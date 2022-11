En medio de un viaje relámpago a San Juan para seguir desde adentro los trabajos que su empresa está realizando en Veladero y en Josemaría, Marian Milicic, gerenta general de Milicic SA, una de las constructoras más importantes de Argentina (y socia mayoritaria de Milicic Minería, establecida por completo en San Juan), se tomó una pausa para charlar con CUYO MINERO. Explicó qué obras lleva adelante la compañía en la minería metalífera local, recorrió la historia de la firma y analizó, desde su experimentada mirada de ejecutiva, el comportamiento de las empresas en general frente al nuevo boom minero.





-Todavía no hay un camino hacia Josemaría, sin embargo ustedes ya están trabajando allá arriba.

-Totalmente. Tenemos cerca de 50 equipos y más de 300 empleados trabajando en Josemaría desde agosto pasado. Es algo que nos planteó mucho desafío logístico para llegar, porque el camino hacia la mina está licitado pero no está hecho aún. Pero llegamos, y a eso lo sentimos como una especie de conquista del desierto, más allá de que hay otras empresas de San Juan trabajando también en la altura de Josemaría. Allá estamos construyendo plataformas y también construyendo los caminos internos del proyecto.



-¿Y en Veladero qué trabajos están haciendo?

-En Veladero estamos haciendo la construcción del valle de lixiviación, específicamente en la ampliación, en la fase 7 A y B. Preparamos el suelo, lo llevamos al nivel necesario, colocamos las geomembranas, todo. Hace muchos años que trabajamos en San Juan, y en Veladero hicimos ese mismo trabajo en las fases 4, 5, 6 y actualmente la 7.



-¿Cuánta participación sanjuanina hay en Milicic Minería?

-El 90 por ciento de los más de 1.100 empleados es de San Juan. Un tercio de ellos son personas de las comunidades de Iglesia y Jáchal, que son las más impactadas por la minería. Hemos logrado un equipo de gente que fue aprendiendo a trabajar en la minería. Nosotros también aprendimos, por ejemplo cuando Barrick nos adjudicó la colocación de la geomembrana en Veladero, algo para lo que en Argentina no hay profesionales especializados. Por eso es muy importante entender por dónde van las oportunidades de trabajo, de modo de generar capacitaciones acordes y capaces de cubrir esa demanda de trabajo. La minería de Argentina equivale al 5 por ciento de la minería de Chile, eso significa que las posibilidades que se abren en este país son impresionantes. Y San Juan tiene el privilegio de estar en un lugar con muchísimo potencial minero.



-¿La empresa se vincula a nivel corporativo con otras firmas sanjuaninas?

-Nuestra sede en San Juan cumplió 10 años el mes pasado, pero nosotros trabajamos desde hace mucho más en la provincia. Milicic SA, que es la accionista mayoritaria de Milicic Minería, tiene su sede en Rosario. Pero todo el tiempo apoyamos las políticas de desarrollo local, de contratación de proveedores del lugar, para generar trabajo desde San Juan. Por eso decidimos que Milicic Minería se radicara directamente acá en la provincia. En los últimos 12 meses, trabajamos con 112 proveedores sanjuaninos. Incluso en Veladero trabajamos con 3 empresas sanjuaninas que armaron una UTE y nosotros les subcontratamos algunos trabajos, también con la idea de tener un socio local. A esa UTE la integran Armegom SA, Alfa Codelo SA y Leyfer SRL. Es que además, los proyectos más importantes que tiene Milicic en este momento son los que están acá en San Juan.



-¿Cómo ve este segundo boom minero con Josemaría y los demás proyectos grandes? ¿San Juan está preparado para lo que se viene?

-Yo creo que este boom minero que se viene en San Juan nos va a exceder. Incluso creo que toda Argentina no está preparada para todo esto. Hoy vemos una demanda de trabajo en estos proyectos que por ahora es mucho mayor que la oferta disponible y capacitada. Hay que prepararse y pensar en grande, estos proyectos son para pensarlos en largo plazo, al igual que la relación que tenemos con el cliente. Tenemos que prepararnos, invertir, comprar equipamiento, formar gente, pensando siempre en ese horizonte de trabajo. Si uno espera a tener el contrato para recién invertir, directamente se queda afuera. Por ejemplo, Milicic Minería invirtió este año en comprar camiones de 100 tn con sus equipos de carga. Es una inversión importantísima para nosotros, ¡y no tenemos ningún contrato todavía! Cuando el cliente lo necesite, trabajarán quienes estén disponibles. Y si no nos preparamos nosotros, entonces vendrán de Chile, de Perú, de otros mercados, a atender las necesidades del cliente acá en San Juan y en Argentina en general.



-¿Qué falta en el empresariado argentino para entender el negocio minero? ¿Previsibilidad, decisión? ¿Falta creer en los proyectos?

-A mí me parece que lo que está faltando es entender las oportunidades que hay acá. Con la minería va a haber trabajo para todos. Y nosotros preferimos que sean empresas de San Juan y Argentina las que estén trabajando, y no empresas de afuera. En la medida en que nosotros no nos preparemos, desde afuera ocuparán esas oportunidades. Yo siempre digo que lo que necesitan las grandes empresas mineras son proveedores que les resuelvan problemas, que trabajen con seguridad y que les den garantía de calidad.



-¿Qué rol juegan en esto la crisis económica y la incertidumbre de cara a un año electoral?

-Proyectos como Josemaría tienen otro horizonte de tiempo en su análisis. Son proyectos pensados para treinta años, así que le van a tocar muchas crisis y muchos procesos electorales en el medio. Todo eso está previsto, incluso ellos analizan qué significa trabajar en Argentina, en Chile, en Perú, y el riesgo que les implica a ellos cada lugar. Siempre tienen esa perspectiva. Nosotros hacemos lo mismo, pero en una escala mucho más chica. Por ejemplo, en el año de la pandemia, nos pusimos a invertir en cambios de sistemas y de equipos porque sabíamos que eso iba a pasar y el mundo iba a seguir. Aunque atravesés momentos de incertidumbre, tenés que estar preparado para atender las oportunidades de trabajo. No vas a tener la certeza de un contrato en la mano si no estás bien preparado.

De los fletes a la megaminería

El rosarino Carlos Milicic, padre de Marian, es quien fundó la empresa hace medio siglo. "Empezó desde el cero absoluto, se inició con medio camión que era de mi abuelo y que él mismo cargaba a mano, no tenía ni pala. De a poco comenzó a hacer fletes de materiales de construcción, trabajando para los edificios que se construía en ese momento, sin siquiera haber terminado la escuela secundaria: ese fue su comienzo. Siempre tuvo mucha capacidad de trabajo y además asumió muchos riesgos, porque no dejaba de tomar decisiones de inversión para crecer", contó la gerenta general. Cuando se radicaron todos los puertos, Carlos Milicic comenzó a crecer y estabilizarse, lo que lo llevó a buscar nuevos horizontes casi siempre de la mano del sector privado. "La empresa fue creciendo -dijo Marian- y luego fuimos tomando algunas obras públicas, como el ensanche de la Avenida Ignacio de la Roza acá en San Juan. En 1995 comenzamos a trabajar con la minería, específicamente como contratistas de Bajo de La Alumbrera, para expandirnos luego a proyectos en Santa Cruz, a Gualcamayo, a Lama, y siempre con una política muy clara de reinvertir permanentemente".