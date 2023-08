De inspiración militar, holgados y con bolsillos estilo parche, los pantalones cargo se han convertido en una de las prendas básicas para esta temporada por su gran versatilidad y estilo. Se presentan como una alternativa a los jeans y los pantalones de vestir, ya que permiten crear looks urbanos a la par que glamurosos. Las pasarelas internacionales y las firmas como Diesel,Blumarine y hasta Versace los han introducido en sus desfiles; y han levantado auténticas pasiones entre celebrities como Kendall Jenner, Bella Hadid y Hailey Bieber.

Su origen está relacionado con el mundo militar y fue durante la Primera Guerra Mundial cuando los hombres empezaron a vestir con estos pantalones repletos de bolsillos.



Los pantalones cargo, a veces llamados pantalones de combate, son pantalones que tienen un diseño ligeramente suelto, caracterizado por una gran cantidad de bolsillos utilitarios. En los años 90 es cuando se produce su salto a la moda. A menudo son fabricados en algodón, con bolsillos estilo parche a lo largo de las piernas y, habitualmente, con terminaciones de elástico.



Lo cierto es que estos pantalones han llegado para quedarse y las celebrities e influencers lo confirman con looks para dejarte boquiabierta. Y, no es para menos, es la prenda ideal para ir cómoda y con estilo y su gran versatilidad te convencerá para llevarlos en las ocasiones más inesperadas. Son la propuesta perfecta para darles un respiro a los vaqueros y los pantalones de vestir y te transformarán cualquier estilismo hasta llegar a convertirlo en el conjunto más elegante y sofisticado. No es la primera vez que son tendencia, de hecho ya los vimos convertirse en el favorito de los armarios de las expertas de moda en 2010 y ahora vuelven pisando más fuerte que nunca. Los vas a ver con todo tipo de diseños, colores y tejidos. Los diseñadores de este tipo de pantalones no se dejan nada en el tintero en cuanto a creatividad y buen gusto y así lo demuestran con diseños en satén, algodón, eco cuero o incluso en denim. Además, su estructura holgada te permitirá ir siempre cómoda y crear looks todoterreno para todo tipo de planes. Pero lo que más nos gusta, es que puedes transformarlos en un look sofisticado de matrícula combinándolos con una selección adecuada de prendas como camisas, blusas o jerseys con detalles originales o poniéndole el acento al estilismo en los zapatos y atreviéndote a llevarlos con unos tacones.

Los pantalones cargo te sorprenderán por muchos motivos y solo tienes que dejarte llevar y atreverte a combinarlos con toques extravagantes para formular un outfit repleto de personalidad. Además, estamos seguras de que si rebuscas en tu armario encontrarás una pieza de este estilo porque ya fueron el básico de armario por excelencia y ahora podrás desempolvarlos y usarlos en tus mejores planes.

Sí, han vuelto para quedarse y debes hacerte de uno de ellos ya.

Tengas la edad que tengas



La moda no entiende de edades, eso es algo que ha quedado claro en las últimas temporadas. Los pantalones cargo, que a menudo se asocian a un look juvenil, se pueden llevar a cualquier edad.

Reconoce cada tipo de pantalón con esta guía



Cargo tie-dye

Este cargo con bolsillos en los laterales y pernera recta es ideal para crear un look casual a la par que estiloso. Lo puedes combinar con botas militares y una camiseta básica, sneakers y remera o body como los ves en la fotografía, pues el pantalón tiene personalidad propia y no necesita adornos.





Jeans cargo

Una versión vaquera de estos populares pantalones. Estos jeans cargo de tiro bajo son muy originales puesto que los bolsillos se sitúan al final de la pernera. Son perfectos para looks casuales pero con los complementos adecuados pueden ser aptos para otros de carácter más formal.



Cargo elástico

Este pantalón cargo de tiro alto, con cintura elástica y cordones es perfecto para un look informal y cómodo. Su color, verde oliva, le confiere una gran versatilidad.



Cargo fluido

Otra versión de este pantalón con cintura elástica, en este ocasión en color beige (otro de los clásicos). De pierna recta y muy fluida, son perfectos para crear looks diarios. Al combinarlos con un blazer puedes aportar ese toque más formal.





Cargo de algodón

Este pantalón cargo de algodón es todo un clásico, tanto por su diseño como por su color. Dada su forma es muy favorecedor, a la par que práctico.





Un toque de color

Los pantalones cargo no son sólo beige o verde militar, sino que podemos encontrarlos en todo tipo de tonos como estos en color rosa. Perfectos para las más atrevidas.





Vaqueros cargo anchos

Una versión ancha del vaquero cargo. Con estos pantalones aportarás un toque urbano a tus look diarios.



Cargo pitillo



Los pantalones cargo pueden tomar la forma de un pitillo. Este de tiro alto con pinzas delanteras es una buena muestra de ello. Es un conjunto de gran originalidad que podrás trasladar a tus looks.