El resultado de la sequía acarrea además 30.000 puestos de trabajos temporarios menos para la región.



En el Cabo Occidental, Sudáfrica, los agricultores afectados por la sequía han tenido que abandonar al menos un cuarto de sus viñedos y plantaciones frutales de alto valor, debido a la falta de agua para el riego. Esto ha llevado a la pérdida de aproximadamente 30.000 empleos temporales para los trabajadores agrícolas durante la temporada de cosecha.



En la conferencia titulada 'The Anatomy of a Water' -La anatomía de una escasez de agua- en la Universidad de Leeds, El profesor de la UCT, Mark New, dijo que la pérdida de esta producción tendría un impacto a largo plazo en el sector agrícola, un importante sector de exportación en la región.



Allafrica.com explica cómo los agricultores de frutas y vino normalmente reemplazan sus plantaciones y viñedos en ciclos, cuando las plantas llegan al final de su vida útil después de 15 a 20 años. Sin embargo, cuando el gobierno nacional cortó el suministro de agua a finales de febrero, muchos de los productores de fruta y vino dejaron de regar las plantaciones y viñedos que deben reemplazarse en los próximos cinco o seis años.