Texto y Fotos: Ing. Agr. Alejandro Acosta

Emprendedor por naturaleza, Germán Recabarren barre con todo lo que encuentra. Chacarero a tiempo completo, lo visitamos esta semana con Suplemento Verde para saber el resultado de uno de los paños tardíos que se cosechan de tomate para industria en la provincia de San Juan. Se estima que queda tomate perita hasta mayo, a campo, pero siempre poco, y al riesgo de la primera helada del otoño.



En su finca, ubicada en el este de Rawson, casi límite con el departamento 9 de Julio, el joven nos dijo "como a todos los agricultores en general, incluyendo viñateros, fruteros, olivicultores y gente que se dedica a otros cultivos, a nosotros también nos afectó seriamente el clima".



Siguió diciendo "no sé decirte en cuántos años para atrás, por soy relativamente nuevo en estas actividades, y llevo pocas temporadas de acción, pero el daño que ha causado, por ejemplo aquí, el granizo del 11 de marzo ha sido dramático".



Explicó que "de 120 a 130 toneladas por hectárea, que teníamos en algunos cuarteles de la finca, se ha llegado a 70 y en los mejores lugares sólo 80 toneladas, con una merma grande en los volúmenes a comercializar y también en lo que se traduce como un gran perjuicio económico para nosotros, los productores".

Cosecha nocturna. También hizo lotes de ajos y de cebollas.



El joven consideró que ha sido un año crítico, y que habrá consecuencias a futuro. Esto en cuanto a disminución de superficies de los cultivos, manejos no tan correctos en lo que respecta a aplicaciones de herbicidas, fertilizantes, abonos y labores de trabajo rural en los cuarteles. La sequía también entró en la lista del agricultor, informando que si no hay un pozo funcionando activamente no hay manera de salir adelante, por lo menos en el campo de San Juan.



Le consultamos sobre cifra y nos respondió "no hay estadísticas aún de cómo fue la campaña de los tomates tardíos en nuestra provincia, y en general tampoco de la campaña global, pero a todos -chicos, medianos y grandes productores- los ha dañado el clima. Los rindes son de normales a bajos, no hubo buenos rendimientos por hectárea, y está el sector muy disconforme y desalentado".



En sanidad agregó "en mi zona no se notó tanto, porque estoy alejado del sector núcleo productivo, pero en los tomates tardíos hubo ataque de mosca blanca que causó daños y se sumó a quienes no tenían fondos económicos para aplicar los insecticidas correspondientes y también aquellos que no tenían piso para entrar (por las sucesivas lluvias) y a veces hasta tenían los productos químicos comprados".



En su chacra Germán trasplantó tomates HM 7882 y 1892, en unas 15 hectáreas de superficie. La mayor parte la comercializó a La Campagnola (Grupo Arcor) y una fracción la manejó de manera libre, denominada independiente. También produjo bulbos madre de cebolla para una exportadora de semillas e hizo lotes de ajos.



Un avance importante se dio en la cosecha o recolección mecánica de manera nocturna, dando gran agilidad en horario de trabajo. Dijo al finalizar "en lo técnico se ha avanzado, con gran sacrificio, agregamos productos nuevos, modernos y efectivos; también el riego por goteo y su eficientización en lo hídrico, pero en lo económico, vamos para atrás. Los números no dan. Esperamos mejorar para la campaña próxima".