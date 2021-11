En relación a la nota que publicamos recientemente en Suplemento Verde sobre la situación de los productores cebolleros, y el precio de la bolsa actualmente, informamos que esta semana, en el Mercado Concentrador de Rawson, los valores fueron los siguientes: 300 a 350 pesos la bolsa de Colorada o Del Tiempo, algo similar para las cebollas blancas y 750 pesos por unidad, en el caso de la cebolla Morada, que es muy poco producida en estos lares. Escasos camiones se ven por las rutas y calles de la zona núcleo, o cinturón hortícola sanjuanino, llevando las bolsas de Valencianitas, o tempranas, que en otras campañas eran furor y salían hacia todo el país.



Un chacarero, dialogando con nosotros en Pocito, mientras cargaba un chasis, expresó su malestar. Dijo "estamos mal, porque el precio no levanta, las variedades que inician la temporada siempre valen, porque hay una brecha entre las tardías y las que aparecen luego, de otras provincias. Hoy no. Para colmo, subió el Round Up, esta semana, de 20.000 a 30.000 pesos el bidón, y la urea se fue como a 6.000 pesos cada bolsa, no sé qué vamos a hacer para continuar".