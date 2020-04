Hermoso potrero sembrado con alfalfa. San Martín, Pocito, Angaco, Jáchal, Iglesia, Albardón y Rawson, por ejemplo, cuentan con buenos lotes.

Pasa la Semana Santa y los agricultores que tienen ganado o están vinculados a la actividad, generalmente comienzan las siembras de alfalfa, leguminosa llamada reina de las forrajeras. Desde los últimos días de marzo, todo abril y parte de mayo, según heladas, incluyen el calendario de mejores fechas del año, para nuestra provincia. Otra opción es en primavera, meses de septiembre y octubre, pero las malezas en el arranque complican mucho la emergencia. Hoy veremos distintas variedades y maquinaria para esta actividad, que crece en San Juan.



Conviene comenzar con la preparación el año anterior, con tiempo. De esta manera podremos aplicar herbicidas totales de manera de eliminar las principales malezas existentes, como cañota, chilquilla, chipica, cebadilla, corrihuela y otras. Con una o dos pasadas de herbicidas, tipo Glifosato, con pulverizadora calibrada anteriormente en forma correcta, habiendo regado previo el lote para hacer emerger las malezas, se puede llegar a un suelo bastante sano de yuyos.



Luego viene la preparación del suelo, para lo que conviene explicar que al ser de semilla tan pequeña, la alfalfa requiere esmero en las tareas. Toda finca es un mundo, y la historia del cultivo anterior o terreno inculto, influye en la elección de los implementos a usar. Generalmente son varias pasadas, según textura de suelo y composición general. Depende siempre del estado inicial del potero a sembrar. Pero básicamente, arado, rastra de discos, cincel, chipiquera y de vuelta cincel, eso se usa mucho. Le sigue una preparación fina, con niveleta y retoque de nivel.



Con 12 a 15 kilos de semilla, se cubre bien una hectárea en los valles de San Juan.



Las maquinas de siembra es otro gran tema. En los valles sanjuaninos se prefiere sembrar en líneas, con las clásicas y antiguas maquinitas de tolva, cadena y manguera. Hay mil modelos. Lo importante es que se calibre bien y se sepa en cantidad y calidad, cuanto se usa por hectárea y que quede apenas tapada.



Se han probado y la gente no las adopta, otras sembradoras de alta tecnología, como las Stand Hy de USA, las Gaspardo italianas y otras, todas de precisión, pero por diversos motivos, los productores no las quieren. La simple y querida Santa Rita, llamada así en honor a un taller de Pocito que siempre las fabricó, también las Bisig, creadas por unos santiagueños para cebollas, son las preferidas por la población local.



En otoño, cuando sembramos, la semilla aprovecha los últimos días de temperaturas suaves y con agua de riego y luz, lo que representa el fundamento para emitir raíces y encarar el invierno con buena base.





Comercio local





En el local de Agrosoluciones, José Más nos dijo "con respecto a la alfalfa nosotros trabajamos con el semillero Palo Verde. Tenemos dos variedades que son Monarca, variedad de grupo 8 que es la que más buscan los productores y además tenemos otra, llamada Salina, grupo 9.5, muy buena, con menor latencia". Fernando Montes, propietario, mencionó a este medio "con respecto al precio en esto momentos tenemos un combo que con una bolsa de Monarca y 100 Kg de Fertilizante súper fosfato triple de calcio, a U$S 260 terminados, además contamos con delivery y se aceptan tarjetas de débito y transferencias bancarias". Llamar al 4203912 o por Whatsapp a los celulares 264-4860367 y 264-5650916.



Mientras tanto, en Nutrientes SRL informaron a Suplemento Verde que poseen las variedades, Brava, Monarca, Armona y CUF 101. Los precios varían desde $14.787 para la más antigua y tradicional, originaria de la Universidad de California, pero hecha en Argentina por la firma Guasch, subiendo las otras, hasta llegar a $17.823 la Monarca, del semillero Las Praderas. Juan Pablo Molinelli aseguró "disponemos de todos los fertilizantes con fósforo recomendados para el arranque es de esta forrajera". Para acordar compra sólo llamar por teléfono al 4240381 ó 4922166 o un simple Whatsapp a 264-5078919 ó 264-4030173.

Cifras





284 máquinas para forrajes, hay en San Juan, según Censo Agropecuario 2018.





116 son enfardadoras, que significan el 40% del total de las máquinas.

97 son segadoras de tipo de arrastre, 1 sola es cortadora autopropulsada.

52 rastrillos hileradores, que acompañan en el trabajo a estas segadoras.

