La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP24) se celebrará este año en Katowice, Polonia. Durante los días de la conferencia, se hará un llamamiento para que los participantes creen un "libro de normas", un sistema de reglas compartidas para poner en práctica los compromisos que se tomaron en París en 2015. Ursula Hudson, presidenta de Slow Food Alemania y miembro del Comité Ejecutivo de Slow Food International, dijo "Queremos normas claras y preceptivas para todos los países, y consecuencias para aquellos que se retiren o que no respeten el acuerdo. Necesitamos a políticos valientes que no tengan miedo de sancionar a las industrias que no cumplan con objetivos climáticos". Slow Food ha lanzado la campaña #FoodforChange para recordar a todo el mundo que las elecciones alimentarias pueden marcar la diferencia.