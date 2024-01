El verano debería ser tiempo de descanso y disfrute del jardín. Cuando baja el sol podemos gozar de una linda estancia ya sea en el césped, galería, patio, etc. Allí tenemos nuestro living tan preciado en las noches de calor. Por ello es que pasamos un año cuidando del mismo. La temporada de verano trae mas dedicación porque el sol quema las plantas y aparecen las plagas. Además, los vientos evaporan los suelos y se requiere más agua. Es un manejo complicado pero que hay que ponerle esfuerzo para no perder semejante inversión porque hoy el jardín es una inversión económica importante. Una guía te ayudará a tener presente los principales tópicos que realizar:

El césped

El pasto crece con fuerza durante el verano, por lo tanto una de las tareas más frecuentes es el corte del pasto, que debe hacerse dos veces por semana. El riego debe ser profundo y aumentar su frecuencia por la evaporación, si es por aspersión debe estar programado dos veces. Es conveniente regar durante las horas frescas de la mañana y de la tarde.

En cuanto a la fertilización, debe hacerse cuando pasen los calores abrumadores o bien cuando sepamos que la temperatura no será tan alta. Se utiliza Triple 15 o Nitrofoska Azul (ricos en fósforo, potasio y nitrógeno) al voleo. Luego se realiza un riego profundo. También se puede fertilizar con urea, pero lo importante es saber que este abono químico es fuerte y por lo tanto requiere de anegamientos para no quemar el césped. En verano no es aconsejable, salvo que tengas exceso de riego.

Las malezas pueden controlarse a mano o con algún herbicida selectivo. Es conveniente consultar un especialista en agroquímicos, antes de colocar un herbicida. Las hormigas también deben controlarse, ya que pueden vivir debajo del césped. También deben mojarse las zonas que pudieron ser quemadas por la orina de gatos o perros para estimular el rebrote del césped. Es necesario cambiar de lugar o rotar los mobiliarios de exterior si están encima del césped o tomarse el trabajo de levantarlos todas las noches.

Canteros y enredaderas

Se debe desmalezar entre las plantas de los canteros a mano, ya que en esta época los yuyos aparecen continuamente. Extraer las flores secas y controlar las ramas secas de arbustos, árboles, cercos, etc. Con respecto a las trepadoras que ya florecieron, deben limpiarse y volverse a atar, además de controlar su suelo que este suelto para absorber el agua y tener un buen drenaje. En el caso de aquellas que están en foración se deben cortar aquellas ramas que crecen fuera de control y guiarse para verlas prolijas. Es importante controlar la humedad del suelo.



Los rosales y cercos

En cuanto a los rosales es un momento difícil ya que hay que controlar las plagas: arañuela, pulgón y hormigas. Los insecticidas deben colocarse cuando el sol a desaparecido y esa noche se aconseja no regar para que el producto haga su efecto. Se recomienda repetir la fumigación a los 15 días, pero la observación de la planta es fundamental. Al otro día solo regar el suelo sin mojar la planta. Las flores secas y hojas amarillas deben quitarse. No es conveniente remover la tierra por debajo de estas plantas, ya que tienen raicillas pequeñas que podemos dañar. Controlar las ramas de los rosales trepadores que crecieron en la floración de primavera y ahora crecen sin control

Los cercos deben ser cortados con regularidad para evitar las podas violentas y agresivas. Los cercos rectos o con las bases más anchas que la parte superior deben ser podados en forma regular.

Protección de las bases de los árboles y arbustos

Para evitar que se sequen estas plantas, cubrir el pie con una capa de 6 cm de chips, pasto cortado o paja. En el verano el mulch es nuestro gran aliado porque mantiene la humedad, evita que crezcan malezas, mejora la fertilidad y la estructura del suelo a medida que se lo va incorporando. Debe tenerse el cuidado de no tapar nunca el cuello del árbol o arbusto, evitando de esta manera la formación de hongos. Revisar que no haya hormigueros. Si los hay, erradicarlos antes de proteger la base del árbol o arbusto. Si los árboles comienzan a perder las hojas es por la falta de riego; en este caso regar no pegado al tronco sino a la altura de la terminación de su ancho, porque allí se encuentran las raicillas.



Plantas florales: gajos y divisiones

En el verano se realizan los gajos de Abelias, Buddleias, Cornus, Forsythias, etc. También se hace la división de lirios germánicos. Las plantas florales de verano pueden ser: copetes, petunias, alegrías del hogar, zinnias, vincas, allisun, ageratum, malvones, etc. Deben podarse los ásteres y los crisantemos para que tengan una segunda brotación.

Las salvias, margaritas, alegrías del hogar, geranios, lantanas, nepetas, gramíneas y lavandas, deben podarse a la mitad y agregarles humus de lombriz con tierra abonada y resaca entre enero y febrero. De esta manera se logra activar una segunda y amplia floración que llegará hasta el otoño.



Las plantas más resistentes a la falta de agua

Las plantas de follaje gris son las más resistentes, como por ejemplo el teucruin, lavandas, buddleias, dimorfottecas, gazanias, sedun o tubalgias. Otras plantas de poco riego son el cardo azul, echium, plomis ceanothus, hypericum, eleagnus aguja, pinea, acacia longifolia, verbenas, lantanas, etc.



Control de plagas

Las hormigas en verano trabajan de noche, cuando la temperatura está más baja. Salen desesperadas; en ese momento, busque los hormigueros con linternas y colóquele cebos al costado de sus caminitos y alrededor de la boca del hormiguero. Nunca colocar el cebo encima, porque la hormiga lo rechazará. Durante el día, aplicar hormiguicida líquido regando la boca del hormiguero.

Las plagas más comunes en esta época del año son el pulgón, la cochinilla, los ácaros, los gusanos, la mosca blanca, las arañuelas y excepcionalmente los hongos. La solución es combatirlos con pulverizaciones de insecticidas, si no conoce del tema es bueno cortar la rama o la hoja y llevarla a un vivero o agroquímico para que lo asesoren de cuál es el producto adecuado.

En verano la observación de las plantas es clave.