mercado menos atractivo sino por el contrario, remarca el elevado mercado potencial que existe ya que en términos de volumen fue el mayor consumidor a lo largo del año 2017.





Los visitantes tienen la oportunidad de conocer a los principales proveedores de vinos y bebidas espirituosas a granel así como marcas comerciales de todo el mundo.

Ministro de la Producción junto a bodega Xumek de Zonda.