La cuarentena en un hotel, en junio del año pasado y después de cinco meses de estar varada lejos de su familia, fue determinante para Luli Gon. Por un lado fue el momento de decidir abandonar la insipiente carrera de Medicina que había empezado en Cipolletti, Río Negro. Y por otro, quizás el más importante, fue la instancia de inspiración para todo lo que vendría: desde su primera canción hasta su cambio de rumbo en los estudios, ahora ligados a lo musical.



Probablemente aquellos no fueron los 14 días más felices de su vida, pero si los más productivos. Jamás dejó de cantar. Y fruto de eso es que está dando los últimos detalles a "Sola en la ciudad", la canción que compuso en ese encierro obligado por el Covid-19 y que será presentada en breve en su canal de Youtube (se la encuentra como LuliGon https:/ /youtube.com/channel/UCtzxpnqWnq5vYOVq0NnHNCA). También está trabajando en su videoclip.



Luli Gon -su nombre es Lourdes González- tienen 20 años y es de Zonda. Toda la vida ha vivido rodeada de música. Su papá canta, sus tíos también, sus hermanos tenían una banda de rock. Por eso no era de extrañar que cualquier encuentro familiar fuese la excusa perfecta para cantar, bailar, sacar a relucir los instrumentos. Esos momentos sumando a su cotidiano viaje de una hora en colectivo para llegar a la escuela secundaria en la capital sanjuanina, siempre escuchando música, son para ella las coyunturas determinantes en su vocación.



A eso se sumó un evento, sorpresivo, también en sus tiempos de cuarentena: quedó seleccionada en un concurso de música, Experiencia Emergente (dentro del Festival Ciudad Emergente), que organiza el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se presentaron más de 1000 bandas y solitas de distintos puntos del país, y ella quedó entre los seleccionados, representando a San Juan, según cuenta. La novata música reconoce que esta oportunidad -que trajo ligada una capacitación virtual- le dio la posibilidad de conocer mucha gente y la motivó a hacer música, pese al contexto.



Ahora está cursando de manera virtual la carrera de Música Popular -que se dicta a través de la facultad de Filosofía, Humanidades y Artes en su sede de Jáchal- y a la vez explorando nuevos horizontes musicales.



"La cuarentena fue dura, angustiante, estaba enojada, desmotivada. A su vez, al estar sola, tuve mucho tiempo para analizar lo que me estaba pensando. Y así, en un momento muy vulnerable, salió esta canción, cargada de una historia. Al fin y al cabo, fue bueno y me pone contenta y me emociona tener algo para contar de este tiempo tan distinto", resume Luli que siente que un gran empujón fue haber sido elegida en el Experiencia Emergente.



"Sola en la ciudad" fue producida por Sólo Juan (Juan Casas), grabada en el estudio de Blue Note, mezclada con La Oreja Estudio con Matías Bazán. Implicó cuatro meses de trabajo y un gran desafío, el primero a nivel profesional para alguien que fue autodidacta, hasta ahora. La canción no viene sola, sino que acompañada de un videoclip que están terminando, bajo la dirección de David Chacón.



"Por ahora estoy haciendo música muy tranquila, para relajarse mientras uno la escucha. Todavía no me puedo encasillar en un género o estilo porque estoy explorando y recorriendo el camino de los estilos indie, el R&B, el pop, el blues, el rock, me gustan varios estilos", se autodefine.