15 kilos de semilla se utilizan para sembrar 1 hectárea. De calidad, puede bajar a 12.

Extenso listado de variedades para sembrar

Respecto de las variedades, existe un gran espectro de opciones, pero hay que analizar los objetivos de nuestro proyecto. Si es pisotear por animales, debemos buscar materiales genéticamente preparados para esta acción. Si por el contrario, y en Cuyo se utilizan cada vez más, vamos a enfardar la alfalfa para heno, o armar rollos, o en pocas palabras dárselo al animal preparado de alguna forma, es otro tema muy distinto. También es diferente si el objetivo es tambo, que carne.



Lamentablemente San Juan, respecto del país, no es un mercado interesante, en comparación con la zona pampeana, por ello no hay gran renovación de variedades. Pero a nivel nacional sí, y siempre es bueno buscar novedades, respecto a alta producción, mayor palatabilidad, resistencia a sequía, anegamiento, enfermedades o plagas, etc.



Siempre debemos utilizar variedades desde Grado de Latencia 6 en adelante, hasta 9 y hoy algunas se acercan a 10. Es decir, buscaremos grados mayores, porque tienen mayores períodos de producción, básicamente porque no descansan su producción en invierno, o es mínimo este lapso.



La Monarca, generada por un convenio entre INTA, SanCor y Produsem, sigue siendo sembrada en cantidad en San Juan. Pero hay muchas variedades de mayores aptitudes.



Respecto de la famosa variedad RR, o sea con Resistencia al Round Up (Glifosato), creada por la compañía Monsanto, hay gran diversidad de opiniones y comentarios. Desde los que la adulan como la mejor variedad, o la más sencilla de manejar y lleva de virtudes, hasta los que la defenestran y dudan de sus cualidades. El tema es que hoy, en el Registro Nacional del INASE sólo una presentada por Bioceres es la autorizada, el resto no. Si bien circulan por el mercado y por los campos, no tienen papeles de origen, seguimiento técnico, fiscalización y de inscripción. Hay muchas siembras, fundamentalmente en la provincia de Santiago del Estero, pero también se ha diseminado en Mendoza y San Juan. El gran inconveniente es que no se sabe con seguridad -cuando se adquiere para sembrar- si es la verdadera alfalfa RR o no. No hay documentación, tarjeta o rótulo de identificación, como es pedido por ley, donde figure establecimiento productor, numero de inscripción, categoría, variedad, año de cosecha, etc. La que si está inscripta, por la empresa Bioceres, con campos en Santa Fe, y difusión en toda la zona forrajera, es del tipo RR y además de bajo contenido de lignina, con la ventaja del antiempaste para los animales.

Preparación. debe ser esmerada, para dejar bien fino el suelo.



Si bien no se puede comparar climática e incluso edafológicamente Villa María (Córdoba) con los distintos valles de San Juan, es bueno considerar el mega ensayo realizado en 2019 en ese lugar, por la Universidad Nacional, con apoyo del INTA y los privados. Se puede tomar como base de datos. Las 23 empresas que participaron fueron: Agvance WL, Produsem, Palo Verde, KWS, Las Praderas, Picasso, Biscayart, Barenbrung, Forratec, ACA Semillas, Albert Semillas, Oscar Pemán, Cal West, Los Prados, Guasch, Gentos, PGG Wrightson, Alz Agro, Cereagro, Tobín Semillas, Agroempresa, DLF Gapp y Caversaci&Ortin. Las 50 variedades son: Limay PV INTA, Salina PV, Traful PV INTA, Pulmarí PV INTA, SuperMonarca, ProINTA Mora, ProInta Patricia, Constanza, Queen 910, Picasso 617, CW 197, CW 660, CW 809, CW194 Premium, Brava, Armona Plus, Pampa Flor, Gapp 969, PF 9000, WL 818, WL 919, DK 192, LPS 9501, Galia, Sutter, SuperAurora, SuperSiriver, SuperSonic, SuperStar, Neo Alfa9, 59 N 59, Gitana, 820, 720, 620, Cautiva III, Albert 90, Winter, Mecha, Magna 868, Magna 900, Patriarca, Bar 9242, Verdor, Milonga III, Premiun, Vaquera, Tigresa, Indiana, y una nueva variedad experimental. De ellas, hay conocimiento de que en San Juan, se han utilizado, en proyectos de tambos, o ganaderos, o para ventas de fardos o rollos, no en gran extensión, y han dado resultados interesantes: Salina, Mora, Patricia, Supermonarca, Queen 910, Armona, varias WL, DK 192, Gapp 969, Albert 90, Winter, Mecha, y Magna 900.